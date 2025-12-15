Moskisvet.com
Top Gun: Maverick.
Film/tv

Legendarni pilot se po 30 letih vrača med elito

VOYO
15. 12. 2025 13.00
0

V prihajajočih 14 dneh nas na VOYO čaka pester nabor novosti. Za prijetne večere boste lahko uživali v številnih romantičnih filmih, ki bodo hladne zimske dni napolnili z ljubeznijo. Prav tako ne bo manjkalo akcije, saj nas čakajo tudi številni razburljivi športni dogodki.

SERIJE

Nemška serija Sisi, 2024, 4. sezona, 28.12. na VOYO
Igrajo: Dominique Devenport, Jannik Schümann, Julia Stemberger, Désirée Nosbusch, Rick Okon

V 4. sezoni serije Sisi se po tragični izgubi očeta in skrivnostni nesreči legendarna cesarica vrača na rodno Bavarsko. Toda tam naleti na šokantno odkritje – oče je v konjski stavi izgubil družinski grad, zato se Sisi odloči prelomiti obljubo Francu in tvegati vse, da ga povrne.

Sisi.
Sisi. FOTO: Eurokim
Preberi še
Preberi še
Franko Bajc: "Tudi če mi noge odrežejo, ne bom odnehal"

FILMI

Ameriški film Ljubezen na drsalkah (The Cutting Edge), 1992, 15.12. na VOYO

Igrajo: Moira Kelly, D.B. Sweeney, Roy Dotrice, Terry O'Quinn
Režija: Paul M. Glaser

Doug Dorsey je bil nekoč član hokejske reprezentance na olimpijskih igrah, vendar sedaj igra v neznanem lokalnem moštvu. Kate Mosely je nadarjena umetnostna drsalka, ki s svojim talentom, gibčnostjo in eleganco drsanja spada v sam vrh tega športa. Vendar pa ima stalne težave s partnerji. Nato njen trener najde Douga. Kljub prvotnim nesporazumom postaneta dobra prijatelja in naraščajoče čustvo vsekakor prispeva k boljšemu drsanju. Zato bosta svoje znanje pokazala na naslednjih olimpijskih igrah.

Ljubezen na drsalkah.
Ljubezen na drsalkah. FOTO: MGM Studios Inc
Preberi še
Preberi še
Vpogled v najzahtevnejše urjenje slovenske specialne enote

Ameriška drama Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje (The Cutting Edge: Going For the Gold), 2006, 16.12. na VOYO

Igrajo: Christy Carlson Romano, Ross Thomas, Scott Thompson Baker
Režija: Sean McNamara

Umetnostna drsalka Jackie je hčerka drznega hokejista Douga Dorseyja in umetnostne drsalke Kate Moseley, ki sta se zaljubila potem, ko sta skupaj nastopila na tekmovanju v umetnostnem drsanju. Usoda hoče, da podobno izkušnjo doživi tudi njuna hčerka, ki je zaradi poškodbe svojega partnerja primorana poiskati novega partnerja. Ko spozna Alexa, je prepričana, da bi lahko skupaj nastopila na tekmovanju, toda še prej bo morala Jackie napeti vse sile, da ga bo prepričala v sodelovanje.

Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje.
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje. FOTO: MGM Studios Inc
Preberi še
Preberi še
Pripravite se na epsko pustolovščino, legendarni gusar se vrača

Ameriška drama Ljubezen na drsalkah 3: Sanje na ledu (The Cutting Edge 3: Chasing the Dream), 2008,17.12. na VOYO

Igrajo: Matt Lanter, Francia Raisa, Christy Romano
Režija: Stuart Gillard

Umetnostni drsalec Zack Conroy in njegova partnerka Celeste trdo trenirata za nastop na pomembnem tekmovanju. Toda Celeste se poškoduje, s tem pa v vodo padejo tako njene ambicije kot tudi njegove. Ko Zack spozna vročekrvno hokejistko Alexandro, je prepričan, da bi lahko z njenimi drsalnimi veščinami tvorila izredno uspešen drsalni par. Toda Alexandra o umetnostnem drsanju nima pojma, obenem pa ji trening z Zackom prav nič ne diši. Jo bo Zack uspel prepričati, da postane njegova partnerka na ledu?

Ljubezen na drsalkah 3: Sanje na ledu.
Ljubezen na drsalkah 3: Sanje na ledu. FOTO: MGM Studios Inc
Preberi še
Preberi še
Ste slišali, kaj se je dogajalo v zakulisju oddaje Na žaru z Magnificom?

Ameriški film Ljubezen na drsalkah: Ogenj in led (The Cutting Edge: Fire & Ice), 2010, 18.12. na VOYO

Igrajo: Francia Raisa, Brendan Fehr, Russell Yuen, Stephen Amell, Zhenhu Han
Režija: Stephen Herek

Romantična zgodba o nekdanji drsalki, ki se vrne na led, pri tem pa najde tudi ljubezen. Alex je bivša umetnostna drsalka, ki po koncu kariere dela kot učiteljica. Ko spozna Jamesa, nekdanjega hitrostnega drsalca, se znova poda na led. Skupaj se začneta pripravljati na tekmovanje in kmalu se med njima začnejo kresati iskre ...

