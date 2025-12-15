Legendarni pilot se po 30 letih vrača med elito

SERIJE
Nemška serija Sisi, 2024, 4. sezona, 28.12. na VOYO
Igrajo: Dominique Devenport, Jannik Schümann, Julia Stemberger, Désirée Nosbusch, Rick Okon
V 4. sezoni serije Sisi se po tragični izgubi očeta in skrivnostni nesreči legendarna cesarica vrača na rodno Bavarsko. Toda tam naleti na šokantno odkritje – oče je v konjski stavi izgubil družinski grad, zato se Sisi odloči prelomiti obljubo Francu in tvegati vse, da ga povrne.
FILMI
Ameriški film Ljubezen na drsalkah (The Cutting Edge), 1992, 15.12. na VOYO
Igrajo: Moira Kelly, D.B. Sweeney, Roy Dotrice, Terry O'Quinn
Režija: Paul M. Glaser
Doug Dorsey je bil nekoč član hokejske reprezentance na olimpijskih igrah, vendar sedaj igra v neznanem lokalnem moštvu. Kate Mosely je nadarjena umetnostna drsalka, ki s svojim talentom, gibčnostjo in eleganco drsanja spada v sam vrh tega športa. Vendar pa ima stalne težave s partnerji. Nato njen trener najde Douga. Kljub prvotnim nesporazumom postaneta dobra prijatelja in naraščajoče čustvo vsekakor prispeva k boljšemu drsanju. Zato bosta svoje znanje pokazala na naslednjih olimpijskih igrah.
Ameriška drama Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje (The Cutting Edge: Going For the Gold), 2006, 16.12. na VOYO
Igrajo: Christy Carlson Romano, Ross Thomas, Scott Thompson Baker
Režija: Sean McNamara
Umetnostna drsalka Jackie je hčerka drznega hokejista Douga Dorseyja in umetnostne drsalke Kate Moseley, ki sta se zaljubila potem, ko sta skupaj nastopila na tekmovanju v umetnostnem drsanju. Usoda hoče, da podobno izkušnjo doživi tudi njuna hčerka, ki je zaradi poškodbe svojega partnerja primorana poiskati novega partnerja. Ko spozna Alexa, je prepričana, da bi lahko skupaj nastopila na tekmovanju, toda še prej bo morala Jackie napeti vse sile, da ga bo prepričala v sodelovanje.
Ameriška drama Ljubezen na drsalkah 3: Sanje na ledu (The Cutting Edge 3: Chasing the Dream), 2008,17.12. na VOYO
Igrajo: Matt Lanter, Francia Raisa, Christy Romano
Režija: Stuart Gillard
Umetnostni drsalec Zack Conroy in njegova partnerka Celeste trdo trenirata za nastop na pomembnem tekmovanju. Toda Celeste se poškoduje, s tem pa v vodo padejo tako njene ambicije kot tudi njegove. Ko Zack spozna vročekrvno hokejistko Alexandro, je prepričan, da bi lahko z njenimi drsalnimi veščinami tvorila izredno uspešen drsalni par. Toda Alexandra o umetnostnem drsanju nima pojma, obenem pa ji trening z Zackom prav nič ne diši. Jo bo Zack uspel prepričati, da postane njegova partnerka na ledu?
Ameriški film Ljubezen na drsalkah: Ogenj in led (The Cutting Edge: Fire & Ice), 2010, 18.12. na VOYO
Igrajo: Francia Raisa, Brendan Fehr, Russell Yuen, Stephen Amell, Zhenhu Han
Režija: Stephen Herek
Romantična zgodba o nekdanji drsalki, ki se vrne na led, pri tem pa najde tudi ljubezen. Alex je bivša umetnostna drsalka, ki po koncu kariere dela kot učiteljica. Ko spozna Jamesa, nekdanjega hitrostnega drsalca, se znova poda na led. Skupaj se začneta pripravljati na tekmovanje in kmalu se med njima začnejo kresati iskre ...
