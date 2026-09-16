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Film/tv

Ta Slovenka bo v vili dvignila temperaturo

B.R.
16. 09. 2026 08.33
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V šov Otok ljubezni Adria je vstopila 25-letna Alja iz Radelj ob Dravi. Ponaša se z močno osebnostjo, jasnimi pravili v odnosih in ne išče zgolj zabave, temveč priložnost za grajenje resne zveze, pri čemer stavi na čustveno zrelost in zaupanje.

V ljubezni ne daje veliko drugih priložnosti

Alja je imela dve resni zvezi, obe pa je končala sama. Zadnja je bila po njenih besedah toksična izkušnja, zaradi katere danes precej bolj zaupa svojim občutkom in predvsem dejanjem kot besedam.

Ko začuti pravo povezanost, se lahko hitro zaljubi, vendar zna prav tako hitro potegniti črto. Njeno pravilo je precej jasno: človeku po njenem mnenju nikoli ne bi smeli dati več kot dveh priložnosti.

Po skoraj petih letih samskega življenja zato v oddajo ne prihaja zgolj po nove zmenke. Želi si resnega odnosa in moškega, ob katerem bi lahko ostala to, kar je.

Alja, Otok ljubezni Adria
Alja, Otok ljubezni Adria FOTO: VOYO

Visok, temnolas in športen

Njen idealni partner ima precej jasno podobo. Privlačijo jo visoki, temnolasi, močni in športni moški, vendar videz zanjo še zdaleč ni vse.

Pomembne so ji manire, čustvena zrelost in dober smisel za humor. Zelo privlačna se ji zdi tudi inteligenca oziroma sposobnost poglobljenega pogovora. Želi si moškega, ki zna ostati miren pod pritiskom, opazi majhne stvari in ji daje občutek varnosti.

Prav slednje je pomembno, saj Alja hkrati zelo ceni svojo neodvisnost. Njen največji izziv je najti ravnovesje med tem, da se lahko zanese nase, in tem, da nekoga spusti dovolj blizu.

Brez kemije pri njej ne bo šlo

Alja je romantična, vendar ljubezni ne izraža predvsem z velikimi besedami. Veliko ji pomenijo dejanja, telesna bližina in čas, ki ga partnerja preživita skupaj.

Od druge osebe pričakuje predvsem doslednost. O težavah se je pripravljena pogovarjati in jih reševati, vendar ima pri ponavljanju istih konfliktov precej nizko toleranco. Če se vedno znova znajde pri istem prepiru, je zanjo to znak, da je čas za konec.

Si zamudil/a vroče dogajanje? Spremljaj Otok ljubezni Adria na VOYO.

Priznala je tudi svojo čutno plat

Alja brez težav govori tudi o spolnosti. Imela je šest spolnih partnerjev, spolni odnos pa je doživela tudi že na prvem zmenku.

Pravi, da je odprtega duha, kadar je med dvema prisotna pristna kemija. Pri intimnosti ji veliko pomenijo privlačnost, igrivost in skupen smisel za humor, medtem ko jo pomanjkanje samozavesti in odsotnost kemije hitro odvrneta.

Prav zato bo zanimivo videti, kako se bo znašla v okolju, kjer se lahko privlačnost zgodi hitro, odnosi pa so ves čas na očeh drugih tekmovalcev.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Otok ljubezni Alja resničnostni šov ljubezen odnosi
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