Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Blaž Kutin
Film/tv

Poklon Blažu Kutinu v Slovenski kinoteki

STA
08. 01. 2026 12.34
0

Slovenska kinoteka nocoj gosti posebno projekcijo filmov v spomin na preminulega vsestranskega ustvarjalca Blaža Kutina, ki se je poslovil lani. Na sporedu bosta njegov kratki film in celovečerni prvenec, ki raziskujeta kompleksne medčloveške odnose.

V Slovenski kinoteki se bodo nocoj poklonili vsestranskemu ustvarjalcu Blažu Kutinu, ki se je poslovil lani v starosti 55 let. Zavrteli bodo njegov kratki film Toplo za ta letni čas in celovečerec Nikoli nisva šla v Benetke.

Program In memoriam Blaž Kutin je nastal v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom, Društvom slovenskih režiserjev in režiserk, Vertigom in Rolando Rebrek.

Najpomembnejši kulturni dogodki v Sloveniji v letu 2026
Preberi še
Najpomembnejši kulturni dogodki v Sloveniji v letu 2026

Rebrek je bila tudi scenaristka za oba filma, ki ju bodo prikazali ob 19. uri. Celovečerni film Nikoli nisva šla v Benetke tematizira mladi par Gregorja in Mašo, ki se jima je moralo zgoditi nekaj hudega, a o tem nihče ne govori. Obišče ju Gregorjev oče iz tujine in ju odpelje na pohajkovanje z avtom, da bi jima vsaj malo olajšal bolečino. V filmu so zaigrali Aljoša Ternovšek, Iva Krajnc in Peter Ternovšek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kdo je bil Blaž Kutin?

Kutin je umrl oktobra lani. Deloval je kot scenarist, pisatelj, režiser in fotograf, pozornost pa je pritegnil tako s filmskim kot z literarnim ustvarjanjem.

Umrl vsestranski ustvarjalec Blaž Kutin
Preberi še
Umrl vsestranski ustvarjalec Blaž Kutin

Leta 2006 je na filmskem festivalu v Cannesu prejel nagrado Novi talent EU za scenarij Lara. Dve leti kasneje pa je posnel svoj prvi celovečerni film Nikoli nisva šla v Benetke, ki je bil uvrščen v tekmovalni spored sarajevskega filmskega festivala. Njegov kratki film Poslednji dan Rudolfa Nietzscheja je na Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel nagrado vesna.

Ob filmu se je zadnja leta ukvarjal tudi z abstraktno fotografijo in s pisanjem. Njegova zbirka kratkih zgodb Tempirana bomba je bila leta 2018 nominirana za nagrado novo mesto, njegov romaneskni prvenec Kenozoik pa je bil v širšem izboru za nagrado kresnik.

Blaž Kutin
Blaž Kutin FOTO: Slovenski filmski center
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Blaž Kutin slovenska kinoteka Slovenija poklon spomin dogodki In memoriam Blaž Kutin Slovenska kinoteka slovenski film film režiser
Film/tv

Nuša iz Kmetije v boj za Sanjskega moškega

Zabava

Sanjski moški Hrvaške: katera bo osvojila njegovo srce?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1434