Ana Maria Mitić in Jan Plestenjak v poljubu
Film/tv

Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?

M.S.
25. 12. 2025 03.30
0

Če ste mislili, da ste se ob oddaji Na žaru že dodobra nasmejali, je čas za novo dozo smeha!

Na VOYO vas čaka bogata zbirka preteklih oddaj, v katerih brez dlake na jeziku na vročem stolu pristanejo številni znani Slovenci. V nadaljevanju razkrivamo, kdo vse se je znašel na tapeti, kateri gostje so poskrbeli za najbolj žgečkljive pripombe in zakaj se ti trenutki še danes uvrščajo med najbolj nepozabne. Pripravite se na obujanje najbolj žgečkljivih trenutkov! Najnovejši žar z Magnificom je bil izjemno dobro sprejet, v prihodnjem letu pa prihajajo nove oddaje, ki obljubljajo še več smeha in presenečenj.

1. Lado Bizovičar

Na žaru je format komedije, pri katerem je 'zvezda večera' glavna žrtev šal na lasten račun, seveda z namenom zabavanja širšega občinstva. Zakaj bi opravljali in se hihitali za hrbtom, če se lahko na glas režimo skupaj! Na tapeti bo priljubljeni Lado Bizovičar, ki se ga spominjamo kot voditelja oddaje As ti tud not padu in žiranta v šovu Slovenija ima talent. Lada bodo v marinado namočili Branko Čakarmiš, Aljoša Bagola, Tomi Meglič, Stojan Auer, Ana Klašnja, Miša Molk in Katarina Čas. Največ zbadljivk bo letelo na njegovo frizuro.

Na žaru z Ladom Bizovičarjem - 16
Na žaru z Ladom Bizovičarjem - 16 FOTO: Aljoša Kravanja
Oglejte si vse oddaje Na žaru na VOYO!

2. Jan Plestenjak

Tokrat bo moral šale na svoj račun prenašati pevec, avtor številnih uspešnic in lomilec ženskih src, Jan Plestenjak. Na katere njegove lastnosti se bodo spravili nastopajoči? Zagotovo bo moral poslušati zbadljivke na račun svojih skladb, ljubezenskih razmerij ter svojih gostih obrvi. Privoščili si ga bodo Jure Košir, Peter Poles, Manca Košir, Tomaž Domicelj, Ana Maria Mitić in drugi. Ano Mario pa bo presenetil tudi Jan ...

Ana Maria Mitić in Jan Plestenjak v poljubu
Ana Maria Mitić in Jan Plestenjak v poljubu FOTO: POP TV
3. Borut Pahor

Zvezda večera bo nekdanji predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor. V vlogi žar mojstra se je izvrstno odrezal Lado Bizovičar, za odlično peko pa so poskrbeli Darja Zgonc, Alen Kobilica, Ivo Boscarol, Jadranka Kosor, Tina Maze, Bojan Emeršič, Eva Irgl, Helena Blagne in Zmago Sagadin. Največ šal je letelo na njegovo predsedniško kampanjo in njegove izjave, izvedeli pa smo tudi nekaj pikantnih podrobnosti o pogajanjih z Jadranko Kosor. Žar Boruta Pahorja je bil dobrodelne narave.

Na žaru: Borut Pahor - 9
Na žaru: Borut Pahor - 9 FOTO: Aljoša Kravanja
4. Boris Kobal

Na vročem stolu bo tokrat sedel igralec in režiser Boris Kobal. Pri peki so poleg žar mojstra Lada Bizovičarja sodelovali še Gojmir Lešnjak – Gojc, Bine Volčič, Vid Valič, Tin Vodopivec, Tomaž Mihelič – Marlenna, Nina Valič in Ciril Ribičič. S svojim nastopom je peko začinil še Janez Trontelj v vlogi desničarja Janeza Novaka. Največ zbadljivk je letelo na njegovo starost in s tem povezane zdravstvene težave, videz, težo, 'rdečo' usmerjenost, bivanje v Murglah in na dejstvo, da si je pri 59 letih kupil motor.

Na žaru Boris Kobal - 2
Na žaru Boris Kobal - 2 FOTO: Aljoša Kravanja
5. Jonas Žnidaršič

Vsestranski Lado Bizovičar je skupaj z znanimi Slovenci in Slovenkami na žaru obračal Jonasa Žnidaršiča. Na vročem stolu je moral Jonas poslušati, s čim ga nameravajo začiniti Jure Godler, Desa Muck, Boštjan Gorenc - Pižama, Boštjan Romih, Miša Molk, Jože Robežnik, Dejan Zavec in Rado Mulej. Slišal je kar nekaj krepkih na svoj račun, med drugim tudi to, zakaj na zmenku pred leti ni poljubil Miše Molk, zakaj mu je bila všeč Desa Muck in kako se ga je brez pesti lotil Dejan Zavec.

Na žaru - 7
Na žaru - 7 FOTO: Aljoša Kravanja
6. Jože Potrebuješ

Tokrat so na žaru obračali Jožeta Potrebuješa. Kako to, da so na odru samo štirje Čuki, po koncertu pa gredo fantje po navadi domov z vsaj desetimi čuki v žepu? Takšne in podobne šale je poslušal Jože Potrebuješ, ko so ga pražili na vročem stolu. Je pa vmes dobil tudi prošnjo za službo, ne da bi sploh iskal nove zaposlene. Med drugim so si ga privoščili tudi Tilen Artač, Tara Zupančič, Jure Sešek in Lucija Ćirović.

Na žaru - 2
Na žaru - 2 FOTO: Aljoša Kravanja
7. Magnifico

Zakaj bi opravljali in se hihitali za hrbtom, če se lahko na glas režimo skupaj, je prepričan Lado Bizovičar, ki v novi oddaji Na žaru praži Magnifica, glavno zvezdo večera. Z zabavnimi provokacijami in šalami na njegov račun se Magnifica lotijo prijatelji, sodelavci in znanci: Bojan Cvjetićanin, Urška Klakočar Zupančič, Desa Muck, Jože Robežnik, Nuška Drašček, Mila Peršin, Klemen Balažič in Goran Vojnović.

Na žaru.
Na žaru. FOTO: POP TV
Ne zamudi ničesar z VOYO!
