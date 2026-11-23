Phoebe Cates je bila velika filmska zvezda osemdesetih

icon-expand Phoebe Cates je bila velika filmska zvezda osemdesetih FOTO: Profimedia

Phoebe Cates je zaslovela leta 1982 s filmom Fast Times at Ridgemont High, v katerem je zaigrala Lindo Barrett. Film je postal velika uspešnica, njena vloga pa jo je izstrelila med najbolj prepoznavne mlade igralke tistega časa. Istega leta je nastopila tudi v romantični drami Paradise, nato pa je leta 1984 sledila še ena vloga, ki je zaznamovala njeno kariero. V uspešnici Gremlini je zaigrala Kate Beringer, oboževalci pa so jo lahko spremljali tudi v nadaljevanju filma, Gremlini 2. V naslednjih letih je nastopila še v filmih Date with an Angel, Bright Lights, Big City in Drop Dead Fred. Njena priljubljenost je bila velika, vendar si ni želela, da bi jo občinstvo za vedno povezovalo zgolj z njenim videzom. Kot je v pregledu njene kariere izpostavil ameriški časnik Us Weekly, je že konec osemdesetih vse več zanimanja namenjala gledališču, saj v filmski industriji ni našla dovolj zanimivih vlog.

Ljubezen s Kevinom Klinom je spremenila njeno življenje

Pomembno poglavje v njenem življenju se je začelo leta 1982, ko je na avdiciji za film The Big Chill spoznala igralca Kevina Klina. Čeprav takrat ni dobila vloge, sta se pozneje znova srečala v New Yorku, kjer sta se njuni poti začeli prepletati tudi zasebno. Par se je poročil 5. marca 1989 in skupaj ustvaril družino. Leta 1991 se jima je rodil sin Owen, leta 1994 pa še hčerka Greta. Njuna zveza je v Hollywoodu prava redkost. Skupaj sta že več kot tri desetletja, pri čemer sta se vedno trudila, da bi njuni poklicni obveznosti čim manj posegali v družinsko življenje. Kevin Kline je v pogovoru za revijo People leta 2024 poudaril, da jima je življenje zunaj običajnega hollywoodskega okolja pomagalo ohraniti trden zakon.

icon-expand Ljubezen s Kevinom Klinom je spremenila njeno življenje. FOTO: Profimedia

Zakaj je Phoebe Cates pri 31 letih zapustila igralski svet?

Ko je bila njena kariera še vedno uspešna, se je Phoebe odločila, da bo večino svojega časa namenila družini. Po rojstvu otrok je začela postopoma opuščati igranje, leta 1994 pa je nastopila v filmu Princess Caraboo, ki velja za njen zadnji večji filmski projekt pred daljšim premorom. Njena odločitev ni bila povezana z enim samim dogodkom. Igralka je v preteklosti pojasnila, da jo je vse bolj privlačilo običajno življenje, v katerem je lahko spoznavala ljudi brez pritiska filmske industrije in nenehne pozornosti javnosti. Kot je v obširnem portretu igralke julija 2026 poročala britanska revija HELLO!, je Cates pozneje povedala, da je bila njena želja po drugačnem življenju močnejša od potrebe po nadaljevanju igralske kariere. Leta 2001 se je sicer še enkrat vrnila pred filmske kamere. Nastopila je v filmu The Anniversary Party, ki ga je režirala njena dolgoletna prijateljica in nekdanja soigralka Jennifer Jason Leigh. V filmu je sodeloval tudi njen mož Kevin Kline.

Namesto Hollywooda odprla svojo trgovino v New Yorku

Phoebe Cates ni ostala doma brez novih načrtov. Leta 2005 je v New Yorku odprla trgovino Blue Tree, v kateri ponuja skrbno izbrane modne dodatke, nakit, izdelke za dom, darila in druge zanimive predmete. Nova poslovna pot ji je omogočila, da je ustvarila nekaj povsem svojega, daleč od filmskih snemanj in rdečih preprog. V pogovoru za ameriško televizijo CNN leta 2006 je odkrito spregovorila o tem, kako zelo jo veseli vodenje lastne trgovine. Priznala je tudi, da jo je presenetilo, kako dobro se je znašla v poslovnih vodah. Tako je nekdanja hollywoodska zvezdnica našla povsem novo področje, na katerem je lahko uresničevala svoje zamisli.

Njena otroka sta prav tako izbrala ustvarjalno pot

Phoebe in Kevin sta danes ponosna starša dveh odraslih otrok. Sin Owen Kline je stopil v filmski svet in se uveljavil kot igralec ter režiser. Med drugim je nastopil v filmu The Squid and the Whale in leta 2022 režiral film Funny Pages. Hčerka Greta Kline pa je ubrala glasbeno pot. Pod umetniškim imenom Frankie Cosmos ustvarja neodvisno pop glasbo in je dejavna na glasbeni sceni.

icon-expand Namesto Hollywooda je izbrala družino bolj mirno življenje. FOTO: Profimedia

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