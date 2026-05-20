O skrivnosti njenega mladostnega videza govori ves svet

Zvezdnica, ki jo najbolj poznamo po filmih Thelma & Louise , Beetlejuice in A League of Their Own , je skozi desetletja ostala sinonim za naravno lepoto in prefinjen slog. Na zadnjem javnem nastopu je navdušila v minimalistični črni kombinaciji, ki je poudarila njeno vitko postavo in brezčasen videz.

Tuji mediji ob tem izpostavljajo predvsem dejstvo, da Geena Davis prisega na zdrav življenjski slog, veliko gibanja in umirjen pristop k staranju. V več intervjujih je že povedala, da se ne obremenjuje s pritiskom Hollywooda ter da ji je pomembneje dobro počutje kot popolnost. Prav ta sproščen odnos mnogi vidijo kot enega glavnih razlogov za njen svež in mladosten videz.

Mnogi trdijo, da ji ni videti, da šteje že 70. pomladi.

Poleg igralske kariere je Davis znana tudi kot aktivistka za enakopravnost spolov v filmski industriji. Leta 2004 je ustanovila Geena Davis Institute, ki raziskuje zastopanost žensk v medijih in si prizadeva za bolj vključujočo filmsko ter televizijsko produkcijo.

Na družbenih omrežjih so se po objavi novih fotografij usuli komentarji navdušenja. Mnogi uporabniki so zapisali, da igralka "izgleda vsaj 20 let mlajša", drugi pa poudarjajo, da je prav njena samozavest tista, ki jo dela še posebej privlačno.