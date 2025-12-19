Ko znani obrazi pomagajo tam, kjer je najbolj potrebno

Danes je na sporedu še zadnja oddaja Na lovu. Gledalce čaka posebna božična oddaja z znanimi obrazi, v kateri bo voditelj Peter Poles v studiu gostil štiri priljubljene osebnosti, ki bodo preverile svoje znanje in pogum. Mojmir Šiftar, Sašo Stare, Ondina Kerec in Eva Boto se bodo pomerili z enim od neizprosnih lovcev.
Oddaja bo ponovno tudi dobrodelna, saj bomo zbirali sredstva za družine, vključene v program Veriga dobrih ljudi. Z zbranimi sredstvi bomo družinam omogočili nakup prazničnih dobrot in prispevali k toplejšemu božičnemu vzdušju.
