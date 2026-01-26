Spremembe na POP TV, ki jih ne smete zamuditi

Zlati sanjski moški: Italija je odslej na sporedu ob koncih tedna. Oddajo lahko spremljate ob sobotah in nedeljah v terminih ob 16.25 in 17.05. Večeri od ponedeljka do petka so rezervirani za priljubljeno serijo Botri, ki jo lahko spremljate v dvojnih epizodah vsak večer ob 20. in 21. uri.
Preberi šeZačela se je nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV