Od vampirskega lepotca do enega najbolj zanimivih igralcev Hollywooda

Robert Pattinson nikoli ni bil povsem običajen hollywoodski zvezdnik. Morda je prav v tem njegova največja prednost. Medtem ko bi večina igralcev po svetovni slavi, ki jo je prinesel Somrak, naredila vse, da bi čim prej dokazala svojo pripadnost velikim hollywoodskim produkcijam, je Pattinson naredil skoraj nasprotno. Izbral si je nenavadne, temačne, včasih celo precej bizarne filme. In počasi se je zgodilo nekaj zanimivega. Fant, ki so ga nekoč oboževale milijone najstnic, je postal igralec, ki ga danes želijo najbolj zanimivi režiserji.

Še vedno je prekleto šarmanten

Pattinson ima nekaj, česar se ne da naučiti v igralski šoli. Prisotnost. Njegov videz je že od nekdaj nekoliko drugačen od klasične hollywoodske popolnosti. Razmršeni lasje, nekoliko neurejen videz, izrazite poteze obraza in tista značilna mešanica nezainteresiranosti in samozavesti. In prav zato deluje. Pattinson se na rdeči preprogi ne vede kot nekdo, ki bi za vsako ceno želel izgledati popolno. GQ je ob promociji filma The Drama opozoril prav na njegov sproščen pristop k oblačenju, od športnih copat na filmskem festivalu do namerno neurejenih modnih kombinacij. Njegov slog je danes postal skoraj tako prepoznaven kot njegove vloge. Pattinson ne deluje, kot da bi se trudil biti kul. In ravno zato je kul.

icon-expand Zendaya in Robert Pattinson FOTO: Profimedia

Od Edwarda Cullena do Batmana

Težko je oceniti, kaj je Somrak pomenil za Pattinsonovo kariero. Edward Cullen ga je čez noč spremenil v globalno zvezdo. Toda vloga ga je hkrati za dolgo časa ujela v določeno predstavo, lepo, skrivnostno, nekoliko nedostopno podobo vampirja, o katerem so sanjale najstnice po vsem svetu. Pattinson se je odločil dokazati, da je veliko več. Sledili so filmi, kot so Cosmopolis, The Rover, Good Time, High Life in The Lighthouse. Vloge niso bile nujno glamurozne. Prav nasprotno. Pogosto so bile čudne, neprijetne in zahtevne. Potem je prišel Batman. Ko si je nadel črno masko v filmu The Batman, je dobil eno najbolj ikoničnih vlog v zgodovini popularne kulture. Toda tudi tam ni izbral najbolj očitne različice superjunaka. Njegov Bruce Wayne je bil temačen, zaprt vase in precej bolj ranljiv, kot smo bili vajeni pri prejšnjih filmskih različicah. In zdaj se vrača. The Batman: Part II je v produkciji, Pattinson pa je po lastnih besedah trenutno v Londonu, kjer snema nadaljevanje.

Potem je poklical Christopher Nolan

Če obstaja režiser, pri katerem si želi nastopati skoraj vsak hollywoodski igralec, je to Christopher Nolan. Ko je Nolan poklical Pattinsona zaradi filma Odiseja, je bil njegov odgovor precej značilen. Pattinson je za GQ povedal, da mu je Nolan dejansko dejal, da so vsi drugi igralci ponudbo preprosto sprejeli, ne da bi prej prebrali scenarij. Pattinson je nato postal del ene največjih filmskih zasedb leta.

icon-expand Robert Pattinson v filmu The Drama FOTO: Profimedia

Matt Damon. Tom Holland. Zendaya. Anne Hathaway. Charlize Theron. Lupita Nyong'o. In Robert Pattinson. Njegov Antinoj je ena od vlog, s katerimi je letos znova opozoril nase. In čeprav je film velik hollywoodski spektakel, je Pattinson tudi tukaj ostal zvest svoji posebnosti, ne igra klasičnega junaka.