Britanski film Tudi to je božič (This is Christmas), 2022, 21.12. na VOYO
Igrajo: Alfred Enoch, Kaya Scodelario, Timothy Spall, Joanna Scanlan, Ben Miller, Sarah Niles
Režija: Chris Foggin
Komična drama spremlja Adama in Emmo, ki se vsak dan iz idilične vasice Langton vozita na delo v London, obkrožena z istimi neznanci. A pred božičem Adam prekrši nenapisano pravilo in začne pogovor s tujci. Vse potnike povabi na praznično zabavo, nenavadna gesta pa preraste v čarobno zgodbo o povezanosti, upanju in prazničnem duhu.
Angleški film Vrtnar (The Gardener), 2021, 22.12. na VOYO
Igrajo: Robert Bronzi, Gary Daniels, Nicola Wright, Jake Watkins, Jon Callaway
Režija: Scott Chambers, Becca Hirani
Akcijska drama, v kateri mora vrtnar rešiti premožno družino iz krempljev nevarnih vlomilcev. Peter Juhasz živi mirno življenje kot vrtnar premožne ameriške družine, ki se je pred kratkim preselila na angleško podeželje. Peter je priseljenec in nekdanji vojak, vendar je to življenje pustil za seboj in se drži bolj sam zase. Ko pa nevarna roparska tolpa pod vodstvom zloglasnega Volkerja neke noči vdre v hišo in družinske člane vzame za talce, se mora Peter zateči k starim veščinam ter se znajde v napeti igri mačke z mišjo.
Ameriški film Top Gun: Maverick, 2022, 27.12. na VOYO
Igrajo: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Val Kilmer, Jon Hamm, Bashir Salahuddin
Režija: Joseph Kosinski
Top Gun: Maverick je nadaljevanje legendarne akcijske uspešnice iz leta 1986. Po tridesetih letih drzni mornariški pilot Maverick še vedno dosega rezultate vrhunskega letalca, zato ga pokličejo nazaj, da bi postal inštruktor za elitne letalce. Vendar se mora soočiti z duhovi svoje preteklosti, ko elitne diplomante letalske akademije Top Gun povede na misijo, ki bo od izbranega moštva zahtevala največjo žrtev.
Ameriški film Nesojeni rokoborec (Legendary), 2010. 29.12. na VOYO
Igrajo: John Cena, Patricia Clarkson, Danny Glover, Devon Graye, Madeleine Martin, John Posey
Režija: Mel Damski
Cal Chetley je izjemno bister petnajstletnik, toda večino svojega življenja so ga vrstniki ustrahovali in se spravljali nanj predvsem zato, ker je bil vedno malo drugačen. Calov starejši brat Mike, nekdanji vrhunski rokoborec, ju je skupaj z mamo zapustil pred leti, potem ko je v tragični prometni nesreči umrl njun oče. V upanju, da bi z bratom ponovno vzpostavil stik, se Cal pridruži srednješolski rokoborski ekipi, ki jo trenira Mike. Cal namreč verjame, da bo s pomočjo rokoborbe ponovno združil svojo družino.
Ameriški film Nesmrtni (Immortals), 2010, 31.12. na VOYO
Igrajo: Henry Cavill, Mickey Rourke, Stephen Dorff, Freida Pinto, Luke Evans
Režija: Tarsem Singh
Potem ko so pred mnogimi leti bogovi dobili bitko proti Titanom, zemlji grozi nova nevarnost. Kralj Hiperion, ki hlepi po moči in prevladi, s svojo vojsko požiga Grčijo in pobija ljudi v želji, da bi našel mogočno legendarno orožje in z njim osvobodil Titane. Ti so že dolga stoletja zaprti na gori Tartar in potrpežljivo čakajo na priložnost za maščevanje. Ker se bogovi ne smejo vpletati v človeske vojne, Zevs na skrivaj izbere mladeniča Tezeja in ga obdari s posebnimi močmi, tako da se je s svojo uporniško vojsko sposoben upreti Hiperionu in njegovi vojski.
ŠPORT
20. 12. // FNC 26 (prenos v živo, 18.30)
20. 12. // Hell Boxing Kings – Budimpešta - Gala II. (prenos v živo; 19.00)
21. 12. // Brave CF 103 (ob 19.00)
