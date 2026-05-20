Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti

Kot poroča Hello Magazine, je Collinsova blestela v dramatični beli večerni obleki modne hiše Stephane Rolland, ki jo je kombinirala s črnimi opernimi rokavicami in razkošnim diamantnim nakitom. Celoten videz je deloval kot poklon zlati dobi Hollywooda, eleganten, samozavesten in brez odvečnega eksperimentiranja.

Disciplina namesto bližnjic

Čeprav njen videz pogosto sproža vprašanja o 'skrivnosti večne mladosti', Collinsova že leta poudarja, da odgovor ni nič spektakularnega, temveč doslednost. Portal Celeb Tattler navaja njene izjave, da prisega na preprost pristop: manjše porcije, uravnotežena prehrana in dejstvo, da si ničesar ne prepoveduje, tudi kozarec vina ali sladica sta del njenega vsakdana. Poleg prehrane pomembno vlogo igra gibanje. V intervjuju za My Weekly, ki ga povzema Bored Panda, je povedala, da vsak dan opravi približno pol ure vadbe s fizioterapevtom, saj ji to daje energijo in ohranja vitalnost. Zelo jasno stališče ima tudi do estetskih posegov. V več intervjujih je poudarila, da botoksa ne uporablja, saj ima odpor do igel in verjame v naraven pristop k staranju.

icon-expand Joan Collins pri 93 letih navdušila na odprtju filmskega festivala v Cannesu. FOTO: Profimedia

Ikona že od mladih let

Njena današnja podoba ni presenečenje. Joan Collins je bila že v mladosti ena najbolj prepoznavnih lepotic svoje generacije. Po podatkih iz Encyclopaedia Britannica in Wikipedije je kariero začela v zgodnjih petdesetih letih, ko je kot najstnica dobila prve vloge v britanskih filmih in podpisala pogodbo s studiem Rank Organisation. Kmalu zatem se je preselila v Hollywood, kjer je nastopila v filmih, kot sta The Girl in the Red Velvet Swing in Land of the Pharaohs, ki sta ji odprla vrata med največje zvezde tistega časa. Britannica jo opisuje kot igralko, ki je zaslovela z vlogami zapeljivih, karizmatičnih žensk, zaradi česar je hitro dobila status 'bombshell' oziroma seks simbola.

icon-expand Joan Collins je bila že v mladosti ena najbolj prepoznavnih lepotic svoje generacije. FOTO: Profimedia

Vloga, ki jo je naredila nesmrtno

Čeprav je imela uspešno filmsko kariero, je odločilen preboj prišel na televiziji. Serija Dinastija, ki se je predvajala med letoma 1981 in 1989, jo je katapultirala med največje zvezde. Za vlogo Alexis Colby je prejela zlati globus in številne nominacije, navaja Wikipedia. Kot poroča People, je prav njen lik močno vplival na priljubljenost serije. Alexis je postala simbol močne, samozavestne in brezkompromisne ženske, ki je zaznamovala televizijo 80. let in spremenila percepcijo ženskih likov na malih zaslonih.

icon-expand Serija Dinastija je Joan Collins izstrelila med največje zvezde. FOTO: Profimedia

Zasebno življenje pod drobnogledom

Tudi zunaj žarometov je bilo njeno življenje vse prej kot mirno. Joan Collins je skozi desetletja večkrat stala pred oltarjem, danes pa že več kot dve desetletji živi s producentom Percyjem Gibsonom, s katerim se je poročila leta 2002, kljub precejšnji starostni razliki. Ima tri otroke, njena družinska zgodba pa je bila pogosto prepletena z vzponi in padci, o katerih je odkrito pisala tudi v svojih avtobiografijah.

Več kot le videz

Joan Collins je danes veliko več kot le modna ikona. Njena kariera, ki traja več kot sedem desetletij, in njena doslednost pri življenjskem slogu potrjujeta, da za vtisom, ki ga pusti, stoji veliko več kot le videz. S svojim pristopom ostaja simbol neke druge dobe, časa, ko sta slog in drža pomenila več kot trenutni trend.

