"Oddaja prinaša svež in drugačen pogled na svet okoli nas. V času, ko je medijski prostor pogosto zapolnjen z negativnimi in dramatičnimi vsebinami, so dobre novice in zgodbe vse prevečkrat prezrte. Prav zato smo se odločili, da gremo v drugo smer," pojasnjuje voditelj Aleksander Pozvek. Dodaja, da se bomo posvetili zgodbam, ki vračajo vero v ljudi, povezujejo skupnost in kažejo, da se vsak dan dogaja veliko lepega.
Vsaka epizoda bo skrbno sestavljena iz navdihujočih prispevkov, toplih presenečenj in trenutkov, ki bodo gledalcem narisali nasmeh na obraz. Ob koncu oddaje bo v sodelovanju s podjetjem SPAR Slovenija sledil še nagradni vrhunec, ki bo dodatno povezal studio in občinstvo.
Aleksander Pozvek iz terena v studio
Komik, voditelj in novinar Aleksander Pozvek pravi, da je to obdobje zanj še posebej zanimivo, saj se iz terena seli v studio, kjer je dinamika povsem drugačna. "Na terenu si nenehno v gibanju, odzivaš se na situacije v realnem času, v studiu pa je vse bolj strukturirano in tehnično usklajeno," pojasnjuje in dodaja, da je za kakšen nasvet prosil tudi sodelavko Nušo Lesar.
"Rad bi se zahvalil Nuši, ki je prevzela vlogo mentorice. Po skoraj vsakem prebranem stavku ji zastavim vprašanje v slogu: Sem preveč teatralen? Kam naj dam roke? In vedno dobim dobronameren nasvet."
Oddaja, ki vrača vero v dobro
Vse najboljše novice niso le še ena informativna oddaja. Je poklon ljudem in zgodbam, ki nas povezujejo. Opomnik, da je svet kljub izzivom poln srčnih dejanj, poguma, solidarnosti in uspehov. Vse najboljše novice – vsak četrtek ob 18.45 na POP TV. Ker dobrih novic ni nikoli preveč!
