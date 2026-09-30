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Monica Bellucci
Film/tv

62 let in še vedno nevarno zapeljiva: Igralka ostaja sinonim za žensko lepoto

B.R.
30. 09. 2026 10.16
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Zvezdnica praznuje 62. rojstni dan. Italijanska igralka in nekdanja manekenka je v desetletjih kariere postala ena najbolj prepoznavnih evropskih filmskih zvezdnic, njena lepota pa je že dolgo predmet občudovanja po vsem svetu.

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Od manekenskih začetkov do filmske ikone

Monica Bellucci se je rodila 30. septembra 1964 v mestu Città di Castello v italijanski Umbriji. Še pred vstopom v svet filma je zgradila uspešno manekensko kariero. Kot piše Corriere della Sera, je z delom modela sprva plačevala študij prava, leta 1988 pa se je preselila v Milano in se povsem posvetila modi.

Kmalu je sledil tudi prehod na filmska platna. Mednarodno občinstvo jo je bolje spoznalo z vlogo v filmu Bram Stoker's Dracula Francisa Forda Coppole iz leta 1992.

Njena kariera se je nato hitro širila. Nastopila je v filmih Malèna, Irréversible, The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions, The Passion of the Christ in Spectre.

Monica Bellucci leta 2000.
Monica Bellucci leta 2000. FOTO: Profimedia

Najlepša ženska vseh časov?

Belluccijevo že desetletja spremlja sloves ene najlepših žensk na svetu.

Vogue Italia jo je opisal kot eno največjih ikon italijanske lepote, njeno podobo pa je skozi desetletja povezoval tako z modo kot s filmom. Revija je ob njenem 60. rojstnem dnevu zapisala, da je postala simbol italijanske lepote po svetu.

Njena privlačnost je bila pomemben del javne podobe, vendar se je Belluccijeva v karieri večkrat trudila preseči zgolj vlogo lepotne ikone.

Od Malène do Bondovega sveta

Ena njenih najbolj prepoznavnih vlog je bila naslovna junakinja v filmu Malèna režiserja Giuseppeja Tornatoreja iz leta 2000. Film jo je dokončno utrdil kot mednarodno filmsko zvezdo.

V nadaljevanjih Matrixa je zaigrala Persefono, pozneje pa je nastopila tudi v filmu Spectre. Pri 50 letih je tako postala ena starejših igralk, ki so se pojavile v vlogi Bondove spremljevalke.

Ko so jo pred premiero filma spraševali o izrazu Bondovo dekle, je za The Guardian povedala, da bi ji bil ljubši izraz Bondova ženska. S tem je želela poudariti tudi razliko med mladostnim stereotipom in zrelo žensko vlogo.

Igralka je skozi kariero pogosto govorila tudi o staranju in odnosu do lastnega videza. V intervjuju za Corriere della Sera je poudarila, da se je z zrelostjo počutila svobodnejšo.

Monica Bellucci
Monica Bellucci FOTO: Profimedia

Še vedno aktivna pred kamerami

Belluccijeva pri 62 letih ne kaže, da bi se umaknila iz filmskega sveta. Leta 2024 je nastopila v filmu Beetlejuice Beetlejuice, ki ga je režiral Tim Burton.

Tudi letos je povezana z novimi filmskimi projekti. Corriere della Sera je poročal o njenem nastopu v filmu Ketticè, z Belluccijevo pa so se pogovarjali tudi na filmskem festivalu v Cannesu.

Danes je Monica Bellucci veliko več kot igralka, ki je nekoč veljala za eno najlepših žensk na svetu. Njeno ime je povezano z italijanskim filmom, modo, velikimi evropskimi režiserji in tudi hollywoodskimi uspešnicami.

Monica Bellucci
Monica Bellucci FOTO: Profimeda
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Viri: Vogue Italia, Corriere della Sera, ANSA, The Guardian

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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