Odšel je pred štirimi leti: Radko Polič - Rac ostaja legenda slovenskega filma

Radko Polič - Rac je ustvaril več kot 300 vlog

Radko Polič se je rodil 18. avgusta 1942 v Črnomlju. Na igralsko pot je stopil v začetku šestdesetih let in v več kot šest desetletij dolgi karieri ustvaril več kot 300 gledaliških, filmskih, televizijskih in radijskih vlog. Slovenski filmski center ga uvršča med najpomembnejše slovenske igralce, njegovo delo pa sega daleč prek meja slovenskega prostora. Nastopal je v slovenskih in jugoslovanskih filmih, na gledaliških odrih ter v številnih radijskih igrah. Njegova posebnost je bila izjemna izraznost. Znal je odigrati tako dramatične kot komične like, pri tem pa je vsakemu dodal prepoznaven osebni pečat.

icon-expand Radko Polič in Milena Zupančič FOTO: SNG Drama Lj/Peter Uhan

Od Idealista do Balkanskega ekspresa

Med njegovimi najbolj znamenitimi filmskimi vlogami je Martin Kačur v filmu Idealist režiserja Igorja Pretnarja. Vloga Cankarjevega idealista je postala ena ključnih točk njegove filmske kariere. Ob njem je mogoče njegovo igralsko zapuščino najti v številnih filmih, ki so zaznamovali slovensko in jugoslovansko kinematografijo. Nastopil je v filmih To so gadi, Balkan ekspres, Bitka na Neretvi, Deseti brat, Gluvi barut in številnih drugih. Slovenska filmska baza pri njem beleži izjemno obsežno filmografijo, ki potrjuje, kako pomemben del filmske zgodovine je predstavljal.

Na odru je bil prav tako doma

Čeprav je širša javnost Raca dobro poznala s filmskega platna, je bilo gledališče temelj njegovega ustvarjanja. Slovenski gledališki inštitut ga opisuje kot izrazitega in intuitivnega igralca, ki je v gledališču ustvaril vrsto pomembnih vlog. Nastopal je na različnih slovenskih odrih in sodeloval pri predstavah, ki so zaznamovale slovensko gledališče druge polovice 20. stoletja in začetek novega tisočletja. Pomemben del njegovega ustvarjanja je bil tudi radio. Njegov glas je mogoče najti v številnih radijskih igrah, kjer je dokazoval, da lahko igralec tudi brez vizualne podobe ustvari izjemno močan lik.

Prejel je najpomembnejša slovenska priznanja

Za svoje delo je prejel številna pomembna priznanja. Med drugim je bil nagrajen na Borštnikovem srečanju, prejel je nagrado Prešernovega sklada, Župančičevo nagrado in Borštnikov prstan. Leta 2007 je prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo, leta 2015 pa še nagrado bert za življenjsko delo na področju filmske igre. Obrazi slovenskih pokrajin med njegovimi pomembnimi vlogami posebej izpostavljajo Martina Kačurja iz Idealista in Martineka Spaka iz Desetega brata, ob tem pa navajajo tudi številne druge filmske, gledališke in televizijske nastope.

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