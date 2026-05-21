Zalezovala ga je, on pa jo je povabil na večerjo

V viralnih zapisih se trdi, da naj bi priljubljeni ameriški igralec Robert Pattinson med snemanjem filma v Španiji preživel večer z osebo, ki naj bi ga zalezovala, in da naj bi jo "odvrnil" tako, da jo je povabil na večerjo ter ji med pogovorom govoril o svojih osebnih težavah, dokler naj ne bi odšla in se nikoli več vrnila.

Od kje izvira zgodba?

Zgodba izvira iz starejše anekdote, ki jo je Pattinson večkrat omenil v intervjujih skozi leta, predvsem v kontekstu svojega dela v Španiji med snemanjem filma Little Ashes. V teh intervjujih je opisoval nenavadno situacijo, ki naj bi se zgodila zgodaj v njegovi karieri, ko je bil pogosto sam, pod pritiskom snemanja in nenehne medijske pozornosti. Po njegovih besedah naj bi se odločil za povsem nepričakovano reakcijo, namesto klasičnega odziva varnostne službe naj bi situacijo "razrešil" na svoj način, s pogovorom in večerjo.

icon-expand Zendaya in Robert Pattinson FOTO: Profimedia

Viralni del zgodbe in zakaj je postala hit

Del zgodbe, ki je najbolj odmeval, je trditev, da naj bi bil njegov pristop tako nenavaden, da naj bi oseba po tem "izginila iz njegovega življenja". A prav ta del je tudi tisti, ki ga zanesljivi mediji označujejo kot tipičen primer Pattinsonovega humorja in improvizacije v intervjujih, zaradi katerega je znan po nepredvidljivih in včasih pretiranih anekdotah. Kotporoča portal People, Pattinson sam priznava, da v intervjujih pogosto pretirava, improvizira ali zgodbe predstavi na zabaven način.

icon-expand Robert Pattinson na pariškem tednu moške mode FOTO: Profimedia

Kaj je dejansko potrjeno?

Na podlagi dostopnih zanesljivih virov velja, da je Pattinson zgodbo večkrat omenil v intervjujih in da je ta postala viralna. Hkrati pa velja dejstvo, da je igralec znan po tem, da v intervjujih pogosto uporablja humor in pretiravanje.

Pattinson je mojster nenavadnih intervjujev

Robert Pattinson je v zadnjih letih postal znan tudi po svojem suhem humorju in nepredvidljivih intervjujih, ki pogosto postanejo viralni ne glede na kontekst. Od Twilighta do vloge Batmana v filmu The Batman je njegova javna podoba zrasla v kombinacijo resnega igralca in enega najbolj nepredvidljivih hollywoodskih sogovornikov.

