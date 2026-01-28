Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje

Quinton Aaron, igralec, ki je svetovno prepoznavnost dosegel z vlogo Michaela Oherja v oskarjevskem filmu Zgodba prvaka (The Blind Side), se trenutno bori za življenje, poroča Index.hr. 41-letni zvezdnik je po hudem zdravstvenem zapletu pristal v bolnišnici v Atlanti, kjer je priklopljen na aparate.
Nenaden padec in huda okužba krvi
Po besedah njegovega menedžerja je Aaron doma hodil po stopnicah, ko so mu nenadoma odpovedale noge. Zaradi padca so ga nemudoma odpeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da ima hudo okužbo krvi. Zadnje dni je preživel na intenzivni negi, kjer se njegovo stanje natančno spremlja.
Organizacija Veterans Aid Network je ob tem zapisala:
"To je bilo nenadno in grozljivo za njegove ljubljene."
V podporo igralcu so sprožili kampanjo GoFundMe, saj se njegova družina sooča z visokimi stroški zdravljenja in negotovostjo glede dolgotrajnega okrevanja.
V opisu kampanje so dodali:
"Medtem ko se bori za življenje, se njegova družina sooča z ogromnim čustvenim in finančnim bremenom. Quinton je svoje življenje posvetil navdihovanju drugih. Zdaj ga obdajmo z isto ljubeznijo."
Zdravniki iščejo vzrok zloma
Zdravniška ekipa še vedno opravlja preiskave, da bi ugotovila, kaj je povzročilo nenadno odpoved nog. Njegov menedžer se je zahvalil oboževalcem za podporo in sporočil, da družina zelo ceni vse izraze sočutja, molitve in dobre želje.
Zdravstvene težave v preteklosti
Do incidenta je prišlo le nekaj mesecev po tem, ko je igralec izgubil približno 200 kilogramov. Aaron se je že večkrat soočal z resnimi zdravstvenimi zapleti. Marca lani so ga zaradi visoke vročine in izkašljevanja krvi hospitalizirali v Kaliforniji, kjer so zdravniki sumili na gripo A in pljučnico. Leta 2019 je prebolel tudi hudo okužbo zgornjih dihal.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Zvezdnik, ki je navdihnil milijone
Quinton Aaron je postal svetovno znan leta 2009, ko je zaigral v filmu Zgodba prvaka ob Sandri Bullock. Ta je za svojo vlogo Leigh Anne Tuohy prejela oskarja. Film spremlja resnično zgodbo Michaela Oherja, ki ga je družina Tuohy posvojila kot najstnika in mu pomagala do kariere v NFL.
Oher je bil leta 2009 izbran v prvem krogu nabora NFL in je osem sezon igral za Baltimore Ravens, Tennessee Titans in Carolina Panthers.
Upanje na okrevanje
Oboževalci po vsem svetu upajo, da bo Quinton Aaron premagal še eno težko preizkušnjo. Njegova zgodba je mnoge navdihnila, zdaj pa mu številni vračajo podporo, ki jo je sam vedno rad delil z drugimi.
Vir: Index.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV