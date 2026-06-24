Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Živalska patrulja
Film/tv

Namesto kriminalcev zdaj lovi pobegle ljubljenčke

M.S.
24. 06. 2026 13.31
0

Konec junija je tik pred vrati, a to še ne pomeni konca odlične zabave. Na VOYO vas čakajo filmske novosti in napete serije, ki bodo poskrbele, da bodo vaši večeri še bolj razburljivi.

Ameriška serija Nerealno (UnReal), 2016 – 4. 6. na VOYO
Igrajo: Shiri Appleby, Jeffrey Bowyer-Chapman, Constance Zimmer, Craig Bierko, B.J. Britt

V 2. sezoni serije Nerealno Rachel dobi priložnost življenja, ko postane producentka šova Everlasting in želi spremeniti televizijsko zgodovino. A zakulisje kmalu eksplodira v vojno manipulacij, izdaje in boja za oblast. Quinn se spopade s Chetom za nadzor nad oddajo, medtem ko Rachel vse globlje tone v nevarne igre, ki ogrozijo njeno kariero, odnose in razum.

Nerealno
Nerealno FOTO: VOYO
Mesec ponosa na VOYO: zgodbe, ki navdihujejo
Preberi še
Mesec ponosa na VOYO: zgodbe, ki navdihujejo

Zdaj pa je čas, da skočiš na VOYO, si vzameš trenutek zase in se prepustiš zgodbam, ki navdihujejo, premikajo meje in slavijo pogum biti to, kar si.

Ameriška humoristična serija Živalska patrulja (Animal Control), 2023 – 27. 6. na VOYO
Igrajo: Joel McHale, Vella Lovell, Michael Rowland, Ravi V. Patel, Grace Palmer

V humoristični seriji Živalska patrulja spremljamo nenavadno ekipo nadzornikov za živali, ki ugotavlja, da so živali pogosto precej manj zapletene od ljudi. Skupino vodi Frank, ciničen nekdanji policist z ostrim jezikom in skoraj nadnaravnim čutom za živali. Med pobeglimi ljubljenčki, kaotičnimi sosedi in nenavadnimi primeri ni nikoli dolgčas.

Živalska patrulija
Živalska patrulija FOTO: VOYO
Pri 78 letih še vedno skoraj vsak dan obišče fitnes
Preberi še
Pri 78 letih še vedno skoraj vsak dan obišče fitnes

Slovenski film 91, 2021 – 24. 6. na VOYO
Igrajo: Jan Kok, Luka Štigl, Aleksandar Repić, Mitja Okorn
Režija: Luka Štigl

Sredi 10-dnevne vojne za Slovenijo se Ratko in Tugo med stražo odločita prirediti majhno zabavo za Ratkov 30. rojstni dan, ob tem pa sanjarita o prihodnosti novonastale države. Film '91 nas nenehno opominja na banalnost razdvajanja in iskanja sovražnika v sosedu. To je zgodba o bratstvu, koncu nekega obdobja in začetku novega, ko je še vse mogoče.

Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
Preberi še
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem

Ameriški film Klub morilcev (Assassin Club), 2023, 26. 6. na VOYO

Igrajo: Henry Golding, Sam Neill, Noomi Rapace, Daniela Melchior, Jimmy Jean-Louis
Režija: Camille Delamarre

Morilcu Morganu Gainesu ponudijo pogodbo, da ubije sedem ljudi. Toda Gaines hitro ugotovi, da so njegove tarče prav tako morilci s pogodbo, da ubijejo njega. Edini izhod iz situacije je pustiti sledi trupel in najti "genija", ki jim je nastavil past. Morgan se odpravi na lov na ljudi, enega za drugim. Medtem se atentatorji spravijo na Morganovo ljubezen Sophie. V filmu nastopa tudi slovenski igralec in voditelj Borut Veselko, ki igra vlogo ukrajinskega mafijca.

Klub morilcev
Klub morilcev FOTO: VOYO
Kraljica raziskovanja grobnic Lara Croft se vrača
Preberi še
Kraljica raziskovanja grobnic Lara Croft se vrača
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
VOYO serije filmi vikend sprostitev zabava oddaje ideje
Film/tv

Umrl je legendarni TV-igralec – gledali ste ga desetletja

Moskisvet.com Akcija, drama in romantika: Vse to vas čaka ta vikend
Moskisvet.com Resnična zgodba: za preživetje je moral boksati
Zadovoljna.si Nedolžno dopisovanje sproži plaz usodnih posledic
Moskisvet.com Te grozljivke si morate ogledati na petek trinajsti
Moskisvet.com Pripravite kokice: Srhljivi filmi, ki si jih lahko ogledate za noč čarovnic
Moskisvet.com Prihaja nov resničnostni šov: Nevarne psihološke igre za bogato nagrado
Moskisvet.com Ne boste verjeli, kakšne novosti prinaša november
Priporoča
  • LASKO PIC 2026 PROPLUS vrtiljak 01
  • LASKO PIC 2026 PROPLUS vrtiljak 02
  • LASKO PIC 2026 PROPLUS vrtiljak 03
  • LASKO PIC 2026 PROPLUS vrtiljak 04
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1760