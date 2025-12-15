Na domu so ga našli mrtvega

Rob Reiner, legendarni režiser filmov When Harry Met Sally, The Princess Bride in A Few Good Men, je umrl pri 78 letih.

Hollywood žaluje za enim od svojih najvplivnejših ustvarjalcev. Rob Reiner, režiser, igralec, producent in politični aktivist, je bil skupaj z ženo Michele najden mrtev v njunem domu v Brentwoodu v Los Angelesu. Policija primer obravnava kot umor. Čeprav je njegova smrt pretresla svet, ostaja za njim izjemna zapuščina – ena najmočnejših karier v ameriški filmski in televizijski zgodovini.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 4 Rob Reiner in Michele Singer







Začetki: od televizijskega igralca do prepoznavnega obraza sedemdesetih

Reiner, rojen leta 1947 v Bronxu, je odraščal v svetu zabavne industrije. Njegov oče je bil legendarni komik Carl Reiner, kar je mlademu Robu odprlo vrata v svet televizije in komedije. Preboj je dosegel z vlogo Mika "Meatheada" Stivica v kultni seriji All in the Family, eni od najvplivnejših humorističnih serij vseh časov. Vloga mu je prinesla dve nagradi Emmy in ga postavila med najbolj prepoznavne televizijske igralce sedemdesetih.

icon-expand Sally Struthers in Rob Reiner v seriji "All in the Family" FOTO: Profimedia

Vzpon med največje režiserje svoje generacije

Čeprav je bil kot igralec izjemno uspešen, je Reiner postal svetovno znan predvsem kot režiser. Njegov režijski prvenec je bil mokumentarec This Is Spinal Tap (1984), ki je postal kultna klasika in redefiniral žanr glasbenih parodij. Sledila je serija filmov, ki danes veljajo za temelje ameriške kinematografije:

Stand By Me (1986)

Ena od najbolj cenjenih priredb Stephena Kinga, ki je utrdila Reinerja kot mojstra pripovedovanja zgodb.

The Princess Bride (1987)

Pravljica, ki je postala večna klasika in je še danes med najbolj citiranimi filmi vseh generacij.

When Harry Met Sally... (1989)

Romantična komedija, ki je postavila standard žanra in ostaja ena od najbolj priljubljenih ljubezenskih zgodb v zgodovini filma.

Misery (1990)

Napeta psihološka drama, ki je Kathy Bates prinesla oskarja.

A Few Good Men (1992)

Film, ki je Reinerja popeljal med oskarjevske nominirance za najboljši film in postal sinonim za vrhunsko sodno dramo. Reiner je bil tudi soustanovitelj produkcijske hiše Castle Rock Entertainment, ki je producirala številne uspešnice in kultne serije.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 3 Rob Reiner





Igralska kariera: od komedije do Scorseseja

Poleg režije je Reiner redno nastopal tudi kot igralec. Med njegovimi najbolj znanimi vlogami so:

The Wolf of Wall Street

Postcards from the Edge

Bullets Over Broadway

New Girl in The Bear

Njegova igralska prisotnost je bila vedno prepoznavna – topla, duhovita in karizmatična.

Spinal Tap – vrnitev k legendi

Leta 2025 se je Reiner ponovno združil z izvirno ekipo Spinal Tap in režiral nadaljevanje Spinal Tap II: The End Continues, ki je izšlo septembra in poželo veliko zanimanja.

Preberi še Znana igralka umrla v prometni nesreči

Reakcije sveta: pokloni iz politike in Hollywooda

Novica o njegovi smrti je sprožila val odzivov. Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je zapisal, da je Reiner ustvaril "nekaj najdragocenejših zgodb na platnu" in da je verjel v dobroto ljudi. Guverner Kalifornije Gavin Newsom ga je označil za "velikosrčnega genija" in izpostavil njegov izjemen prispevek k filmski umetnosti. Igralec Josh Gad ga je opisal kot "enega največjih režiserjev našega časa" in poudaril njegovo prijaznost ter predanost ljudem brez glasu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Reiner kot aktivist in humanitarec

Poleg filmske kariere je bil Reiner znan tudi kot politični aktivist. Zavzemal se je za pravice LGBTQ+ skupnosti, podpiral liberalne pobude in ustanovil program California's First 5, namenjen razvoju otrok, financiran iz davkov na tobak.

Zapuščina, ki bo živela večno

Rob Reiner je bil eden redkih ustvarjalcev, ki je uspel povezati humor, čustveno globino in družbeno angažiranost v karieri, dolgi več kot pet desetletij. Njegovi filmi so oblikovali generacije gledalcev, njegovo delo pa ostaja temelj sodobne ameriške kinematografije. Njegova smrt je velika izguba, a njegova filmografija bo še naprej navdihovala ustvarjalce in občinstvo po vsem svetu.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.