Film/tv

Sanje Grofov: vizija, ki je spremenila NK Celje

VOYO
18. 02. 2026 09.54
0

Ko se v nogometu srečata vizija in pogum, se lahko zgodi nekaj izjemnega. Prav to prikazuje novi dokumentarni film NK Celje: Sanje Grofov, ki je od danes naprej ekskluzivno na VOYO. Poglejte navdihujočo in iskreno zgodbo o vzponu kluba NK Celje, ki je v zgolj petih letih spremenil svojo usodo ter spisal eno najuspešnejših zgodb sodobnega slovenskega nogometa.

Dokumentarni film gledalca popelje v leto 2019, ko je novo vodstvo začrtalo ambiciozno pot razvoja. Skozi intervjuje z vodilnimi, trenerji in igralci ter z nevidenimi posnetki iz zakulisja razkriva, kako se spreminja sodobna nogometna organizacija. V ospredju so odločitve, ki so klub preoblikovale tako športno kot poslovno, pa tudi trenutki negotovosti in pritiskov po prvem naslovu državnega prvaka. Prav ti izzivi so postali prelomni za nadaljnjo rast.

Sanje Grofov
Sanje Grofov FOTO: NK Celje
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih

Gradnja zmagovalne mentalitete

Dva naslova državnega prvaka, dolgo pričakovana pokalna lovorika ter zgodovinski evropski pohod. Film brez olepševanja pokaže, kako so grofi gradili zmagovalno mentaliteto in dolgoročno strategijo. Vrhunec zgodbe pa predstavlja nepozaben nastop v UEFA Conference League, kjer se je Celje prebilo vse do četrtfinala, do dosežka, ki je presegel pričakovanja domače javnosti in klub dokončno postavil na evropski zemljevid.

Sanje Grofov
Sanje Grofov FOTO: VOYO
"Film ni zgolj pogled na uspehe, je dokaz o tem, kaj pomeni verjeti, vztrajati in zmagati. Ponosni smo, da lahko našo zgodbo delimo z navijači, poslovnimi partnerji in ostalo javnostjo," je povedal predsednik NK Celje Valeriy Kolotilo. Sanje grofov je zgodba o posameznikih, ki so si upali sanjati več in o ekipi, ki je te sanje spremenila v resničnost. Za vse ljubitelje nogometa ter navdihujočih zgodb, je ogled obvezen. Vklopite VOYO in še enkrat podoživite, kako so sanje grofov postale resničnost.

Šport
Film/tv

Skrivnosti

