Slovenke, ki so v Egiptu iskale pot iz revščine

Dokumentarni filmi, ki si jih morate ogledati
Če iščete nekaj, kar vas bo presenetilo, pretreslo ali vam dalo misliti še dolgo po ogledu, smo pripravili izbor dokumentarnih filmov na VOYO, ki si zaslužijo vašo pozornost. Spoznajte resnične zgodbe, ki dokazujejo, da je življenje včasih bolj dramatično od fikcije.
Zlo med nami: Ted Bundy
(Evil Among Us: Ted Bundy)
Dokumentarec raziskuje življenje Teda Bundyja, enega najbolj razvpitih serijskih morilcev v ameriški zgodovini. Navzven je deloval kot vzoren študent prava, prijatelj in družinski človek, v resnici pa je bil odgovoren za smrt številnih mladih žensk. Kako mu je uspelo tako dolgo skrivati svojo temačno plat in katere opozorilne znake so spregledali njegovi bližnji ter preiskovalci?
Intervju z Madonno
(Madonna & Graham Interview)
Graham Norton na intervju povabi neponovljivo Madonno. V pogovoru pop ikona razkrije zgodbe iz svojega ustvarjalnega sveta, od prvih korakov v New Yorku do novega albuma, seveda ne gre mimo svojega prvega nastopa v Angliji daljnega leta 1983. Njun pogovor zapelje tudi v bolj intimne in poglobljene teme o Madonninem izjemnem življenju in slavni karieri.
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
(Evil Among Us: Surviving a Serial Killer)
Dokumentarni film prinaša pretresljive izpovedi ljudi, ki so preživeli napade serijskih morilcev. V srhljivih podrobnostih razkrivajo trenutke groze, boj za življenje in pobeg iz rok morilcev, ki so za seboj pustili sled smrti. Resnične zgodbe o strahu, pogumu in preživetju nedolžnih žrtev, ki so za las ubežale smrti.
Vojna za OnlyFans
(War Over OnlyFans)
Dokumentarni film razkriva temno in bleščečo plat platforme OnlyFans. Za nekatere je pot do bogastva in slave, za druge pa nevaren svet, ki uničuje življenja in odnose. Intimne izpovedi ustvarjalcev, med katerimi so Amber Rose, Angela Blac Chyna White in Dan Benson, razkrivajo resnico za milijonskimi zaslužki, slavo in škandali. Je OnlyFans pot do svobode in uspeha ali nevarna past sodobnega sveta?
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
(Branded & Brainwashed: Inside NXIVM)
Dokumentarni film razkriva šokantno zgodbo razvpite organizacije NXIVM, ki se je pod krinko osebne rasti spremenila v nevaren kult manipulacije, izsiljevanja in spolnih zlorab. Intimna pričevanja nekdanjih članov razkrivajo, kako je karizmatični vodja Keith Raniere svoje sledilce ujel v mrežo nadzora, strahu in psihološkega nasilja.
Verstappen: Deset let kariere
(10 Years of Max Verstappen)
Od neustrašnega novinca do svetovnega prvaka Max Verstappen se spominja svojega desetletja prevlade v Formuli 1. Dokumentarni film razkriva njegovo izjemno pot ter znova obuja ključne trenutke, rekordne zmage in napeta rivalstva, ki so oblikovali njegovo kariero.
Spor v družini Beckham
(Beckham: Family at War)
Dokumentarni film se osredotoča na družinski spor znotraj družine Beckham, ki so ga sprožili komentarji Brooklyna Beckhama na družbenih omrežjih. Zakaj je zgodba o njihovem razkolu odmevala hitreje in glasneje kot kateri koli drugi zvezdniški škandal? Resnica, ki se skriva za popolno fasado Beckhamovih, bo končno razkrita.
Pot Panterjev
Dokumentarni film vplivneža in ekstremnega športnika Franka Bajca Pot Panterjev, v katerem se je preizkusil na usposabljanju Specialne enote policije in prestal najtežja urjenja v Sloveniji. Pridružil se je pripravnikom, ki so v procesu 8-mesečnega usposabljanja. To je obvezen del in predpogoj za pridružitev k Specialni enoti. Ali mu bo uspelo prestati ovire in izzive? Ali bo uspel ohraniti trezno glavo tudi v najtežjih trenutkih?
Sarajevo Safari
Med mnogimi dramatičnimi epizodami obleganja Sarajeva v letih 1992 do 1996 je javnosti ostala prikrita zgodba o safariju na ljudi. Redkim izbrancem je bilo znano, da je pri obleganju Sarajeva na srbski strani poleg Vojske Republike srbske, prostovoljcev in plačancev delovala še ena, maloštevilna in skrivnostna skupina. To so bili premožni tujci, ki so plačevali visoke zneske, da so smeli streljati na prebivalce obleganega Sarajeva.
Aleksandrinke
To je zgodba o boleči, skoraj izključno ženski emigraciji. Zaradi revščine in fašistične politike so Vipavsko dolino vse do druge svetovne vojne množično zapuščali predvsem mladi ljudje. Moški so odhajali v Argentino, dekleta in žene pa v Egipt, največ v Aleksandrijo, kjer so ostale tudi več desetletij kot dojilje, varuške, gospodinje. Številne so se vrnile prepozno, da bi lahko doživele svoje lastne otroke in svoj dom.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV