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Film/tv

Njuna svetova si ne bi mogla biti bolj različna

VOYO
10. 06. 2026 04.00
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Preverite, katere nove serije in priljubljeni resničnostni šovi prihajajo na VOYO. Predstavljamo vam skrbno izbran pregled novosti, ki bodo popestrile vaš prosti čas in poskrbele za obilo napetosti, smeha ter iskrenih čustev.

Ameriška serija Nerealno (Unreal), 2015, 8. 6. na VOYO.
Igrajo: Shiri Appleby, Jeffrey Bowyer-Chapman, Constance Zimmer, Craig Bierko, Brennan Elliott

Nerealno prinaša vpogled v zakulisje zmenkarskega resničnostnega šova. V ospredju serije je Rachel Goldberg, producentka, katere edina naloga je manipulirati z razmerji med tekmovalci, da bi za šov nastali kar najbolj nezaslišani posnetki, ki jih od nje zahteva neskrupulozna izvršna producentka Quinn King. Resnična drama pa se začne, še preden se prižgejo kamere, in traja še dolgo po tem, ko ugasnejo ...

Nerealno
Nerealno FOTO: VOYO
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Avstralska resničnostna serija Sanjski moški Avstralija (Bachelor Australia), 2023, 9. 6. na VOYO

Resničnostna serija Sanjski moški Avstralija to sezono prinaša nepričakovan preobrat. Tokrat se za ljubezen ne bo potegoval le en kandidat, temveč kar trije postavni mladeniči – Jed, Thomas in Felix. Vsak izmed njih ima drugačno zgodbo, osebnost in pogled na ljubezen, zato bo zagotovo še bolj dinamično, čustveno in polno presenečenj. Ali bodo šarmantni Felix, neukrotljivi bobnar Jed in italijanski žrebec Thomas našli ljubezen?

Sanjski moški Avstralija
Sanjski moški Avstralija FOTO: VOYO
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Britanski resničnostni šov Dopust na glavo (Rich Holiday Poor Holiday), 2024, 10. 6. na VOYO

V 4. sezoni serije družine in prijatelji zamenjajo razkošne sanjske počitnice za skromne dopuste ter odkrijejo, kako drugače ljudje preživljajo prosti čas. Od luksuznih vil, eksotičnih destinacij in dragih hotelov do kampiranja, avtodomov in tesnih prikolic se vrstijo kulturni šoki, prepiri in ganljiva spoznanja. Ali denar res lahko kupi popoln dopust?

Dopust na glavo
Dopust na glavo FOTO: VOYO
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Turška nadaljevanka Moje sonce (Ada Masali), 2021, 14. 6. na VOYO
Igrajo: Ayca Aysin Turan, Alp Navruz, Nihan Buyukagac, Ipek Tenolcay

Romantična zgodba Moje sonce razkriva, ali lahko pravi moški ženski spremeni pogled na življenje. Haziran sanja o velikih mestih, a jo služba popelje na idiličen otok, od koder prihaja njena mati, da bi prepričala Poyraza, naj proda svoje zemljišče. On je moški narave, ki sovraži vse, kar Haziran obožuje. Če je ob njem tistih nekaj ljudi, ki jih ima rad, ne potrebuje ničesar drugega. Tako vsaj misli, dokler ne spozna Haziran.

Moje sonce
Moje sonce FOTO: VOYO
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