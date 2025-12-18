Vroča 62-letnica jemlje dih

Netflixova uspešnica Emily in Paris se ta teden vrača s peto sezono, zato je v prestolnici mode ponovno završalo, piše Vogue. Čeprav se nova poglavja serije deloma odvijajo v Rimu, je bila pariška premiera vse prej kot italijanska – večer je bil v znamenju francoskega glamurja, brezčasne elegance in izbranih modnih trenutkov.

Na rdeči preprogi so se pojavile glavne zvezdnice serije, ki so s svojimi stajlingi dokazale, da Emily in Paris ni le romantična komedija, temveč tudi modni fenomen. Lily Collins, Philippine LeroyBeaulieu in Ashley Park so skupaj ustvarile izjemno eleganten trio, ki je pritegnil pozornost fotografov in modnih poznavalcev.

Lily Collins je izbrala glamurozno večerno kreacijo Armani Privé, ki je poudarila njen prepoznavni hollywoodski slog.

Ashley Park je navdušila v živahni rdeči obleki Dolce & Gabbana, ki je izžarevala samozavest in dramo.

A največ pozornosti je požela Philippine LeroyBeaulieu, ki je s svojo modno izbiro utelešala bistvo pariškega šika.