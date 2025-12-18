Vroča 62-letnica jemlje dih

Netflixova uspešnica Emily in Paris se ta teden vrača s peto sezono, zato je v prestolnici mode ponovno završalo, piše Vogue. Čeprav se nova poglavja serije deloma odvijajo v Rimu, je bila pariška premiera vse prej kot italijanska – večer je bil v znamenju francoskega glamurja, brezčasne elegance in izbranih modnih trenutkov.
Igralska zasedba zasijala na pariški premieri
Na rdeči preprogi so se pojavile glavne zvezdnice serije, ki so s svojimi stajlingi dokazale, da Emily in Paris ni le romantična komedija, temveč tudi modni fenomen. Lily Collins, Philippine LeroyBeaulieu in Ashley Park so skupaj ustvarile izjemno eleganten trio, ki je pritegnil pozornost fotografov in modnih poznavalcev.
Lily Collins je izbrala glamurozno večerno kreacijo Armani Privé, ki je poudarila njen prepoznavni hollywoodski slog.
Ashley Park je navdušila v živahni rdeči obleki Dolce & Gabbana, ki je izžarevala samozavest in dramo.
A največ pozornosti je požela Philippine LeroyBeaulieu, ki je s svojo modno izbiro utelešala bistvo pariškega šika.
Philippine Leroy-Beaulieu: definicija francoske elegance
Francoska igralka, ki v seriji igra ikonično Sylvie, je na premieri navdušila v črni čipkasti mini obleki z dolgo, dramatično vlečko, okrašeno z volančki. Stajling je dopolnila s prosojnimi nogavicami in klasičnimi salonarji, kar je ustvarilo popolno ravnovesje med zapeljivostjo in prefinjenostjo.
Zakaj je njen videz tako izrazito pariški?
Črna čipka – simbol subtilne zapeljivosti, ki nikoli ne izgine iz mode.
Preprosta, a učinkovita silhueta – brez pretiravanja, a z veliko osebnega stila.
Detajli, ki naredijo razliko – od volančaste vlečke do plašča iz umetnega krzna, ki ga je nosila skoraj kot modni dodatek.
LeroyBeaulieujeva je še enkrat dokazala, da razume francosko estetiko bolje kot kdorkoli drug v igralski zasedbi – tako na zaslonu kot izven njega.
Emily in Paris: moda ostaja v ospredju
Čeprav je serija znana po romantičnih zapletih in lahkotnem humorju, je moda tista, ki pogosto prevzame glavno vlogo. Lily Collins kot Emily Cooper redno navdušuje z drznimi kombinacijami, a na rdeči preprogi je tokrat primat prevzela njena serijska šefinja.
Philippine LeroyBeaulieu je s svojim videzom še enkrat potrdila, da je prava ambasadorka francoskega stila – samozavestna, elegantna in brezčasna.
