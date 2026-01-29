Eden najbolj zaželenih moških na svetu je v resnici ...

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Regé-Jean Page je postal globalna senzacija, ko je Netflix predstavil prvo sezono serije Bridgerton. Njegova karizma, eleganca in prepričljiva interpretacija vojvode Hastingskega so ga v hipu izstrelile med najbolj priljubljene igralce svoje generacije, so zapisali na 24sata.hr. A njegova pot do uspeha je bila precej bolj razgibana, kot si mnogi predstavljajo.

icon-expand Regé-Jean Page FOTO: Profimedia

Otroštvo med Londonom in Zimbabvejem

Page se je rodil v Londonu, večino otroštva pa je preživel v Zimbabveju. V Združeno kraljestvo se je vrnil tik pred koncem osnovne šole, kar je bilo zanj prelomno obdobje. Prav takrat se je začel resneje zanimati za igro in nastopal v šolskih predstavah. Nekaj časa je z bratom ustvarjal tudi glasbo, saj je sprva sanjal o karieri v glasbenem svetu.

Prvi igralski koraki in preboj v Shondaland

Na televiziji se je prvič pojavil leta 2001 v seriji Gimme 6. Sledile so številne manjše vloge v serijah in gledališču, dokler ni dobil priložnosti v Shondalandovi seriji For the People. Ta projekt je postal odskočna deska, ki ga je pripeljala do največje vloge njegove kariere. Leta 2019 je bilo potrjeno, da bo zaigral v Bridgertonu, adaptaciji priljubljene knjižne serije. Premiera je spremenila vse – Regé-Jean je postal svetovno znano ime, oboževalci pa so ga razglasili za enega najbolj očarljivih igralcev na zaslonu.

icon-expand Regé-Jean Page FOTO: Profimedia

Nagrade, priznanja in odločitev, ki je presenetila oboževalce

Za vlogo vojvode je prejel več nagrad, bil nominiran za emmyja, revija Time pa ga je uvrstila med 100 najbolj obetavnih zvezdnikov leta 2021. Kljub izjemni priljubljenosti se je odločil, da se v drugi sezoni ne bo vrnil. Želel je raziskovati nove ustvarjalne priložnosti, kar je sprožilo številne govorice – med drugim tudi tiste, da naj bi bil kandidat za novega Jamesa Bonda.

Zasebno življenje, ki ga skrbno varuje

V času največje slave je v javnost prišla tudi njegova zveza z Emily Brown, s katero je skupaj od leta 2019. Čeprav sta se večkrat pojavila na rdečih preprogah, Page o svojem zasebnem življenju nikoli ni želel govoriti. Mediji so ga pogosto označevali za enega najbolj zaželenih moških na svetu, a sam je ostal zadržan in diskreten.

icon-expand Regé-Jean Page in Emily Brown FOTO: Profimedia

Novi projekti in prihodnost v Hollywoodu

Regé-Jean Page nadaljuje svojo igralsko pot v filmih in serijah. Eden njegovih najnovejših projektov je triler Črna torba, ki je izšel lani in požel veliko zanimanja. Njegova kariera se še naprej vzpenja, oboževalci pa z nestrpnostjo čakajo, kateri izziv bo sprejel naslednji. Page ostaja eden najbolj obetavnih igralcev sodobnega Hollywooda – talent, ki je šele dobro začel pisati svojo zgodbo.

Vroče novice iz sveta slavnih Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Te zanima, kaj se dogaja v svetu blišča in slave? Prijavi se na e-novice, da ne boš zamudil česa pomembnega iz sveta estrade. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.