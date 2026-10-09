Intimni prizor, ki je trajal kar pet dni

Film Prvinski nagon (Basic Instinct) iz leta 1992 je zaradi drznih prizorov postal eden najbolj prepoznavnih erotičnih trilerjev svojega časa. V središču zgodbe sta bila Michael Douglas kot detektiv Nick Curran in Sharon Stone kot skrivnostna Catherine Tramell, njuna filmska kemija pa je že takrat sprožala ogromno zanimanja. Douglas v novih spominih One Helluva Ride opisuje, da je bilo snemanje enega najbolj zahtevnih intimnih prizorov precej bolj naporno, kot bi lahko sklepali iz končnega izdelka. Po njegovih besedah je snemanje trajalo pet dni, igralca pa sta se odločila, da pri najbolj nazornem prizoru ne bosta uporabljala telesnih dvojnikov. Page Six poroča, da je Stoneova sprva poskušala ohraniti vsaj nekaj zasebnosti z zaščitnim obližem, vendar se je med snemanjem odločila, da ga odstrani. Kljub temu je bil prizor skrbno načrtovan in posnet tako, da je na velikem platnu deloval zelo prepričljivo.

icon-expand Vroči prizor je imel neprijetno posledico za Sharon Stone FOTO: Profimedia

Njegova brada je postala nepričakovana težava

Pravi zaplet se je pojavil šele po nekaj ponovitvah. Douglas v knjigi opisuje, da je moral biti njegov obraz pri določenem delu prizora zelo blizu igralkini koži. Po njegovem pripovedovanju ga je igralka opozorila, da jo njegova neobrita brada neprijetno praska. Ko je igralec pogledal, kaj se dogaja, je opazil, da je bila koža na zgornjem delu njenih stegen močno razdražena in pordela. Dogodek ga je, kot priznava v spominih, precej spravil v zadrego.

Med njima zunaj kamer ni bilo romance

Vroča kemija med Douglasom in Stoneovo je v devetdesetih letih hitro sprožila ugibanja, ali se je njuna zgodba preselila tudi s filmskega platna v zasebno življenje. A Douglas v svojih spominih to predstavo precej popravi. Igralec tako razkriva, da med njim in Stoneovo med snemanjem ni bilo ljubezenskega razmerja. Njegova takratna skrivna romanca je bila povezana z drugo soigralko iz filma, Jeanne Tripplehorn. Douglas naj bi bil s Tripplehornovo med produkcijo precej bolj čustveno povezan, kot je javnost slutila. Ker so bili vsi pozorni na njegovo in soigralkino filmsko kemijo, je njuno razmerje ostalo skrito pred večino ekipe.

Stoneova je skoraj ostala brez vloge

icon-expand Sharon Stone v Prvinskem nagonu FOTO: Profimedia

Danes si je težko predstavljati Prvinski nagon brez Sharon Stone, vendar igralka vloge Catherine Tramell skoraj ni dobila. Leta pozneje je razkrila, da z Douglasom pred filmom nista začela ravno najbolje. Igralka je leta 2025 za San Francisco Chronicle povedala, da sta se pred njenim izborom sprla na filmskem festivalu v Cannesu. Douglas naj bi jo med pogovorom izzval, ona pa mu je odgovorila in ga povabila, naj se pogovorita na štiri oči. Po njenem pripovedovanju sta konflikt pozneje razčistila, njuno začetno nesoglasje pa je imelo celo zanimiv učinek na njuno igranje. Stoneova je menila, da se zaradi tega pred Douglasom ni počutila prestrašeno, kar je pomagalo pri njunih napetih skupnih prizorih.

Film je iz Sharon Stone naredil zvezdo

Prvinski nagon je po premieri postal velik komercialni uspeh, Stoneovo pa je vloga Catherine Tramell izstrelila med največje hollywoodske zvezdnice. Lik skrivnostne pisateljice, ki se znajde v središču policijske preiskave, je postal eden njenih najbolj prepoznavnih. Tudi Douglas je z vlogo detektiva Nicka Currana utrdil svoj status enega najpomembnejših igralcev svoje generacije. Film je danes predvsem znan po provokativnih prizorih in skrivnostnem odnosu med glavnima likoma.

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