Poslovil se je legendarni igralec iz filma Nazaj v prihodnost

James Tolkan se je rodil leta 1931 v Michiganu in svojo igralsko pot začel v 60. letih. Preden se je uveljavil v filmu, je nastopal v gledališču in študiral pri priznanih igralskih mentorjih, kot sta Stella Adler in Lee Strasberg.
V več kot pet desetletij dolgi karieri je nastopil v številnih filmih in televizijskih serijah ter si ustvaril sloves igralca, ki je pogosto upodabljal stroge policiste, vojaške poveljnike ali šolske avtoritete.
Najbolj nepozabna vloga Jamesa Tolkana ostaja lik strogega ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja Stricklanda v kultni trilogiji Nazaj v prihodnost.
Njegov lik, znan po strogem odnosu do učencev je postal eden najbolj prepoznavnih stranskih likov v filmski zgodovini. Poleg tega je igral tudi v številnih drugih uspešnicah, med drugim v filmu Top Gun, kjer je upodobil poveljnika Stingerja.
Bil je tudi reden gost na televiziji, kjer je nastopal v serijah, kot so Miami Vice in The Fresh Prince of Bel-Air.
Igralec, ki je zaznamoval generacije
Čeprav pogosto ni igral glavnih vlog, je Tolkan s svojo karizmo in značilno strogostjo pustil močan pečat. Njegovi liki so bili pogosto "tisti strogi", a hkrati nepozabni in ključni za dinamiko zgodbe. Njegova kariera je trajala več kot 50 let, zadnjič pa se je pojavil na platnih v 2010-ih, kar potrjuje njegovo dolgoživost v industriji zabave.
Slovo legende
Smrt Jamesa Tolkana pomeni slovo enega od obrazov zlate dobe hollywoodskih filmov 70. in 80. let. Njegove vloge bodo ostale del filmske zgodovine, predvsem pa del spominov generacij gledalcev, ki so odraščali ob njegovih filmih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV