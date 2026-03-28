Poslovil se je legendarni igralec iz filma Nazaj v prihodnost

James Tolkan se je rodil leta 1931 v Michiganu in svojo igralsko pot začel v 60. letih. Preden se je uveljavil v filmu, je nastopal v gledališču in študiral pri priznanih igralskih mentorjih, kot sta Stella Adler in Lee Strasberg.

V več kot pet desetletij dolgi karieri je nastopil v številnih filmih in televizijskih serijah ter si ustvaril sloves igralca, ki je pogosto upodabljal stroge policiste, vojaške poveljnike ali šolske avtoritete.

Najbolj nepozabna vloga Jamesa Tolkana ostaja lik strogega ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja Stricklanda v kultni trilogiji Nazaj v prihodnost.

Njegov lik, znan po strogem odnosu do učencev je postal eden najbolj prepoznavnih stranskih likov v filmski zgodovini. Poleg tega je igral tudi v številnih drugih uspešnicah, med drugim v filmu Top Gun, kjer je upodobil poveljnika Stingerja.