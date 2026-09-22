Se spomnite Nadie iz Ameriške pite? Danes je stara 53 let in počne nekaj, česar ne bi pričakovali

Shannon Elizabeth je zaslovela kot Nadia v Ameriški piti
Ko je leta 1999 v kinematografe prišla komedija Ameriška pita, je Shannon Elizabeth dobila vlogo Nadie, študentke na izmenjavi, ki se zaplete v zgodbo sramežljivega Jima Levensteina, ki ga je igral Jason Biggs.
Vloga jo je hitro izstrelila med prepoznavne obraze mladinskih komedij. Kot je igralka pozneje povedala za The Independent, je bila njena avdicija precej bolj stresna, kot bi si gledalci morda predstavljali.
K vlogi Nadie se je vrnila v filmih Ameriška pita 2 in Ameriška pita: Ponovno skupaj iz leta 2012. Nastopila je tudi v filmih Scary Movie, Tomcats, Thirteen Ghosts in Jay in Silent Bob vračata udarec.
Od njenega filmskega preboja je minilo že 27 let, vendar se njena kariera ni končala pri igranju. Velik del njenega življenja danes zavzemajo poker, spletno ustvarjanje in predvsem zaščita živali.
Shannon Elizabeth je uspešna tudi v pokru
Elizabethova se je s pokrom začela resneje ukvarjati okoli leta 2000. Največji rezultat je dosegla leta 2007 na tekmovanju NBC National Heads-Up Poker Championship, kjer je po podatkih The Hendon Mob osvojila več kot 125.000 evrov.
Po podatkih iste poker baze njeni skupni zabeleženi zaslužki na turnirjih v živo znašajo več kot 247.000 evrov. Leta 2010 je bila uspešna tudi na dobrodelnem turnirju Ante Up for Africa, kjer je končala na drugem mestu, poroča PokerNews.
Danes živi v Južni Afriki in pomaga živalim
Elizabethova se je leta 2016 preselila v Južno Afriko, kjer se je še bolj posvetila varovanju živali. Njena fundacija Shannon Elizabeth Foundation navaja, da je že leta 2001 ustanovila organizacijo Animal Avengers, sprva namenjeno predvsem pomoči psom in mačkam.
Pozneje je svoje delo usmerila tudi v ogrožene divje živali. Pomembno vlogo pri tem je imel Munu, slepi črni nosorog, čigar zgodba jo je navdihnila pri ustvarjanju zatočišča Khusela Endangered Wildlife Sanctuary.
Po podatkih Shannon Elizabeth Foundation zatočišče obsega približno 930 hektarjev zaščitenega območja. O njenem naravovarstvenem delu je poročal tudi južnoafriški Department of International Relations and Cooperation.
Dvakrat se je poročila, oba zakona sta se končala
Elizabethova se je leta 2002 poročila z igralcem in producentom Josephom D. Reitmanom. Razšla sta se leta 2005, njuna ločitev pa je bila zaključena istega leta.
Leta 2021 se je poročila z južnoafriškim naravovarstvenikom Simonom Borchertom. Tudi ta zakon se je končal, ločitev pa je bila letos tudi zaključena.
Letos se je pridružila tudi platformi OnlyFans
Elizabethova je spomladi 2026 pritegnila pozornost še z odločitvijo, da se pridruži platformi OnlyFans. Za People je pojasnila, da ji tak način ustvarjanja omogoča več neposrednega stika z občinstvom in več nadzora nad vsebinami.
Po podatkih naj bi njeni prihodki v prvem tednu presegli milijon evrov.
Viri: The Independent; People; Us Weekly; PokerNews; San Francisco Chronicle
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