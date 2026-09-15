Slovenec ni dolgo čakal: že prvo noč končal v objemu Srbkinje

Gašper in Mili sta prvo noč preživela objeta, njuno bližino pa so hitro opazili tudi drugi otočani. A čeprav med njima očitno preskakujejo iskrice, Srbkinja še ne želi prehitro sklepati. Slovenec in Srbkinja sta noč preživela v isti postelji, zjutraj pa je bilo jasno, da med njima ni manjkalo nežnosti.

Spala sta objeta

"Z Gašperjem je vse super, super nama gre," je po prvi noči povedala Mili. Ob tem pa priznala, da bi rada Ljubljančana še bolje spoznala, preden bi lahko zares ocenila, kam vodi njun odnos. Ko se je s sotekmovalkami pripravljala na nov dan, je bila precej bolj zgovorna. Razkrila je, da ji je z Gašperjem zelo lepo, nato pa opisala tudi njuno noč. "Sinoči sva se crkljala. Spala sva objeta. Če pa nisva bila objeta, sva se pa dotikala. Za roke sva se držala," je povedala. Da je med njima nekaj posebnega, so hitro opazila tudi druga dekleta v vili. Kemije očitno ni bilo mogoče skriti.

icon-expand Poljub Gašperja in Mili FOTO: VOYO

Mili vendarle ostaja previdna

Čeprav ji je Gašper očitno zelo všeč, Mili ne želi prehitro verjeti, da je našla pravega partnerja. Zanima jo predvsem, kako bi se Gašper odzval, če bi v vilo prišla nova tekmovalka, ki bi mu bila všeč. "Rada bi preverila, kakšna bi bila njegova reakcija, če bi prišla novinka, ki bi mu bila všeč," je priznala. Pozorna je bila tudi na njegovo vedenje prejšnji večer. Opazila je namreč, da Gašper ni dvignil roke, ko je voditeljica vprašala, kdo je zadovoljen s svojim trenutnim parom. "Pošilja mi zelo dobro energijo, potrebujem pa nekaj časa, da to ocenim," je pojasnila.

Privlačnost je obojestranska

Med igro vročih vprašanj Mili ni skrivala, da ji je Gašper takoj padel v oči. "Mislim, da je očitno, da si mi najbolj čeden moški tukaj," mu je povedala brez ovinkarjenja. Tudi Gašper je priznal, da med njima nekaj je. "Z Mili imava dober 'vibe'," je dejal. In zdi se, da se ta vibe iz ure v uro le še krepi: "Mislim, da se vse vedno zgodi z razlogom," je dejala Mili in pojasnila, da med njima stvari ne bi tako hitro napredovale, če med njima ne bi bilo prave kemije.

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