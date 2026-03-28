James Tolkan
Film/tv

Poslovil se je legendarni igralec iz filma Nazaj v prihodnost

S.B.
28. 03. 2026 06.56
Hollywoodski igralec James Tolkan je umrl v starosti 94 let. Novico o njegovi smrti je potrdila družina, po poročanju tujih medijev pa je umrl mirno v kraju Saranac Lake v zvezni državi New York. Tolkan je veljal za enega najbolj prepoznavnih karakternih igralcev svoje generacije, občinstvo si ga je zapomnilo predvsem po strogih, avtoritativnih vlogah, ki jih je odigral z izjemno prepričljivostjo.

James Tolkan se je rodil leta 1931 v Michiganu in svojo igralsko pot začel v 60. letih. Preden se je uveljavil v filmu, je nastopal v gledališču in študiral pri priznanih igralskih mentorjih, kot sta Stella Adler in Lee Strasberg.

V več kot pet desetletij dolgi karieri je nastopil v številnih filmih in televizijskih serijah ter si ustvaril sloves igralca, ki je pogosto upodabljal stroge policiste, vojaške poveljnike ali šolske avtoritete.

Najbolj nepozabna vloga Jamesa Tolkana ostaja lik strogega ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja Stricklanda v kultni trilogiji Nazaj v prihodnost.

Njegov lik, znan po strogem odnosu do učencev je postal eden najbolj prepoznavnih stranskih likov v filmski zgodovini. Poleg tega je igral tudi v številnih drugih uspešnicah, med drugim v filmu Top Gun, kjer je upodobil poveljnika Stingerja. 

James Tolkan je umrl v 94. letu starosti. FOTO: Profimedia

Bil je tudi reden gost na televiziji, kjer je nastopal v serijah, kot so Miami Vice in The Fresh Prince of Bel-Air. 

Igralec, ki je zaznamoval generacije

Čeprav pogosto ni igral glavnih vlog, je Tolkan s svojo karizmo in značilno strogostjo pustil močan pečat. Njegovi liki so bili pogosto "tisti strogi", a hkrati nepozabni in ključni za dinamiko zgodbe. Njegova kariera je trajala več kot 50 let, zadnjič pa se je pojavil na platnih v 2010-ih, kar potrjuje njegovo dolgoživost v industriji zabave.

Slovo legende

Smrt Jamesa Tolkana pomeni slovo enega od obrazov zlate dobe hollywoodskih filmov 70. in 80. let. Njegove vloge bodo ostale del filmske zgodovine, predvsem pa del spominov generacij gledalcev, ki so odraščali ob njegovih filmih.

James Tolkan Nazaj v prihodnost Top Gun igralec Hollywood
