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Film/tv

Mili dviguje temperaturo: 'Jutri bi se poročila, prišla sem po moža'

B.R.
14. 09. 2026 15.07
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Nova sezona Otoka ljubezni Adria je že poskrbela za prve iskrice, simpatije in ljubezenske zaplete. Med tekmovalkami, ki so hitro pritegnile pozornost, je tudi Mili – samozavestna 26-letnica, ki dobro ve, kaj išče. V vilo ni prišla izgubljat časa, ampak z zelo jasnim ciljem.

Prva sezona regionalnega dating šova Otok ljubezni Adria se je začela na spektakularnem Tenerifu, kjer se je v luksuzni vili zbrala prva skupina samskih deklet in fantov. Sonce, eksotična kulisa, bazen, koktajli in kopica privlačnih samskih – recept za romantični kaos je pripravljen.

Med dekleti, ki so takoj pritegnila pozornost, je tudi Mili, 26-letnica iz Smedereva. V šov ni prišla zgolj po novo izkušnjo ali nekaj tednov dopustniške zabave. Njen cilj je precej bolj konkreten.

Mili išče ljubezen. In če bo našla pravega moškega, ne namerava izgubljati časa.

Otok ljubezni Adria - Mili
Otok ljubezni Adria - Mili FOTO: VOYO

Jutri bi se poročila

Mili se zaveda, da lahko na prvi pogled deluje nekoliko nedostopno oziroma celo vzvišeno. Toda sama pravi, da je vtis lahko varljiv. Za samozavestno podobo se po njenih besedah skriva precej bolj sproščeno dekle, ki ga moraš najprej spoznati.

In očitno je prav samozavest eden njenih največjih adutov.

Za seboj ima več turbulentnih zvez, iz katerih je, kot pravi, prišla močnejša. Danes zato precej bolje ve, kaj želi od partnerja – in pri izbiri ne namerava sklepati kompromisov.

Njeno razmišljanje je preprosto: če je kemija prava, zakaj bi komplicirali?

"Ko mi je nekdo všeč, je to to. Jutri bi se poročila. Prišla sem sem iskat moža."

Težko je biti bolj direkten.

Privlačijo jo visoki in temnejši

Mili ima tudi precej jasno predstavo o moškem, ki bi jo lahko osvojil. Poleg kemije in karakterja je pomembna tudi fizična privlačnost. Kot pravi, so ji še posebej všeč visoki in temnejši moški.

A videz vendarle ni dovolj.

Mili je zelo pomemben tudi življenjski slog. Trening je velik del njenega življenja, zato si želi moškega, ki bo znal slediti njenemu tempu in razumel, da ji gibanje in skrb zase veliko pomenita.

Prav kombinacija samozavesti, urejenosti in neposrednosti daje Mili tisto energijo, zaradi katere jo je v vili težko spregledati.

Brez igranja in brez nepotrebnega taktiziranja

Love Island je šov, v katerem se pari lahko zamenjajo čez noč, novi prihodi pa hitro premešajo karte. Zato bodo morali tekmovalci precej dobro krmariti med simpatijami, ljubosumjem in nepričakovanimi preobrati.

Mili pa že na začetku daje vtis ženske, ki ne želi preveč taktizirati.

Če ji bo nekdo všeč, bo to pokazala. Če ne bo čutila iskrice, je precej jasno, da ne bo igrala zaljubljenosti samo zato, da bi ostala v igri.

In prav zato bi lahko bila ena najbolj zanimivih tekmovalk letošnje sezone.

Lepa, samozavestna in brez strahu povedati, kaj želi – Mili v vilo ni prišla nabirat sledilcev. Prišla je po ljubezen. Če bo našla pravega moškega, pa očitno ne izključuje niti poroke.

Bodite na tekočem z vsemi informacijami že pred začetkom: predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko uporabniki iOS prenesete TUKAJ in uporabniki Androidov TUKAJ.

Razkošna vila, soba skušnjav in ljubezenske iskrice: kmalu se začenja Otok ljubezni Adria
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Vir: Net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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