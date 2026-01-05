Pri 66 letih mlajši kot kdarkoli? Cowell razkril, kako

V času, ko zvezdniki množično iščejo eliksir večne mladosti, Cowell brez zadržkov prizna, da posega po alternativnih metodah. Tokrat je presenetil z razkritjem postopka, pri katerem mu kri vzamejo iz telesa, jo očistijo in nato vrnejo nazaj v krvni obtok. Sam pravi, da se počuti bolj zbran, energičen in biološko mlajši kot pred leti.
Kri kot ključ do mladosti
Cowell je v intervjuju za britanski The Sun razložil, da redno obiskuje posebno wellness kliniko, kjer mu opravijo celostne teste in poseg, ki vključuje filtriranje krvi. Po njegovih besedah mu nato povedo, kakšna je njegova "dejanska" starost, ki naj bi se z leti celo zniževala.
Poleg samega postopka izpostavlja tudi spremembe življenjskega sloga. Boljša prehrana, več gibanja, manj stresa in skrbno izbrani prehranski dodatki naj bi skupaj ustvarili učinek, zaradi katerega ima še vedno bister um in dovolj energije za naporen tempo televizijske industrije.
Kaj naj bi se v resnici dogajalo v ozadju?
Čeprav Cowell imena posega ni razkril, naj bi po opisu šlo za postopek, znan kot EBOO: zdravljenje, pri katerem kri kroži zunaj telesa, se obogati s kisikom in ozonom ter filtrira, preden se vrne nazaj v telo. Gre za metodo, ki se vse pogosteje pojavlja v krogih bogatih in slavnih.
Zagovorniki tovrstnih postopkov trdijo, da gre za način razstrupljanja telesa in izboljšanja splošnega počutja. Po njihovem mnenju cilj ni nujno daljše življenje, temveč bolj kakovostno staranje, več energije in boljše vsakodnevno delovanje organizma.
Opozorila, ki jih ne gre prezreti
Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da takšni postopki niso primerni za vsakogar. Ljudje z motnjami strjevanja krvi ali srčnimi obolenji naj bi bili pri tovrstnih terapijah še posebej previdni, saj lahko poseg vpliva na krvni tlak in obremenitev srca. Prav tako ni dovolj znanstvenih dokazov, ki bi potrjevali varnost in učinkovitost postopka pri vseh skupinah ljudi. Posebej se odsvetuje nosečnicam in doječim materam, saj so morebitna tveganja še vedno slabo raziskana.
Pomemben podatek je, da ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) postopka EBOO ni odobrila. To pomeni, da metoda uradno ne sodi med priznane medicinske terapije, temveč ostaja na področju alternativnega zdravljenja.
Vir: menshjournal.com
