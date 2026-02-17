Moskisvet.com
Film/tv

Slovenija ima talent in Na lovu: Prijavi se v novo sezono

M.S.
17. 02. 2026 13.05
0

POP TV znova odpira vrata v svet velikih odrov, napetih izzivov in nepozabnih priložnosti! Če verjameš v svoj talent ali pa si mojster splošnega znanja, sta pred tabo dve edinstveni poti: bleščeči oder oddaje Slovenija ima talent in napeti kviz Na lovu. Spodaj te čakata prijavnici za priložnost, ki lahko tvoje sanje spremeni v resničnost.

Prijavi se in postani nova slovenska zvezda!

Oddaja Slovenija ima talent ponuja priložnost vsem, ki želijo pokazati svojo ustvarjalnost, strast in edinstvene sposobnosti. Morda prav tvoj nastop postane začetek nečesa velikega, nove kariere, prepoznavnosti ali življenjske prelomnice.

Prijaviš lahko sebe ali nekoga, za katerega veš, da si zasluži priložnost: prijatelja, partnerko, družinskega člana ali soseda s skritim talentom. Ekipa oddaje želi spoznati tvojo zgodbo, tvoj talent in tvojo energijo, ki lahko navduši občinstvo in žirijo. Prijavi se TUKAJ.

Žiranti Slovenija ima talent
Žiranti Slovenija ima talent FOTO: POP TV
Ste hitri in radi preizkušate svoje znanje? Prijavite se v kviz in pokažite, da lahko premagate tudi najostrejšega nasprotnika!

Na lovu je napet kviz znanja, hitrosti in taktike. Štirje tekmovalci odgovarjajo na vprašanja splošnega znanja in se prebijajo do zaključnega kroga, kjer jih čaka lovec, izjemno bister in nepredvidljiv nasprotnik. Če si radoveden, hiter v razmišljanju in uživaš v izzivih, je to priložnost, da preizkusiš svoje znanje na velikem televizijskem odru. Prijavi se TUKAJ.

Lovci kviza Na lovu
Lovci kviza Na lovu FOTO: POP TV
