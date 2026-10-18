Star je 77 let, a tega slovitega govora ni pozabil niti po treh desetletjih

77-letni Samuel L. Jackson je ob obletnici filma na Instagramu objavil posnetek, v katerem pred kamero brez vidnega obotavljanja ponovi sloviti monolog svojega lika Julesa Winnfielda. Gre za prizor, v katerem njegov lik pred moškim po imenu Brett izreče dramatičen govor, ki ga poveže z biblijskim verzom Ezekiel 25,17.

Igralec je ob posnetku zapisal, da ima govor tudi po 32 letih še vedno v malem prstu. Njegova objava je obudila spomine na enega najbolj prepoznavnih trenutkov filma, ki je zaznamoval devetdeseta leta in pomembno vplival na njegovo kariero.

Govor je postal tako prepoznaven predvsem zaradi Jacksonove izrazite igre, hladnega pogleda in načina, kako postopoma stopnjuje napetost. Čeprav prizor temelji na biblijskem citatu, je besedilo, uporabljeno v filmu, v veliki meri prirejeno za potrebe zgodbe.