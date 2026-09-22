Se spomnite Nadie iz Ameriške pite? Danes je stara 53 let in počne nekaj, česar ne bi pričakovali

Ko je leta 1999 v kinematografe prišla komedija Ameriška pita, je Shannon Elizabeth dobila vlogo Nadie, študentke na izmenjavi, ki se zaplete v zgodbo sramežljivega Jima Levensteina, ki ga je igral Jason Biggs.

Vloga jo je hitro izstrelila med prepoznavne obraze mladinskih komedij. Kot je igralka pozneje povedala za The Independent, je bila njena avdicija precej bolj stresna, kot bi si gledalci morda predstavljali.

K vlogi Nadie se je vrnila v filmih Ameriška pita 2 in Ameriška pita: Ponovno skupaj iz leta 2012. Nastopila je tudi v filmih Scary Movie, Tomcats, Thirteen Ghosts in Jay in Silent Bob vračata udarec.

Od njenega filmskega preboja je minilo že 27 let, vendar se njena kariera ni končala pri igranju. Velik del njenega življenja danes zavzemajo poker, spletno ustvarjanje in predvsem zaščita živali.