Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
homer gere
Film/tv

Sin zvezdnika v eksplicitni sceni, ki je sprožila val reakcij

B.R.
27. 05. 2026 03.22
0

Sin legendarnega igralca Richarda Gera, Homer Gere, je s svojo vlogo v priljubljeni seriji pritegnil veliko pozornosti javnosti. Eksplicitna scena s soigralko je sprožila burne odzive na družbenih omrežjih in odprla razpravo o njegovi vse bolj opazni hollywoodski poti.

Sin hollywoodskega igralca Richarda Gera, Homer Gere, se v tretji sezoni serije Evforija pojavi v vlogi televizijskega zvezdnika Dylana Reida. Njegov lik se zaplete v intenzivno zgodbo s Cassie Jacobs, ki jo igra Sydney Sweeney, kar vodi do ene najbolj komentiranih scen sezone.

Eksplicitna scena, ki je sprožila spletni val reakcij

Scena, v kateri mladi igralec nastopi v intimnem in delno razgaljenem prizoru, je hitro postala viralna tema na družbenih omrežjih. Po poročanju portala Deadline Hollywood so gledalci predvsem komentirali njegov naravni videz, ki odstopa od tipičnih hollywoodskih standardov, saj ne sledi pogosto izpostavljenemu "popolno izklesanemu" videzu z izrazito mišičasto postavo in samozavestjo pred kamero.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Senca slavnega očeta Richarda Gera

Homer je sin enega najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralcev, Richarda Gera, ki je v svoji karieri pogosto sprejemal drzne vloge. Po poročanju Vanity Fair Spain je Richard Gere že v filmu Ameriški žigolo šokiral občinstvo s provokativnimi prizori, kar danes mnogi vidijo kot vzporednico s kariero njegovega sina.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izobrazba in gradnja lastne kariere

Homer je diplomiral na prestižni univerzi Brown, kjer je študiral psihologijo in vizualne umetnosti.

V zadnjih letih se je povsem posvetil igranju, njegov oče pa je v intervjuju priznal, da mu je včasih težko gledati sina na zaslonu, saj ločevanje med zasebnim in filmskim svetom ni vedno preprosto.

Po informacijah industrijskih virov, ki jih navaja Deadline Hollywood, Homer že pripravlja nov velik projekt – serijo The Shards, ki jo ustvarja Ryan Murphy. Serija temelji na romanu Breta Eastona Ellisa in naj bi vsebovala temnejše in bolj eksplicitne zgodbe.

Richard Gere, njegova žena Alejandra Silva Gere in sin Homer
Richard Gere, njegova žena Alejandra Silva Gere in sin Homer FOTO: Profimedia
Skrivnostni sin slavnega pevca znova opažen
Preberi še
Skrivnostni sin slavnega pevca znova opažen
Po 20 letih je znova spregovoril s sinom
Preberi še
Po 20 letih je znova spregovoril s sinom
Richard Gere Homer Gere Evforija ekspliciten prizor serija Sydney Sweeney seks zvezdnik igralec
Zabava

Mussolinijeva vnukinja zmagala v resničnostnem šovu: zmaga sprožila burne odzive

Moskisvet.com Najbolj iskani kos leta: trend, ki ga je sprožil zvezdnik
Moskisvet.com Zvezdnica pretresla javnost z drastično spremembo videza
24ur.com 'Zdi se mi, da je imel film oboževalce, še preden smo ga posneli'
Moskisvet.com S provokativnim prizorom do milijonov? Zvezdnica šokirala in navdušila hkrati
Moskisvet.com Kaj se dogaja z obrazom slavnega igralca?
Moskisvet.com Slavni igralec šokiral svet, njegov obraz je iznakažen
24ur.com Kako je film Ne skrbi, draga postal psihološki triler beneškega festivala
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1737