Ljubezen na drsalkah: Ogenj in led.
Ljubezen na drsalkah: Ogenj in led. FOTO: MGM Studios Inc
Preberi še
Preberi še
Lado Bizovičar zanetil žar sezono v družbi Magnifica

Britanski film Tudi to je božič (This is Christmas), 2022, 21.12. na VOYO

Igrajo: Alfred Enoch, Kaya Scodelario, Timothy Spall, Joanna Scanlan, Ben Miller, Sarah Niles
Režija: Chris Foggin

Komična drama spremlja Adama in Emmo, ki se vsak dan iz idilične vasice Langton vozita na delo v London, obkrožena z istimi neznanci. A pred božičem Adam prekrši nenapisano pravilo in začne pogovor s tujci. Vse potnike povabi na praznično zabavo, nenavadna gesta pa preraste v čarobno zgodbo o povezanosti, upanju in prazničnem duhu.

Tudi to je božič.
Tudi to je božič. FOTO: Paramount Pictures
Preberi še
Preberi še
Spoznajte nove slovenske junake, ki jih bo težko premagati

Angleški film Vrtnar (The Gardener), 2021, 22.12. na VOYO

Igrajo: Robert Bronzi, Gary Daniels, Nicola Wright, Jake Watkins, Jon Callaway
Režija: Scott Chambers, Becca Hirani

Akcijska drama, v kateri mora vrtnar rešiti premožno družino iz krempljev nevarnih vlomilcev. Peter Juhasz živi mirno življenje kot vrtnar premožne ameriške družine, ki se je pred kratkim preselila na angleško podeželje. Peter je priseljenec in nekdanji vojak, vendar je to življenje pustil za seboj in se drži bolj sam zase. Ko pa nevarna roparska tolpa pod vodstvom zloglasnega Volkerja neke noči vdre v hišo in družinske člane vzame za talce, se mora Peter zateči k starim veščinam ter se znajde v napeti igri mačke z mišjo.

Vrtnar.
Vrtnar. FOTO: Karantanija Cinemas
Preberi še
Preberi še
Matic Flajšman: Športni klubi se dnevno borijo za preživetje

Ameriški film Top Gun: Maverick, 2022, 27.12. na VOYO

Igrajo: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Val Kilmer, Jon Hamm, Bashir Salahuddin
Režija: Joseph Kosinski

Top Gun: Maverick je nadaljevanje legendarne akcijske uspešnice iz leta 1986. Po tridesetih letih drzni mornariški pilot Maverick še vedno dosega rezultate vrhunskega letalca, zato ga pokličejo nazaj, da bi postal inštruktor za elitne letalce. Vendar se mora soočiti z duhovi svoje preteklosti, ko elitne diplomante letalske akademije Top Gun povede na misijo, ki bo od izbranega moštva zahtevala največjo žrtev.

Top Gun: Maverick.
Top Gun: Maverick. FOTO: Paramount Pictures
Preberi še
Preberi še
Taya Damjan razkriva kotičke Slovenije, ki jih še niste videli

Ameriški film Nesojeni rokoborec (Legendary), 2010. 29.12. na VOYO

Igrajo: John Cena, Patricia Clarkson, Danny Glover, Devon Graye, Madeleine Martin, John Posey
Režija: Mel Damski

Cal Chetley je izjemno bister petnajstletnik, toda večino svojega življenja so ga vrstniki ustrahovali in se spravljali nanj predvsem zato, ker je bil vedno malo drugačen. Calov starejši brat Mike, nekdanji vrhunski rokoborec, ju je skupaj z mamo zapustil pred leti, potem ko je v tragični prometni nesreči umrl njun oče. V upanju, da bi z bratom ponovno vzpostavil stik, se Cal pridruži srednješolski rokoborski ekipi, ki jo trenira Mike. Cal namreč verjame, da bo s pomočjo rokoborbe ponovno združil svojo družino.

Nesojeni rokoborec
Nesojeni rokoborec FOTO: 24ur.com
Preberi še
Preberi še
Gojmir Lešnjak: 'To je najboljša serija, ki je bila kadarkoli posneta pri nas'

Ameriški film Nesmrtni (Immortals), 2010, 31.12. na VOYO

Igrajo: Henry Cavill, Mickey Rourke, Stephen Dorff, Freida Pinto, Luke Evans
Režija: Tarsem Singh

Potem ko so pred mnogimi leti bogovi dobili bitko proti Titanom, zemlji grozi nova nevarnost. Kralj Hiperion, ki hlepi po moči in prevladi, s svojo vojsko požiga Grčijo in pobija ljudi v želji, da bi našel mogočno legendarno orožje in z njim osvobodil Titane. Ti so že dolga stoletja zaprti na gori Tartar in potrpežljivo čakajo na priložnost za maščevanje. Ker se bogovi ne smejo vpletati v človeske vojne, Zevs na skrivaj izbere mladeniča Tezeja in ga obdari s posebnimi močmi, tako da se je s svojo uporniško vojsko sposoben upreti Hiperionu in njegovi vojski.

Nesmrtni
Nesmrtni FOTO: 24ur.com

ŠPORT

20. 12. // FNC 26 (prenos v živo, 18.30)

20. 12. // Hell Boxing Kings – Budimpešta - Gala II. (prenos v živo; 19.00)

21. 12. // Brave CF 103 (ob 19.00)

VOYO serija Sisi filmi december romantični filmi akcijski filmi šport
Film/tv

Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu

Film/tv

Na domu so ga našli mrtvega

