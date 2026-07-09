Lepotice, ki bodo poskrbele za vroče poletje

Nova sezona britanskega Love Islanda je že na VOYO. Pred prihodom Love Island Adria se ogrejte z novimi tekmovalci, vročimi romancami in nepričakovanimi preobrati.
Poletno ogrevanje za Love Island Adria! Na VOYO prihaja nova sezona britanskega Love Islanda
Pred prihodom prve sezone Love Island Adria se lahko gledalci že zdaj prepustijo poletnemu vzdušju najbolj priljubljenega ljubezenskega resničnostnega šova na svetu. NaVOYOnamreč prihaja 13. sezonabritanskega Love Islanda, ki tudi letos obljublja veliko romantike, nepričakovanih preobratov in vročih ljubezenskih zgodb.
V razkošno vilo na Mallorci se je vselilo dvanajst samskih, ki bodo iskali ljubezen, sklepali nova prijateljstva in se potegovali za glavno nagrado v višini 50.000 britanskih funtov. Letošnjo sezono dodatno zaznamuje svetovno nogometno prvenstvo, zato je vila dobila športno preobleko, tekmovalce pa čakajo tudi tematsko obarvani izzivi.
Posebnost letošnje zasedbe je njena raznolikost. Namesto vplivnežev v šovu srečamo učitelja, medicinsko sestro, detektivko, električarja, nastopajočega na londonskem West Endu, profesionalnega modela in številne druge, kar obeta še več zanimivih odnosov in nepredvidljivih zapletov.
Medtem ko odštevamo dneve do začetka Love Island Adria, si lahko vroče poletno dogajanje v izvirni britanski različici ogledate že zdaj. Nova sezona Love Island UK je od danes na voljo na VOYO.
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