Njegov obraz poznajo milijoni, ime le redki: Hollywood žaluje za priljubljenim igralcem

Richard Riehle je umrl v 79. letu starosti

Richard Riehle je umrl 15. oktobra 2026 v Los Angelesu. Kot poroča ameriška tiskovna agencija Associated Press, je njegova kariera trajala skoraj pet desetletij, v tem času pa je ustvaril izjemno obsežno zbirko filmskih in televizijskih vlog.

icon-expand Richard Riehle je umrl v 79. letu starosti FOTO: Profimedia

Njegova igralska pot se je začela v gledališču, pozneje pa se je uveljavil predvsem kot karakterni igralec. Pogosto je upodabljal policiste, uradnike, nadrejene in druge avtoritativne like, ob tem pa se je dobro znašel tudi v komedijah. Prav ta vsestranskost mu je omogočila, da je sodeloval pri številnih odmevnih produkcijah, ne da bi bil vedno v ospredju zgodbe.

Vloga v filmu Office Space, po kateri se ga gledalci najbolj spominjajo

Ena njegovih najbolj prepoznavnih vlog je Tom Smykowski v kultni komediji Office Space iz leta 1999. Riehle je igral zaposlenega v podjetju Initech, ki mu grozi odpustitev, čeprav ves čas poudarja svoje sposobnosti za delo z ljudmi. Njegov lik je postal eden od zaščitnih znakov filma, ki se norčuje iz birokracije, nesmiselnih sestankov in frustracij zaposlenih v velikih podjetjih. Film je sčasoma pridobil kultni status, Riehlejeva vloga pa je ostala priljubljena tudi zaradi njegovega komičnega občutka in načina, kako je upodobil človeka, ujetega v neprizanesljivem poslovnem okolju. Kot izpostavlja revija Entertainment Weekly, je igralec poleg Office Space nastopil še v številnih drugih znanih filmih, med njimi Casino, Ubežnik (The Fugitive), Dekliščina (Bridesmaids) in Strah in groza v Las Vegasu (Fear and Loathing in Las Vegas).

Nastopal je tudi v serijah Star Trek in Grounded for Life

Riehlejeva kariera ni bila omejena na filmska platna. Televizijski gledalci so ga lahko spremljali v številnih priljubljenih serijah, med drugim v The West Wing, Urgenci (ER), NCIS in Modern Family. Pomembno mesto v njegovi televizijski karieri ima humoristična serija Grounded for Life, v kateri je pet sezon igral Walta Finnertyja, očeta glavnega junaka Seana. V svetu znanstvene fantastike pa se je pojavil v več nadaljevankah franšize Star Trek: The Next Generation, Voyager in Enterprise. Njegov obraz je bil tako domač v različnih žanrih, da so ga gledalci pogosto prepoznali, še preden so se spomnili njegovega imena. Prav to je značilnost številnih dobrih karakternih igralcev: s prepričljivo igro dopolnijo zgodbo in naredijo prizore bolj pristne, ne da bi potrebovali glavno vlogo.

icon-expand Igralec, ki je znal iz stranske vloge narediti nepozaben lik FOTO: Profimedia

Od vojne drame do komedij in animiranih filmov

Med pomembnejšimi Riehlejevimi projekti je tudi vojna drama Glory iz leta 1989, v kateri je nastopil v zgodbi o afroameriškem polku med ameriško državljansko vojno. V filmu The Fugitive je igral zaporniškega paznika, v komediji Bridesmaids pa avtomehanika Billa Cozbija. Preizkusil se je tudi v glasovnem igranju. Posodil je glas liku Bumiju v animirani seriji The Legend of Korra, ki nadaljuje svet priljubljene serije Avatar: The Last Airbender. Poleg tega je večkrat upodobil Božička, zaradi česar je postal prepoznaven tudi v prazničnih televizijskih filmih. Njegova filmografija vključuje zelo različne projekte, od velikih hollywoodskih produkcij do manjših neodvisnih filmov. Po poročanju revije Variety je v več kot štirih desetletjih sodeloval pri več kot 400 filmskih, televizijskih in drugih projektih.

Igralec, ki je znal iz stranske vloge narediti nepozaben lik