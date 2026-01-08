Poklon Blažu Kutinu v Slovenski kinoteki

V Slovenski kinoteki se bodo nocoj poklonili vsestranskemu ustvarjalcu Blažu Kutinu, ki se je poslovil lani v starosti 55 let. Zavrteli bodo njegov kratki film Toplo za ta letni čas in celovečerec Nikoli nisva šla v Benetke. Program In memoriam Blaž Kutin je nastal v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom, Društvom slovenskih režiserjev in režiserk, Vertigom in Rolando Rebrek.

Rebrek je bila tudi scenaristka za oba filma, ki ju bodo prikazali ob 19. uri. Celovečerni film Nikoli nisva šla v Benetke tematizira mladi par Gregorja in Mašo, ki se jima je moralo zgoditi nekaj hudega, a o tem nihče ne govori. Obišče ju Gregorjev oče iz tujine in ju odpelje na pohajkovanje z avtom, da bi jima vsaj malo olajšal bolečino. V filmu so zaigrali Aljoša Ternovšek, Iva Krajnc in Peter Ternovšek.

Kdo je bil Blaž Kutin?

Kutin je umrl oktobra lani. Deloval je kot scenarist, pisatelj, režiser in fotograf, pozornost pa je pritegnil tako s filmskim kot z literarnim ustvarjanjem.

Leta 2006 je na filmskem festivalu v Cannesu prejel nagrado Novi talent EU za scenarij Lara. Dve leti kasneje pa je posnel svoj prvi celovečerni film Nikoli nisva šla v Benetke, ki je bil uvrščen v tekmovalni spored sarajevskega filmskega festivala. Njegov kratki film Poslednji dan Rudolfa Nietzscheja je na Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel nagrado vesna. Ob filmu se je zadnja leta ukvarjal tudi z abstraktno fotografijo in s pisanjem. Njegova zbirka kratkih zgodb Tempirana bomba je bila leta 2018 nominirana za nagrado novo mesto, njegov romaneskni prvenec Kenozoik pa je bil v širšem izboru za nagrado kresnik.

icon-expand Blaž Kutin FOTO: Slovenski filmski center