Pri 66 letih mlajši kot kdarkoli? Cowell razkril, kako

Simon Cowell je že desetletja sinonim za neusmiljeno iskrenost, luksuzen življenjski slog in občutek, da ima vedno vse pod nadzorom. Čeprav šteje 66 let, zdaj trdi, da se zanj čas ne premika v običajno smer. Po lastnih besedah se celo "stara nazaj" - in za to naj ne bi bila zaslužna le disciplina, temveč tudi precej nenavaden medicinski poseg.

V času, ko zvezdniki množično iščejo eliksir večne mladosti, Cowell brez zadržkov prizna, da posega po alternativnih metodah. Tokrat je presenetil z razkritjem postopka, pri katerem mu kri vzamejo iz telesa, jo očistijo in nato vrnejo nazaj v krvni obtok. Sam pravi, da se počuti bolj zbran, energičen in biološko mlajši kot pred leti.

Preberi še Ali je ekipa Gozda strahov navdušila tudi Simona Cowlla?

Kri kot ključ do mladosti

Cowell je v intervjuju za britanski The Sun razložil, da redno obiskuje posebno wellness kliniko, kjer mu opravijo celostne teste in poseg, ki vključuje filtriranje krvi. Po njegovih besedah mu nato povedo, kakšna je njegova "dejanska" starost, ki naj bi se z leti celo zniževala. Poleg samega postopka izpostavlja tudi spremembe življenjskega sloga. Boljša prehrana, več gibanja, manj stresa in skrbno izbrani prehranski dodatki naj bi skupaj ustvarili učinek, zaradi katerega ima še vedno bister um in dovolj energije za naporen tempo televizijske industrije.

icon-expand Simon Cowell FOTO: Profimedia

Kaj naj bi se v resnici dogajalo v ozadju?

Čeprav Cowell imena posega ni razkril, naj bi po opisu šlo za postopek, znan kot EBOO: zdravljenje, pri katerem kri kroži zunaj telesa, se obogati s kisikom in ozonom ter filtrira, preden se vrne nazaj v telo. Gre za metodo, ki se vse pogosteje pojavlja v krogih bogatih in slavnih. Zagovorniki tovrstnih postopkov trdijo, da gre za način razstrupljanja telesa in izboljšanja splošnega počutja. Po njihovem mnenju cilj ni nujno daljše življenje, temveč bolj kakovostno staranje, več energije in boljše vsakodnevno delovanje organizma.

Preberi še Pokazal je svojo 'pošast'

Opozorila, ki jih ne gre prezreti