Leto 2026 je njegovo najbolj noro leto doslej

Pattinson je v intervjuju za British GQ povedal, da česa podobnega še ni doživel. Leto se je začelo s filmom The Drama, v katerem nastopa ob Zendayi. Nato je sledil The Odyssey. Vmes je snemal Primetime, pri katerem je bil tudi producent, pred njim pa je še Dune: Part Three. Sam je opisal, da je skoraj brez premora prehajal iz enega projekta v drugega. Še bolj zanimivo pa je, zakaj. Pattinson je povedal, da je po obdobju, ko ni delal, spremenil svoj pogled na kariero. Ni ga več toliko zanimalo, ali gre za velik film ali glavno vlogo. Želel je predvsem delati stvari, ki so se mu zdele zanimive. In očitno je prav ta pristop prinesel najboljše rezultate.

V Benetkah je pokazal, zakaj ga ne moremo več gledati skozi Somrak

Če bi kdo še vedno dvomil, ali je Pattinson sposoben nositi zahtevno igralsko predstavo, je Primetime ponudil precej dober odgovor. V filmu igra televizijskega voditelja Chrisa Hansena, znanega po kontroverzni oddaji To Catch a Predator. V Benetkah je film prejel osemminutni stoječi aplavz, Pattinsonova igra pa je bila med najbolj izpostavljenimi elementi premiere. Vanity Fair ga je opisal kot izjemno intenzivnega in poudaril, kako širok razpon pokaže v vlogi. Seveda odzivi niso bili enotni. The Guardian je bil do samega filma precej bolj kritičen, vendar je tudi ta recenzija priznala, da Pattinson v vlogi deluje prepričljivo in izrazito. In prav to je pri njem zanimivo. Pattinson očitno ne išče vlog, v katerih bi ga občinstvo lahko imelo preprosto rado. Išče vloge, ki si jih bomo zapomnili.

icon-expand Robert Pattinson FOTO: AP

Oskar? Tokrat vprašanje ni več tako absurdno

Pattinson še nima oskarja. Pravzaprav še ni bil nominiran za oskarja. Toda leto 2026 je nekoliko drugačno. The Odyssey mu je dal eno največjih filmskih produkcij kariere. Primetime mu je ponudil vlogo, s katero lahko pokaže igralsko širino. Dune: Part Three ga bo ponovno postavil v enega največjih filmskih spektaklov leta. Obenem pa se vrača tudi kot Batman. To je precej neverjetna kombinacija. En igralec. Štiri velike filmske zgodbe. Trije izjemni režiserji. In kariera, ki je v zadnjih petnajstih letih doživela skoraj popoln preobrat. Seveda je o nominaciji za oskarja še prezgodaj govoriti kot o dejstvu. Toda letošnja sezona nagrad se šele zares začenja, Primetime pa je že postal eden od naslovov, ki vzbujajo pozornost v kontekstu igralskih nagrad. Tudi Guardian ga je uvrstil med opaznejše naslove letošnje oskarjevske sezone.

In potem je tu še ena podrobnost: ura na zapestju

Pattinsonov status danes ni več samo filmski. Postal je tudi modna ikona. Septembra 2026 je postal globalni ambasador švicarske znamke Jaeger-LeCoultre. GQ je ob tem razkril tudi precej zabavno zgodbo iz njegove mladosti: kot najstnik je iz očetovih dizajnerskih boksaric odstranil etikete in jih prišil na svoje jakne, da bi bil videti bolj prestižno. Za piko na i je nosil mamin Jaeger-LeCoultre Reverso.

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Pattinsonova največja zmaga morda ni nagrada

Pattinson očitno nikoli ni poskušal izbrisati svoje preteklosti. Še vedno govori o Somraku, še vedno se zna pošaliti na račun Edwarda Cullena in celo svojo vlogo v The Odyssey primerja z Jacobom iz vampirske sage. The Guardian je izpostavil prav njegovo pripravljenost, da se ne distancira od franšize, ki ga je izstrelila med največje zvezdnike. Namesto da bi bežal pred svojo preteklostjo, jo je očitno vzel kot del svoje poti. Pattinson je Edward in je Batman. Je Nolanov Antinoj. Je igralec, ki se je pripravljen podati v bizarne in neprijetne vloge. Je obraz velikih hollywoodskih produkcij, hkrati pa tudi človek, ki še vedno izbira nenavadne projekte. In morda je prav zato leto 2026 zanj tako pomembno. Oskar še ni njegov. Toda prvič se zdi, da vprašanje ni več, ali je Robert Pattinson dovolj dober igralec zanj, temveč katera od njegovih letošnjih vlog bo Akademijo najbolj prepričala.

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