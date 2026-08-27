Razkošna vila, soba skušnjav in ljubezenske iskrice: kmalu se začenja Otok ljubezni Adria

Otočane na Tenerifih čaka razkošna vila

Vila, ki bo kmalu postala njihov novi dom, je že skoraj pripravljena. Otočani bodo imeli na voljo zunanjo telovadnico, bazen, prostor za različne izzive in igre, sobo skušnjav ter številne romantične kotičke. Tam bodo spoznavali drug drugega, iskali ljubezen, sklepali nova prijateljstva in se prepustili dogodivščini, ki jim bo, kot obljubljajo ustvarjalci, zagotovo ostala v spominu. Dogajanja pa ne bodo spremljali le tekmovalci. Pomembno vlogo bodo imeli tudi gledalci, saj bodo lahko z aplikacijo Love Island Adria v realnem času vplivali na dogajanje in s tem posegali v usodo otočanov.

icon-expand Dragana Mićalović. FOTO: VOYO

Dragana Mićalović pred odhodom na Tenerife

Na odhod se intenzivno pripravlja tudi voditeljica Dragana Mićalović, ki priznava, da je pred njo precej dela, preden bo lahko stopila pred kamere. "Zdaj vstopamo v zaključno fazo, ko navdušenje počasi postaja resničnost. Priprave so intenzivne – od samega projekta do vseh malenkosti, ki jih prinaša selitev življenja na Tenerife za nekaj časa," je povedala. Priznava, da je treba pred takšnim odhodom pomisliti na marsikaj, od oblačil in čevljev do nakita in drugih stvari, ki jih gledalci pred kamerami sploh ne opazijo. Kljub temu je navdušenje očitno močnejše od priprav in organizacije. "Komaj čakam, da prispemo na Tenerife in začnemo našo avanturo," pravi voditeljica.

Tenerife bodo postali kulisa za novo ljubezensko zgodbo

Eksotični Tenerife bodo prizorišče, na katerem se bodo odvijale nove ljubezenske zgodbe. Voditeljica se poleg dela pred kamerami veseli tudi samega otoka, njegove energije in ljudi, ki jih bo spoznala. "Veselim se nove izkušnje, ljudi, ki jih bom spoznala, energije otoka in vsega, kar bo ta projekt prinesel. Imam občutek, da me čaka povsem drugačno poglavje, in tega se zelo veselim," je povedala. Na pot bo seveda odšla dobro pripravljena. Poleg dobre volje in velike mere radovednosti bo v kovčkih tudi precej oblačil in čevljev.

Kdo bo našel ljubezen?