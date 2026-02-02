Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen

Ponedeljek

V 5. sezoni resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške se selimo na sanjsko sončno Kreto, kjer bosta vročo dvojno dozo romantike pričarala kar dva sanjska moška: Karlo, 26-letni rokometaš in podjetnik iz Hrvaške, ter Petar, 29-letni model iz Srbije. V prvi epizodi bosta na hitrih zmenkih spoznala 28 deklet, ki ju bodo skušale očarati in osvojiti rdečo vrtnico.

FOTO: VOYO

Torek

Dekleta, ki so prejela rdečo vrtnico, se vselijo v sanjsko vilo. Ena izmed njih je samozavestna, saj je prepričana, da ji ostale punce niso konkurenca. Med čakanjem na koktajl zabavo kandidatke pridejo do presenetljivega spoznanja. Voditelj Marko jim predstavi Karla in Petra, ki bosta štirim srečnicam podelila bele vrtnice. Na zabavi poleg ostrih besed pride tudi do neljubega incidenta.

FOTO: VOYO

Sreda

Dekleta v vili so se že bolje spoznala. Medtem ko med nekaterimi vlada napeto ozračje, se druge skušajo izogniti drami. Nuša se sooči z Anastasio, svojo konkurentko, kasneje v hiši pa situacija eskalira v besedni obračun. Pismo razveseli dekleta, ki so prejela bele vrtnice. Petar svoji izbranki pričaka pred vinsko kletjo, medtem ko Karlo za zmenek izbere plažo.

FOTO: VOYO

Četrtek

Razpoloženje med dekleti v vili ostaja naelektreno. Srečnice, ki so se vrnile z zmenkov s sanjskima moškima, takoj zasujejo z vprašanji. Šest izbrank tokrat čaka skupinski izziv, v katerem se bodo morale izkazati pred fotoaparatom. Katera bo najbolj izstopala? Medtem se v hiši kujejo načrti, ki bodo zagotovo popestrili dogajanje.

FOTO: VOYO