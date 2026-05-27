Sin zvezdnika v eksplicitni sceni, ki je sprožila val reakcij

Sin hollywoodskega igralca Richarda Gera , Homer Gere , se v tretji sezoni serije Evforija pojavi v vlogi televizijskega zvezdnika Dylana Reida. Njegov lik se zaplete v intenzivno zgodbo s Cassie Jacobs, ki jo igra Sydney Sweeney , kar vodi do ene najbolj komentiranih scen sezone.

Scena, v kateri mladi igralec nastopi v intimnem in delno razgaljenem prizoru, je hitro postala viralna tema na družbenih omrežjih. Po poročanju portala Deadline Hollywood so gledalci predvsem komentirali njegov naravni videz, ki odstopa od tipičnih hollywoodskih standardov, saj ne sledi pogosto izpostavljenemu "popolno izklesanemu" videzu z izrazito mišičasto postavo in samozavestjo pred kamero.

Homer je sin enega najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralcev, Richarda Gera, ki je v svoji karieri pogosto sprejemal drzne vloge. Po poročanju Vanity Fair Spain je Richard Gere že v filmu Ameriški žigolo šokiral občinstvo s provokativnimi prizori, kar danes mnogi vidijo kot vzporednico s kariero njegovega sina.

Homer je diplomiral na prestižni univerzi Brown, kjer je študiral psihologijo in vizualne umetnosti.

V zadnjih letih se je povsem posvetil igranju, njegov oče pa je v intervjuju priznal, da mu je včasih težko gledati sina na zaslonu, saj ločevanje med zasebnim in filmskim svetom ni vedno preprosto.

Po informacijah industrijskih virov, ki jih navaja Deadline Hollywood, Homer že pripravlja nov velik projekt – serijo The Shards, ki jo ustvarja Ryan Murphy. Serija temelji na romanu Breta Eastona Ellisa in naj bi vsebovala temnejše in bolj eksplicitne zgodbe.