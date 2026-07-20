Slovenec, ki je osvojil eno najlepših žensk na svetu

Milko Škofič je zaradi ljubezni zamenjal zdravniško kariero

Milko Škofič je bil zdravnik slovenskega rodu, ko je spoznal mlado italijansko igralko Gino Lollobrigido. Poročila sta se leta 1949, ko je bila njena igralska pot še na začetku. Z razmahom njene kariere se je tudi njegovo življenje povsem spremenilo. Škofič je sčasoma prevzel vlogo njenega menedžerja in skrbel za organizacijo kariere igralke, ki je postajala ena največjih evropskih filmskih zvezd.

icon-expand Milko Škofič in Gina s sinom FOTO: Profimedia

Toda čeprav sta dolgo veljala za enega najbolj skladnih zvezdniških parov, je bila resničnost drugačna. V zakonu se jima je rodil sin Andrea Milko Škofič, a to ni bilo dovolj, da zveza ne bi počasi razpadla – igralka je pozneje priznala, da sta zadnja leta zakona živela vsak svoje življenje. Ko je Italija leta 1970 uzakonila ločitev, pa se je odločila, da zakon tudi uradno konča. V tistem času je Milko Škofič že začel novo zvezo z avstrijsko operno pevko Ute de Vargas.

Gina Lollobrigida je skoraj po naključju postala filmska diva

Luigina Lollobrigida se je rodila leta 1927 v italijanskem mestu Subiaco. Odraščala je v skromni družini in sprva sanjala o umetniški poti. Študirala je slikarstvo in kiparstvo, nato pa jo je opazil predstavnik rimskega filmskega studia Cinecittà. Sama je večkrat pripovedovala, da prve ponudbe za snemanje ni vzela resno. Ko so ji ponudili honorar v višini tisoč lir, je v šali odvrnila, da bo snemala le za milijon lir. Producenti so njeno zahtevo sprejeli in ta anekdota je pozneje postala del njene življenjske zgodbe. Že nekaj let pozneje je igrala v filmih, ki so jo izstrelili med največje evropske igralke. Med najbolj znanimi so Kruh, ljubezen in domišljija, Notredamski zvonar in Trapez, njena filmografija pa še danes velja za eno najbogatejših med italijanskimi igralkami.

icon-expand Gina Lollobrigida FOTO: Profimedia

Svet je govoril o njenem rivalstvu in občudoval njeno lepoto

V petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja je igralka veljala za eno najlepših žensk na svetu. Pogosto so jo primerjali z njeno rojakinjo Sophio Loren, mediji pa so desetletja ustvarjali zgodbe o njunem domnevnem rivalstvu. Sama je pozneje večkrat poudarila, da sta si bili igralki predvsem zelo različni osebnosti in da je spor večinoma ustvarjal svet zabavne industrije. Njena priljubljenost ni očarala le občinstva, temveč tudi številne vplivne moške. Med njimi je bil ameriški milijarder in filmski producent Howard Hughes, ki ji je pomagal odpreti vrata Hollywooda. O njunem nenavadnem odnosu je igralka odkrito govorila v več intervjujih, povzema italijanski časnik Corriere della Sera. Povedala je, da je Hughes kljub vztrajnemu osvajanju ni nikoli prepričal, saj je bila zanjo pomembnejša svoboda kot njegovo bogastvo.

icon-expand Gina Lollobrigida FOTO: Profimedia

Za bliščem so se skrivale tudi težke preizkušnje

Čeprav je javnost občudovala njeno razkošno življenje, zadnja leta zanjo niso bila lahka. Po razhodu z Milkom Škofičem se je posvetila fotografiji, kiparstvu in dobrodelnosti, v pozni starosti pa so njeno življenje zaznamovali družinski in sodni spori zaradi premoženja. Ko je januarja 2023 umrla v starosti petindevetdeset let, so številni svetovni mediji obujali njeno izjemno kariero. Reuters je ob njem slovesu posebej izpostavil, da je bila ena zadnjih velikih ikon zlate dobe evropskega filma, njeno življenje pa je zaznamoval izjemen preplet svetovne slave, umetniškega ustvarjanja in osebnih preizkušenj.

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