Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
rob reiner
Film/tv

Na domu so ga našli mrtvega

E.R.
15. 12. 2025 12.19
1

Rob Reiner, legendarni režiser filmov When Harry Met Sally, The Princess Bride in A Few Good Men, je umrl pri 78 letih.

Hollywood žaluje za enim od svojih najvplivnejših ustvarjalcev. Rob Reiner, režiser, igralec, producent in politični aktivist, je bil skupaj z ženo Michele najden mrtev v njunem domu v Brentwoodu v Los Angelesu. Policija primer obravnava kot umor.

Čeprav je njegova smrt pretresla svet, ostaja za njim izjemna zapuščina – ena najmočnejših karier v ameriški filmski in televizijski zgodovini.

Začetki: od televizijskega igralca do prepoznavnega obraza sedemdesetih

Reiner, rojen leta 1947 v Bronxu, je odraščal v svetu zabavne industrije. Njegov oče je bil legendarni komik Carl Reiner, kar je mlademu Robu odprlo vrata v svet televizije in komedije.

Preboj je dosegel z vlogo Mika "Meatheada" Stivica v kultni seriji All in the Family, eni od najvplivnejših humorističnih serij vseh časov. Vloga mu je prinesla dve nagradi Emmy in ga postavila med najbolj prepoznavne televizijske igralce sedemdesetih.

Sally Struthers in Rob Reiner v seriji "All in the Family"
Sally Struthers in Rob Reiner v seriji "All in the Family" FOTO: Profimedia

Vzpon med največje režiserje svoje generacije

Čeprav je bil kot igralec izjemno uspešen, je Reiner postal svetovno znan predvsem kot režiser. Njegov režijski prvenec je bil mokumentarec This Is Spinal Tap (1984), ki je postal kultna klasika in redefiniral žanr glasbenih parodij.

Sledila je serija filmov, ki danes veljajo za temelje ameriške kinematografije:

Stand By Me (1986)

Ena od najbolj cenjenih priredb Stephena Kinga, ki je utrdila Reinerja kot mojstra pripovedovanja zgodb.

The Princess Bride (1987)

Pravljica, ki je postala večna klasika in je še danes med najbolj citiranimi filmi vseh generacij.

When Harry Met Sally... (1989)

Romantična komedija, ki je postavila standard žanra in ostaja ena od najbolj priljubljenih ljubezenskih zgodb v zgodovini filma.

Misery (1990)

Napeta psihološka drama, ki je Kathy Bates prinesla oskarja.

A Few Good Men (1992)

Film, ki je Reinerja popeljal med oskarjevske nominirance za najboljši film in postal sinonim za vrhunsko sodno dramo.

Reiner je bil tudi soustanovitelj produkcijske hiše Castle Rock Entertainment, ki je producirala številne uspešnice in kultne serije.

Igralska kariera: od komedije do Scorseseja

Poleg režije je Reiner redno nastopal tudi kot igralec. Med njegovimi najbolj znanimi vlogami so:

The Wolf of Wall Street

Postcards from the Edge

Bullets Over Broadway

New Girl in The Bear

Njegova igralska prisotnost je bila vedno prepoznavna – topla, duhovita in karizmatična.

Spinal Tap – vrnitev k legendi

Leta 2025 se je Reiner ponovno združil z izvirno ekipo Spinal Tap in režiral nadaljevanje Spinal Tap II: The End Continues, ki je izšlo septembra in poželo veliko zanimanja.

Znana igralka umrla v prometni nesreči
Preberi še
Znana igralka umrla v prometni nesreči

Reakcije sveta: pokloni iz politike in Hollywooda

Novica o njegovi smrti je sprožila val odzivov. Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je zapisal, da je Reiner ustvaril "nekaj najdragocenejših zgodb na platnu" in da je verjel v dobroto ljudi.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom ga je označil za "velikosrčnega genija" in izpostavil njegov izjemen prispevek k filmski umetnosti.

Igralec Josh Gad ga je opisal kot "enega največjih režiserjev našega časa" in poudaril njegovo prijaznost ter predanost ljudem brez glasu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Reiner kot aktivist in humanitarec

Poleg filmske kariere je bil Reiner znan tudi kot politični aktivist. Zavzemal se je za pravice LGBTQ+ skupnosti, podpiral liberalne pobude in ustanovil program California's First 5, namenjen razvoju otrok, financiran iz davkov na tobak.

Zapuščina, ki bo živela večno

Rob Reiner je bil eden redkih ustvarjalcev, ki je uspel povezati humor, čustveno globino in družbeno angažiranost v karieri, dolgi več kot pet desetletij. Njegovi filmi so oblikovali generacije gledalcev, njegovo delo pa ostaja temelj sodobne ameriške kinematografije.

Njegova smrt je velika izguba, a njegova filmografija bo še naprej navdihovala ustvarjalce in občinstvo po vsem svetu.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: STA, BBC, Variety, People & USA Today

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Rob Reiner slavni znani igralci režiserji Hollywood smrt uboj zločin tragedija Režiser Filmi Družbeni aktivizem
Film/tv

Legendarni pilot se po 30 letih vrača med elito

Zabava

Pred vsemi se je podelal v hlače

SORODNI ČLANKI
Na odru mu je ušlo v hlače

Na odru mu je ušlo v hlače

Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila

Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila

Na dogodek prišel poškodovan: Vsi so gledali njegov nos

Na dogodek prišel poškodovan: Vsi so gledali njegov nos

Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali

Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali

Zvezdnica drastično shujšala: Razlog je zelo žalosten

Zvezdnica drastično shujšala: Razlog je zelo žalosten

Tako je danes videti lepa igralka iz filma Umazani ples

Tako je danes videti lepa igralka iz filma Umazani ples

Znana igralka umrla v prometni nesreči

Znana igralka umrla v prometni nesreči

Umrl je eden najbolj izvirnih slovenskih umetnikov

Umrl je eden najbolj izvirnih slovenskih umetnikov

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
traparija 15. 12. 2025 17.57
0 0
nikogar ni nič pretreslo, nakladate kot vedno. ptretresen sem kako nakladate in flancate
ODGOVORI
novice
Pogonska goriva so se pocenila
Pogonska goriva so se pocenila
šport
'Mami, lepo te pozdravljam!' Skromni, a lačni uspeha, začeli priprave na EP
'Mami, lepo te pozdravljam!' Skromni, a lačni uspeha, začeli priprave na EP
popin
Sydney Sweeney s svojim videzom domišljiji znova ni pustila veliko prostora
Sydney Sweeney s svojim videzom domišljiji znova ni pustila veliko prostora
tv oddaje
Ste pripravljeni na lov?
Ste pripravljeni na lov?
Vizita.si
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Okusno.je
Hitra enolončnica za decembrske dni
Hitra enolončnica za decembrske dni
Zadovoljna.si
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Moskisvet.com
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Bibaleze.si
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Cekin.si
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Dominvrt.si
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
Zadovoljna.si
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356