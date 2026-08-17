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Film/tv

'Bil je mrtev pijan': Richard Burton je za vlogo Tita dobil milijon

B.R.
17. 08. 2026 02.48
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Ko je leta 1971 eden največjih hollywoodskih igralcev prišel v Jugoslavijo, ni prišel kot turist, ampak kot velika filmska zvezda, ki bo upodobila Josipa Broza Tita v filmu Sutjeska.

Richard Burton je za vlogo prejel izjemen honorar, snemanje pa je pozneje opisal precej drugače, kot bi mnogi pričakovali. V svojih dnevnikih je razkril osebne vtise o Titu, Jugoslaviji in zahtevnem filmskem projektu.

Richard Burton je postal Tito na velikem platnu

Film Sutjeska iz leta 1973 je bil eden največjih in najdražjih jugoslovanskih filmskih projektov svojega časa. Režiral ga je Stipe Delić, v njem pa so poleg Burtona nastopili tudi številni domači igralci, med njimi Velimir Bata Živojinović, Ljuba Tadić, Milena Dravić in Boris Dvornik. Po podatkih RTS je pri nastajanju filma sodeloval tudi sam Josip Broz Tito, ki je želel, da ga upodobi prav britanski igralec svetovnega slovesa.

Burton je bil takrat na vrhuncu kariere. Veljal je za enega najbolj cenjenih igralcev svoje generacije, znanega po izjemnem glasu, gledaliških uspehih in številnih hollywoodskih vlogah. V Jugoslavijo je prišel z velikimi pričakovanji, vendar snemanje ni ostalo v spominu samo zaradi filmske ambicije, temveč tudi zaradi dogajanja za kamerami.

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V svojih dnevnikih ni skrival, kaj si je mislil o Titu

Zvezdnik je vse življenje pisal dnevnike, ki so bili pozneje objavljeni v knjigi The Richard Burton Diaries, ki jo je izdala založba Yale University Press. Zapisi ponujajo zelo oseben pogled na njegovo kariero, odnose, navade in ljudi, ki jih je srečeval.

Richard Burton
Richard Burton FOTO: Profimedia

V zapisih o času v Jugoslaviji Burton ni skrival, da ga Tito kot človek ni posebej navdušil. Čeprav je priznaval njegov zgodovinski pomen in vpliv, ga je zasebno opisoval kot osebo, ki se mu je zdela manj zanimiva, kot je pričakoval. Burton je imel kot igralec pogosto zelo močna mnenja o ljudeh, ki jih je srečeval, njegovi dnevniki pa so znani prav po neposrednosti in pomanjkanju olepševanja.

Bata Živojinović razkril drugo plat slavnega igralca

Ena najbolj znanih zgodb s snemanja Sutjeske je povezana z Burtonovo ljubeznijo do alkohola. Velimir Bata Živojinović, ki je v filmu prav tako igral, je pozneje pripovedoval, da je imel britanski zvezdnik težave z vzdrževanjem tempa snemanja.

Po poročanju srbskega medija Informer je Bata opisoval, da je bil Burton zaradi pitja viskija po določenem delu dneva težko pripravljen za snemanje in da je bila filmska ekipa zaradi tega pogosto v težavah.

Burtonov odnos do alkohola sicer ni bil skrivnost. Njegovo burno zasebno življenje, zakon z Elizabeth Taylor in težave s pitjem so bile pogosto predmet zanimanja javnosti. Tudi njegovi dnevniki razkrivajo, da je bil sam zelo odprt glede svojih slabosti in osebnih bojev.

Milijonska vloga, ki mu ni ostala v najlepšem spominu

Vloga Tita je bila za Burtona velik profesionalni izziv, saj ni igral izmišljenega lika, temveč resnično zgodovinsko osebnost, ki je imela velik politični vpliv. Kljub temu pa je pozneje nakazal, da ta filmska izkušnja ni sodila med njegove najljubše.

Zanimivo je, da je Burton vlogo sprejel tudi zaradi zanimanja za zgodovinske osebnosti in možnosti, da upodobi človeka, ki je pomembno zaznamoval 20. stoletje. Film je bil velik dogodek že med nastajanjem, saj je združil hollywoodsko ime in največje igralske zvezde takratne Jugoslavije.

Elizabeth Taylor in Richard Burton.
Elizabeth Taylor in Richard Burton. FOTO: Profimedia

Sutjeska ostaja eden najbolj nenavadnih projektov jugoslovanskega filma

Danes film Sutjeska ostaja predvsem zanimiv zgodovinski dokument. Ne samo zaradi tematike bitke na Sutjeski, ampak tudi zaradi nenavadnega srečanja dveh svetov: Hollywooda Richarda Burtona in jugoslovanske filmske industrije.

Bata Živojinović je pozneje ostal ena največjih ikon jugoslovanskega filma, njegova kariera pa je bila tesno povezana prav z velikimi vojnimi filmi, med katere sodi tudi Sutjeska.

Richard Burton je umrl leta 1984, vendar zgodbe iz časa snemanja Sutjeske še vedno vzbujajo zanimanje. Film je ostal zapisan kot srečanje dveh velikih imen – političnega voditelja, ki ga je upodobil, in igralca, ki je s svojo karizmo, talentom in tudi človeškimi slabostmi vedno znova polnil časopisne naslovnice.

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Viri: Yale University Press, RTS, Informer, Jutarnji list, The Richard Burton Diaries

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komandos 17. 08. 2026 08.53
3 0
Zakaj je Burton v vinjenem stanju upodobil TITA v filmu Sutjeska zato ker je vedel da upodablja največjega povojnega Krvnika umorov in pobojev
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