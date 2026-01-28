Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje

Quinton Aaron , igralec, ki je svetovno prepoznavnost dosegel z vlogo Michaela Oherja v oskarjevskem filmu Zgodba prvaka (The Blind Side), se trenutno bori za življenje, poroča Index.hr. 41-letni zvezdnik je po hudem zdravstvenem zapletu pristal v bolnišnici v Atlanti, kjer je priklopljen na aparate.

Po besedah njegovega menedžerja je Aaron doma hodil po stopnicah, ko so mu nenadoma odpovedale noge. Zaradi padca so ga nemudoma odpeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da ima hudo okužbo krvi. Zadnje dni je preživel na intenzivni negi, kjer se njegovo stanje natančno spremlja.

Organizacija Veterans Aid Network je ob tem zapisala:

"To je bilo nenadno in grozljivo za njegove ljubljene."

V podporo igralcu so sprožili kampanjo GoFundMe, saj se njegova družina sooča z visokimi stroški zdravljenja in negotovostjo glede dolgotrajnega okrevanja.

V opisu kampanje so dodali:

"Medtem ko se bori za življenje, se njegova družina sooča z ogromnim čustvenim in finančnim bremenom. Quinton je svoje življenje posvetil navdihovanju drugih. Zdaj ga obdajmo z isto ljubeznijo."