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Šund 25 let
Film/tv

Star je 77 let, a tega slovitega govora ni pozabil niti po treh desetletjih

S.B.
18. 10. 2026 03.28
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Nekateri filmski prizori se za vedno zapišejo v zgodovino, prav takšen pa je tudi nastop Samuela L. Jacksona v kultnem filmu Šund (Pulp Fiction). Ameriški igralec je ob 32. obletnici filma dokazal, da slovitega govora iz ene najbolj nepozabnih scen še vedno ni pozabil. Posnetek je delil na družbenih omrežjih in navdušil ljubitelje filmske klasike.

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Legendarni govor, ki ga ni pozabil niti po treh desetletjih

77-letni Samuel L. Jackson je ob obletnici filma na Instagramu objavil posnetek, v katerem pred kamero brez vidnega obotavljanja ponovi sloviti monolog svojega lika Julesa Winnfielda. Gre za prizor, v katerem njegov lik pred moškim po imenu Brett izreče dramatičen govor, ki ga poveže z biblijskim verzom Ezekiel 25,17.

Igralec je ob posnetku zapisal, da ima govor tudi po 32 letih še vedno v malem prstu. Njegova objava je obudila spomine na enega najbolj prepoznavnih trenutkov filma, ki je zaznamoval devetdeseta leta in pomembno vplival na njegovo kariero.

Govor je postal tako prepoznaven predvsem zaradi Jacksonove izrazite igre, hladnega pogleda in načina, kako postopoma stopnjuje napetost. Čeprav prizor temelji na biblijskem citatu, je besedilo, uporabljeno v filmu, v veliki meri prirejeno za potrebe zgodbe.

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Film, ki je zaznamoval zgodovino kinematografije

Film Šund je leta 1994 režiral Quentin Tarantino, ki je z njim utrdil svoj sloves enega najbolj prepoznavnih filmskih ustvarjalcev svoje generacije. Zgodba prepleta več kriminalnih pripovedi iz Los Angelesa, v katerih se prepletajo nasilje, črni humor in nepričakovani preobrati.

Poleg Jacksona so v filmu zaigrali še John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis, Ving Rhames, Tim Roth in Harvey Keitel. Posebnost filma je tudi nelinearna pripoved, saj se posamezne zgodbe ne odvijajo v običajnem kronološkem vrstnem redu.

Šund je prejel sedem nominacij za oskarja, Tarantino pa je skupaj s soavtorjem Rogerjem Avaryjem prejel zlati kipec za izvirni scenarij. Jackson je bil nominiran za oskarja za najboljšega stranskega igralca, kar je ostala njegova edina nominacija za to nagrado. Čeprav oskarja ni osvojil, je njegova vloga Julesa postala ena najbolj znamenitih v njegovi bogati karieri.

Šund je postal ikoničen film.
Šund je postal ikoničen film. FOTO: Profimedia

S Tarantinom je sodeloval še večkrat

Uspeh filma je zaznamoval tudi nadaljnjo kariero Samuela L. Jacksona, ki je s Tarantinom pozneje večkrat znova sodeloval. Med drugim je nastopil v filmih Jackie Brown, Django brez okov (Django Unchained) in Podlih osmih (The Hateful Eight), sodeloval pa je tudi pri filmu Kill Bill in Tarantinovem projektu Neslavne barabe (Inglourious Basterds).

Njegov nastop v Šundu pa tudi po več kot treh desetletjih ostaja prizor, ki ga ljubitelji filma zlahka prepoznajo. Najnovejši posnetek je še en dokaz, da lahko nekatere filmske replike in liki živijo veliko dlje od samega filma.

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Vir: People

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