Film/tv

Ko znani obrazi pomagajo tam, kjer je najbolj potrebno

M.S.
19. 12. 2025 04.00
0

Ne zamudite zadnje oddaje Na lovu! Tokrat bodo v božičnem duhu svoje znanje in pogum preverili Mojmir Šiftar, Sašo Stare, Ondina Kerec in Eva Boto, ki se bodo pomerili z enim izmed lovcev.

Danes je na sporedu še zadnja oddaja Na lovu. Gledalce čaka posebna božična oddaja z znanimi obrazi, v kateri bo voditelj Peter Poles v studiu gostil štiri priljubljene osebnosti, ki bodo preverile svoje znanje in pogum. Mojmir Šiftar, Sašo Stare, Ondina Kerec in Eva Boto se bodo pomerili z enim od neizprosnih lovcev.

FOTO: POP TV
Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju
Oddaja bo ponovno tudi dobrodelna, saj bomo zbirali sredstva za družine, vključene v program Veriga dobrih ljudi. Z zbranimi sredstvi bomo družinam omogočili nakup prazničnih dobrot in prispevali k toplejšemu božičnemu vzdušju.

Na lovu.
Na lovu. FOTO: POP TV
Franko Bajc: "Tudi če mi noge odrežejo, ne bom odnehal"
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Zvezdnik se je prepolovil

