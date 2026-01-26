Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Zlati sanjski moški: Italija
Film/tv

Spremembe na POP TV, ki jih ne smete zamuditi

M.S.
26. 01. 2026 13.56
0

Na POP TV prihaja do spremembe v programu. Zlati sanjski moški: Italija bo tokrat na sporedu le ob koncu tedna, medtem ko bodo večeri med tednom rezervirani za priljubljeno serijo Botri. V nadaljevanju preverite, kdaj ju lahko spremljate.

Zlati sanjski moški: Italija je odslej na sporedu ob koncih tedna. Oddajo lahko spremljate ob sobotah in nedeljah v terminih ob 16.25 in 17.05. Večeri od ponedeljka do petka so rezervirani za priljubljeno serijo Botri, ki jo lahko spremljate v dvojnih epizodah vsak večer ob 20. in 21. uri.

Botri
Botri FOTO: VOYO

Vse zamujene epizode priljubljene serije Botri in resničnostnega šova Zlati sanjski moški: Italija najdete na VOYO.

Začela se je nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške
Preberi še
Začela se je nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
POP TV urnik Zlati sanjski moški Italija Botri TV spored sprememba
Film/tv

Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?

Film/tv

V Kmetijo vstopajo znani obrazi: vrača se La Toya

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1470