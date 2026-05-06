Nekoč zvezda, danes voznik avtobusa: po prevari ostal brez prihrankov

Peter Phelps je avstralski igralec, ki je v osemdesetih in devetdesetih letih dosegel veliko prepoznavnost v televizijskih serijah in filmih. Nastopal je v več kultnih produkcijah, ki so ga uvrstile med pomembne obraze avstralske televizije tistega časa. Poznan je po vlogah v mednarodno uspešni avstralski seriji Baywatch, pa tudi v serijah Sons and Daughters in Stingers. Njegova kariera je trajala več desetletij, zaradi česar so mnogi pričakovali, da bo svojo starost preživljal brez finančnih skrbi in v miru upokojitve.

Življenje po igralski karieri

icon-expand Peter Phelps in ekipa iz serije Baywatch - Billy Warlock, Erika Eleniak, Parker Stevenson, David Hasselhoff, Shawn Weatherly FOTO: Profimedia

Čeprav je bil igralec dolgo prisoten na televizijskih ekranih, se je z leti njegova igralska prisotnost zmanjšala. Kot poroča Sydney Morning Herald, se je postopoma umaknil iz večjih vlog in začel živeti bolj zasebno življenje, stran od hollywoodskega blišča. Namesto upokojitve v klasičnem smislu pa je njegovo življenje ostalo aktivno, saj je moral po poročilih več medijev ostati v delovnem ritmu tudi v poznejših letih.

Preobrat, ki je spremenil njegov vsakdan

Po poročanju The Guardian Australia je Phelps v nekem obdobju doživel finančni udarec, ki je vplival na njegovo življenjsko stabilnost. Različni mediji navajajo, da je šlo za izgubo pomembnega dela njegovih prihrankov. Leta 2015 je bil namreč med številnimi žrtvami finančnega svetovalca Brada Sherwina, ki mu je odtujil velik del njegovih pokojninskih prihrankov. Ta dogodek je močno spremenil njegov življenjski slog, saj se je moral prilagoditi drugačnim razmeram, kot jih je pričakoval po dolgi igralski karieri.

Življenje danes: bolj preprosto in prizemljeno

Danes je igralec znan po precej bolj skromnem življenju, kot ga imajo številni nekdanji zvezdniki. Po poročanju avstralskih medijev naj bi opravljal običajna dela, med njimi tudi vožnjo avtobusa.

