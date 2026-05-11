Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Slovenija ima talent.
Film/tv

Doživite oddajo Slovenija ima talent v živo

POP TV
11. 05. 2026 08.23
0

Prijave za ogled avdicijskih oddaj so odprte. Pridružite se občinstvu v dvorani in bodite med prvimi, ki bodo v živo videli izjemne nastope ter morda že na avdiciji prepoznali potencialnega zmagovalca, še preden ga spozna vsa Slovenija.

Zakulisje, smeh in talenti: postanite del avdicijkih oddaj

Avdicije bodo potekale maja in junija, občinstvo pa bo imelo posebno priložnost videti veliko več, kot pokažejo televizijske kamere. Poleg izjemnih nastopov boste lahko doživeli tudi trenutke iz zakulisja, sproščene pogovore in zabavno zbadanje med žiranti ter nastopajočimi, hkrati pa boste od blizu spoznali, kako v resnici poteka snemanje ene najbolj priljubljenih televizijskih oddaj. Če boste imeli srečo, se boste morda lahko srečali tudi z žiranti ali voditelji in ujeli kakšno skupno fotografijo.

Slovenija ima talent.
Slovenija ima talent. FOTO: POP TV
Zadnji klic za vse talente po Sloveniji
Preberi še
Zadnji klic za vse talente po Sloveniji

Prav tako boste lahko prvi videli, kako se bo ujela naša nova žirantska četvorka, ki jo sestavljajo Borut Pahor, Lado Bizovičar, Nuška Drašček in Alya. "Ta žirantska četverica bo najboljša žirija na svetu. V enem večeru bom lahko poslušal pop zvezdnico Alyo, umetnico Nuško in nekdanjega predsednika komentirati nastop ventrilokvista. Tega v tujini ne bom mogel razložiti," se veseli najizkušenejši med žiranti, Lado Bizovičar. Nuška Drašček pa dodaja: "Veselim se videti, kaj vse so nam tekmovalci pripravili, in pa svojih sožirantov. Upam si trditi, da bo dinamika zanimiva."

Slovenija ima talent.
Slovenija ima talent. FOTO: POP TV
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?
Preberi še
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?

Avdicijskih oddaj se nestrpno veselita tudi voditelja Sašo Stare in Melani Mekicar, ki je svojo pot začela prav na odru talentov. Pravi, da bo zato nastopajočim s kakšno besedo ali objemom lažje pomagala pred nastopom, saj točno ve, kako se počutijo.

Slovenija ima talent.
Slovenija ima talent. FOTO: POP TV
Slovenija ima talent: Brez njega preprosto ne gre
Preberi še
Slovenija ima talent: Brez njega preprosto ne gre

Alya dodaja, da bo pri nastopajočih iskala nekaj posebnega – nekaj, kar zažari drugače ter ima karakter in edinstvenost, medtem ko Borut Pahor vsem nastopajočim polaga na srce, naj v svojih nastopih predvsem uživajo in se ne ozirajo na žirijo ali kogarkoli drugega.

Slovenija ima talent.
Slovenija ima talent. FOTO: POP TV
Poglejte, kdo se pridružuje žiriji Talentov
Preberi še
Poglejte, kdo se pridružuje žiriji Talentov

Rezervirajte si pomladni vikend in ga namenite talentom. Če želite doživeti energijo nastopov v živo ter pokukati v zakulisje televizijske produkcije, se prijavite TUKAJ. Pridite, navijajte za svoje favorite in bodite del trenutkov, kjer velja eno pravilo: "nikoli ne veš, kam te popelje talent".

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
slovenija ima talent šov avdicije televizija zabava pop tv oddaje
Film/tv

Zvezdnica kultnega filma o odvisnosti od seksa in alkohola

Potovanja

Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce

Zadovoljna.si Slovenija ima talent: Doživite nepozabno avdicijo v živo
Bibaleze.si Postanite del nepozabne avdicije šova Slovenija ima talent
24ur.com Zakulisje, smeh in talenti: postanite del avdicijskih oddaj
24ur.com NAGRADNA IGRA: Bi si ogledali Talente v živo?
Moskisvet.com Podarjamo vstopnici za ogled šova Slovenija ima talent v živo
Moskisvet.com Postanite zvezda: Slovenija ima talent čaka nate!
Zadovoljna.si Slovenija ima talent odpira vrata novim talentom
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1703