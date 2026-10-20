Njegov obraz poznajo milijoni, ime le redki: Hollywood žaluje za priljubljenim igralcem

Richard Riehle je umrl v 79. letu starosti
Richard Riehle je umrl 15. oktobra 2026 v Los Angelesu. Kot poroča ameriška tiskovna agencija Associated Press, je njegova kariera trajala skoraj pet desetletij, v tem času pa je ustvaril izjemno obsežno zbirko filmskih in televizijskih vlog.
Njegova igralska pot se je začela v gledališču, pozneje pa se je uveljavil predvsem kot karakterni igralec. Pogosto je upodabljal policiste, uradnike, nadrejene in druge avtoritativne like, ob tem pa se je dobro znašel tudi v komedijah. Prav ta vsestranskost mu je omogočila, da je sodeloval pri številnih odmevnih produkcijah, ne da bi bil vedno v ospredju zgodbe.
Vloga v filmu Office Space, po kateri se ga gledalci najbolj spominjajo
Ena njegovih najbolj prepoznavnih vlog je Tom Smykowski v kultni komediji Office Space iz leta 1999. Riehle je igral zaposlenega v podjetju Initech, ki mu grozi odpustitev, čeprav ves čas poudarja svoje sposobnosti za delo z ljudmi. Njegov lik je postal eden od zaščitnih znakov filma, ki se norčuje iz birokracije, nesmiselnih sestankov in frustracij zaposlenih v velikih podjetjih.
Film je sčasoma pridobil kultni status, Riehlejeva vloga pa je ostala priljubljena tudi zaradi njegovega komičnega občutka in načina, kako je upodobil človeka, ujetega v neprizanesljivem poslovnem okolju.
Kot izpostavlja revija Entertainment Weekly, je igralec poleg Office Space nastopil še v številnih drugih znanih filmih, med njimi Casino, Ubežnik (The Fugitive), Dekliščina (Bridesmaids) in Strah in groza v Las Vegasu (Fear and Loathing in Las Vegas).
Nastopal je tudi v serijah Star Trek in Grounded for Life
Riehlejeva kariera ni bila omejena na filmska platna. Televizijski gledalci so ga lahko spremljali v številnih priljubljenih serijah, med drugim v The West Wing, Urgenci (ER), NCIS in Modern Family.
Pomembno mesto v njegovi televizijski karieri ima humoristična serija Grounded for Life, v kateri je pet sezon igral Walta Finnertyja, očeta glavnega junaka Seana. V svetu znanstvene fantastike pa se je pojavil v več nadaljevankah franšize Star Trek: The Next Generation, Voyager in Enterprise.
Njegov obraz je bil tako domač v različnih žanrih, da so ga gledalci pogosto prepoznali, še preden so se spomnili njegovega imena. Prav to je značilnost številnih dobrih karakternih igralcev: s prepričljivo igro dopolnijo zgodbo in naredijo prizore bolj pristne, ne da bi potrebovali glavno vlogo.
Od vojne drame do komedij in animiranih filmov
Med pomembnejšimi Riehlejevimi projekti je tudi vojna drama Glory iz leta 1989, v kateri je nastopil v zgodbi o afroameriškem polku med ameriško državljansko vojno. V filmu The Fugitive je igral zaporniškega paznika, v komediji Bridesmaids pa avtomehanika Billa Cozbija.
Preizkusil se je tudi v glasovnem igranju. Posodil je glas liku Bumiju v animirani seriji The Legend of Korra, ki nadaljuje svet priljubljene serije Avatar: The Last Airbender. Poleg tega je večkrat upodobil Božička, zaradi česar je postal prepoznaven tudi v prazničnih televizijskih filmih.
Njegova filmografija vključuje zelo različne projekte, od velikih hollywoodskih produkcij do manjših neodvisnih filmov. Po poročanju revije Variety je v več kot štirih desetletjih sodeloval pri več kot 400 filmskih, televizijskih in drugih projektih.
Igralec, ki je znal iz stranske vloge narediti nepozaben lik
Richard Riehle morda ni bil med največjimi hollywoodskimi zvezdniki, vendar je njegova kariera pokazala, kako pomembni so igralci, ki zgodbo dopolnjujejo z majhnimi, a prepričljivimi nastopi. Njegova posebnost je bila prav v tem, da je znal tudi razmeroma kratek nastop spremeniti v prizor, ki si ga gledalci zapomnijo.
Za seboj je pustil skoraj pet desetletij dela, več sto vlog in številne filme ter serije, ki jih občinstvo še vedno spremlja. Njegovo ime bo ostalo povezano predvsem z likom Toma Smykowskega iz filma Office Space, vendar je njegova zapuščina precej širša. Bil je eden tistih igralcev, brez katerih bi bil Hollywood precej manj prepričljiv, četudi njihova imena niso vedno zapisana na največjih plakatih.
Viri: Associated Press, Entertainment Weekly, Variety
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