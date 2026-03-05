Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Aleksander Pozvek.
Film/tv

Oddaja, ki vrača vero v dobro

POP TV
05. 03. 2026 12.16
0

Na POP TV 12. marca prihaja nova in navdihujoča oddaja, ki bo gledalcem prinašala to, kar danes najbolj potrebujemo – dobre novice. V oddaji Vse najboljše novice bomo spoznali pozitivne zgodbe, ki v ospredje postavljajo ljudi, resnične trenutke in dejanja, ki vračajo vero v dobro. Z voditeljem Aleksandrom Pozvekom bomo na POP TV vsak četrtek ob 18.45 pogledali na svetlo plat sveta.

"Oddaja prinaša svež in drugačen pogled na svet okoli nas. V času, ko je medijski prostor pogosto zapolnjen z negativnimi in dramatičnimi vsebinami, so dobre novice in zgodbe vse prevečkrat prezrte. Prav zato smo se odločili, da gremo v drugo smer," pojasnjuje voditelj Aleksander Pozvek. Dodaja, da se bomo posvetili zgodbam, ki vračajo vero v ljudi, povezujejo skupnost in kažejo, da se vsak dan dogaja veliko lepega.

Aleksander Pozvek.
Aleksander Pozvek. FOTO: POP TV
Življenje tik ob enem najbolj zloglasnih taborišč
Preberi še
Življenje tik ob enem najbolj zloglasnih taborišč

Vsaka epizoda bo skrbno sestavljena iz navdihujočih prispevkov, toplih presenečenj in trenutkov, ki bodo gledalcem narisali nasmeh na obraz. Ob koncu oddaje bo v sodelovanju s podjetjem SPAR Slovenija sledil še nagradni vrhunec, ki bo dodatno povezal studio in občinstvo.

Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Preberi še
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah

Aleksander Pozvek iz terena v studio

Komik, voditelj in novinar Aleksander Pozvek pravi, da je to obdobje zanj še posebej zanimivo, saj se iz terena seli v studio, kjer je dinamika povsem drugačna. "Na terenu si nenehno v gibanju, odzivaš se na situacije v realnem času, v studiu pa je vse bolj strukturirano in tehnično usklajeno," pojasnjuje in dodaja, da je za kakšen nasvet prosil tudi sodelavko Nušo Lesar.

Aleksander Pozvek.
Aleksander Pozvek. FOTO: POP TV
Sanje Grofov: vizija, ki je spremenila NK Celje
Preberi še
Sanje Grofov: vizija, ki je spremenila NK Celje

"Rad bi se zahvalil Nuši, ki je prevzela vlogo mentorice. Po skoraj vsakem prebranem stavku ji zastavim vprašanje v slogu: Sem preveč teatralen? Kam naj dam roke? In vedno dobim dobronameren nasvet."

Najbolj divja Kmetija doslej: nosečniški test in nove arene
Preberi še
Najbolj divja Kmetija doslej: nosečniški test in nove arene

 

Oddaja, ki vrača vero v dobro

Vse najboljše novice niso le še ena informativna oddaja. Je poklon ljudem in zgodbam, ki nas povezujejo. Opomnik, da je svet kljub izzivom poln srčnih dejanj, poguma, solidarnosti in uspehov. Vse najboljše novice – vsak četrtek ob 18.45 na POP TV. Ker dobrih novic ni nikoli preveč!

Aleksander Pozvek.
Aleksander Pozvek. FOTO: POP TV
Nuša iz Kmetije v boj za Sanjskega moškega
Preberi še
Nuša iz Kmetije v boj za Sanjskega moškega
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Vse najboljše novice POP TV pozitivne novice Aleksander Pozvek oddaje novost pozitivne zgodbe navdihujoče novice
Znanost

Najstarejši primer redke genske bolezni, odkrit v objemu iz ledene dobe

Film/tv

Življenje tik ob enem najbolj zloglasnih taborišč

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1554