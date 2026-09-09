Novi James Bond je izbran: Vsi govorijo o tem igralcu

Novi James Bond naj bi bil že izbran

Po več letih ugibanj se zgodba o naslednjem Jamesu Bondu končno premika proti razpletu. Gary Oldman je v pogovoru za kanadsko oddajo The Morning Show povedal, da je produkcija že sprejela odločitev o tem, kdo bo prevzel vlogo po Danielu Craigu. Kot je poročal Reuters, pa identiteta igralca za zdaj še ni bila uradno objavljena. Oldman pri tem ni potrdil, da je izbran prav Jack Lowden, a je dejal, da se ravno on omenja med kandidati in dodal, da upa, da je odločitev padla v prid njegovemu soigralcu. Prav ta pripomba je znova zanetila ugibanja, da bi lahko prav Lowden postal novi agent 007. Pomembno je poudariti razliko: Jack Lowden za zdaj ni uradno potrjen kot James Bond. Amazon MGM Studios njegovega imena ni objavil, zato gre še vedno za zelo močan namig, ne za uradno napoved.

icon-expand Jack Lowden je vse bolj vroče ime za vlogo 007 FOTO: Profimedia

Jack Lowden je vse bolj vroče ime za vlogo 007

Lowden se je v zadnjih mesecih večkrat pojavil med imeni, ki naj bi bila povezana z vlogo Jamesa Bonda. Škotski igralec ima za seboj odmevne filmske vloge, med drugim v filmih Dunkirk in Mary Queen of Scots, največ pozornosti pa mu je v zadnjih letih prinesla serija Slow Horses. Prav tam igra agenta Riverja Cartwrighta, ki je bistveno bolj discipliniran in ambiciozen od večine nenavadne ekipe vohunov v londonskem Slough Housu. ITV News je med najpogosteje omenjenimi kandidati za novega Bonda izpostavil Lowdna, Calluma Turnerja in Jacoba Elordija. Lowden ima zato za seboj zanimivo kombinacijo izkušenj. Je dovolj prepoznaven, da lahko nosi veliko filmsko franšizo, hkrati pa ni tako močno povezan z eno samo hollywoodsko podobo, kot so nekatera druga imena, ki so se v preteklosti pojavljala v govoricah.

Gary Oldman: Izbira je že padla

Največ prahu je dvignila Oldmanova izjava, da je odločitev že sprejeta. Igralec je ob govoricah o Lowdnu povedal, da naj bi produkcija svojega novega Bonda že izbrala, vendar njegovega imena še ni razkrila javnosti. To je precej drugačen položaj od tistega, ki smo ga spremljali še pred nekaj meseci. Amazon MGM Studios je maja v uradni objavi pojasnil, da je iskanje novega Jamesa Bonda v teku, obenem pa razkril ključne člane ustvarjalne ekipe. Režijo bo prevzel Denis Villeneuve, scenarij pa piše Steven Knight. Zato je Oldmanova izjava zanimiva predvsem zato, ker nakazuje, da se je stanje medtem spremenilo. Čeprav studio še ni objavil igralca, je mogoče sklepati, da je notranji del izbora očitno že precej dlje, kot je bilo javno znano.

icon-expand Išče se naslednik Daniela Craiga. FOTO: Profimedia

Tudi Steven Knight ne želi razkriti imena

Še bolj zanimiv je bil nastop scenarista Stevena Knighta na BBC Radiu 4. Ko so ga neposredno vprašali o govoricah, da je novi Bond že izbran, je odgovoril, da o tej temi ne sme govoriti. Knight pa je hkrati povedal nekaj, kar bo ljubiteljem franšize zagotovo dalo misliti. Pojasnil je, da je pisanje nekoliko lažje, če veš, kdo bo igral glavnega junaka, vendar mora biti v ospredju še vedno lik in ne igralec. Pri Jamesu Bondu je po njegovih besedah pomembno tudi spoštovanje pravil in značilnosti sveta, ki je skozi desetletja postal prepoznaven sam po sebi. Njegov odgovor je zato zanimiv predvsem zaradi tega, česar ni povedal. Knight ni zanikal, da pozna ime novega Bonda, temveč se je vprašanju izognil. The Times je njegovo previdnost razumel kot dodaten znak, da je igralska odločitev morda že sprejeta, čeprav uradne potrditve še ni.

Jack Lowden ima podporo soigralcev iz serije Slow Horses

Lowden pri tem ne dobiva podpore le od Garyja Oldmana. Tudi James Callis, ki je v seriji Slow Horses igral Clauda Whelana, je javno podprl svojega soigralca. Radio Times je poročal, da je Callis na družbenem omrežju objavil fotografijo Lowdna in mu namenil jasno podporo za vlogo Jamesa Bonda. Takšna podpora seveda ni dokaz, da je Lowden vlogo dobil, vendar je zanimiva v trenutku, ko se okoli njegovega imena nabira vse več govoric. Tudi sam Lowden se z govoricami o Bondu ne srečuje prvič. O možnosti, da bi prevzel vlogo slavnega vohuna, se govori že več let, vendar so bile doslej vselej zgolj ugibanja. Tokrat je položaj drugačen, saj se je v javnosti pojavil podatek, da naj bi bila odločitev v zakulisju že sprejeta.

Kdo so bili še drugi kandidati za novega Jamesa Bonda?

Jack Lowden ni edino ime, ki se je pojavilo v povezavi z naslednjim Bondom. Med kandidati, o katerih se je v zadnjem obdobju največ govorilo, so bili tudi Callum Turner, Jacob Elordi, Harris Dickinson, Aaron Taylor-Johnson in Paul Mescal. Prav zato je Lowdnovo ime toliko bolj zanimivo. Ne gre več samo za spletne lestvice priljubljenosti ali stavniške napovedi, temveč za igralca, ki ga je v povezavi z vlogo javno izpostavil njegov ugledni soigralec. To sicer še vedno ni uradna potrditev, vendar je precej močnejši signal kot običajne govorice.

icon-expand Pierce Brosnan in Joe Don Baker v filmu James Bond - Zlato oko. FOTO: Profimedia

Bond se po Danielu Craigu začenja na novo