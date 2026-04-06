Na POP TV in VOYO prihaja film, ki vas bo ganil do solz!

"Dragi moji, če bi radi prali na 90, bomo to lahko počeli skupaj, na POP TV in VOYO!" - Jurij Zrnec

Film, ki je zaznamoval leto 2025 kot najbolj gledan slovenski film, si je v kinematografih ogledalo več kot 100.000 gledalcev, prejel pa je tudi več nagrad ter priznanj občinstva in stroke. Navdušil je z razprodanimi projekcijami in izjemnim odzivom gledalcev. Le pet mesecev po kinematografski premieri prihaja na zaslone, kjer bo na voljo vsem, ki ga še niso gledali ali pa bi ga radi še enkrat.

icon-expand Zasedba filma Belo se pere na devetdeset na filmskem festivalu v Sarajevu. FOTO: osebni arhiv

"Gre za zgodbo o družini, o moči ženske, konec koncev pa je v vsem tem tudi zelo pretresljiv," je o filmu povedala igralka Tjaša Železnik. Jurij Zrnec pa ob tem odločno: "Film ima vse, kar rabi imeti. Svetujem kakšen robček. Če se bo gledalcev vsaj pol toliko dotaknil, kot se je mene, je potem to to. No, mogoče se potem objemite in imejte se radi. Nikoli ne vemo, koliko časa bomo skupaj."

icon-expand Belo se pere na devetdeset dočakal kino premiero. FOTO: Sandi Fišer (Mediaspeed)

Film, posnet po resnični zgodbi istoimenske knjižne predloge, na zaslone prinaša življenjsko zgodbo pisateljice Bronje Žakelj, ki je bila tudi soscenaristka filma. "Zelo me veseli, da film Belo se pere na devetdeset, ki prinaša mojo življenjsko zgodbo, prihaja tudi na POP TV in upam, da boste tudi vi v njem prepoznali zgodbo o upanju, neko svetlo zgodbo, ki govori o tem, da se skoraj vedno da in da je vredno ne samo preživeti, ampak tudi živeti," je povedala Bronja Žakelj.

icon-expand Film Belo se pere na devetdeset bo premiero doživel v Sarajevu. FOTO: Maks Sušnik - Slovenski filmski center

Zgodba pripoveduje o Bronjinem odraščanju v 80. in 90. letih, obdobju, zaznamovanem z boleznijo in izgubo bližnjih. V iskrenem intervjuju smo se pogovarjali o tem, kako se je spopadala s težkimi življenjskimi preizkušnjami.

icon-expand Tretja zlata rola za film Belo se pere na devetdeset FOTO: Sandi Fišer

"Film Belo se pere na devetdeset je najboljši slovenski film leta 2025, kar potrjujejo izjemna gledanost, razprodane projekcije in odličen odziv občinstva. Veseli nas, da smo pri projektu sodelovali kot koproducent in tako prispevali k nastanku kakovostne slovenske zgodbe. Še posebej pa smo ponosni, da film že pet mesecev po premieri v kinematografih prihaja tudi na POP TV in VOYO, kjer bo dosegel še širše občinstvo," je povedala vodja programa, Danica Knego.

icon-expand Film Belo se pere na devetdeset presegel 100 tisoč gledalcev FOTO: Cineplexx-Mediaspeed

Ganljiva, a hkrati topla in mestoma humorna zgodba, pod katero se je podpisal režiser Marko Naberšnik, spremlja Bronjo skozi različna obdobja njenega življenja. Po tem, ko v otroštvu zaradi raka izgubi mamo, se mora v mladosti s to boleznijo soočiti še sama. Kljub težkim preizkušnjam življenje sprejema z mešanico solz, smeha in neomajnega optimizma. Film temelji na resnični zgodbi in avtobiografskem romanu z istim naslovom ter prinaša močno sporočilo o upanju, pogumu in vrednosti življenja.

icon-expand Film Belo se pere na devetdeset. FOTO: Maks Sušnik - Slovenski filmski center

Ne zamudite izjemne filmske zgodbe, ki vas bo nasmejala, ganila in opomnila na moč življenja: 18. aprila ob 20.00 na POP TV in na VOYO.

icon-expand Belo se pere na 90 FOTO: POP TV