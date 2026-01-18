Se ga spomnite? Danes je le še bleda senca sebe

Michael Vartan, ki se ga mnogi spominjajo kot šarmantnega Vaughna iz kultne serije Alias, je 12. januarja v Los Angelesu pritegnil pozornost z videzom, ki ga je skorajda skril pred oboževalci, poroča E! News. S polno sivo brado, očali in sproščenim stilom je bil komaj prepoznaven – daleč od podobe televizijskega vohuna, ki je zaznamovala začetek njegove kariere. Med nakupovanjem v supermarketu Bristol Farms je nosil kapo L.A. Kings, športni pulover Formule 1, temno modre hlače in bele superge Nike. Vartan je deloval povsem vsakdanje, skoraj inkognito, kar je za hollywoodske zvezdnike redkost.

Življenje po seriji Alias: umik iz žarometov

Igralec, ki je v začetku 2000-ih navduševal ob Jennifer Garner, se je v zadnjih letih precej umaknil iz javnosti. Njegova zadnja filmska vloga sega v leto 2017, ko je nastopil v trilerju Zločin v majhnem mestu. Leto pozneje se je pojavil še v epizodi serije God Friended Me, nato pa se je posvetil bolj zasebnemu življenju.

Kljub umiku iz Hollywooda je ostal v dobrih odnosih z Jennifer Garner, s katero je bil kratek čas v zvezi med snemanjem Alias. Leta 2023 mu je igralka posvetila prisrčno rojstnodnevno objavo na Instagramu, kjer je zapisala: "Ne spomnim se, zakaj sem bila Bavarka, vem pa, da imaš danes rojstni dan. Upam, da bo odličen, Michael! XX S. Bristow."

Prijateljstvo z Drew Barrymore in iskreno priznanje iz preteklosti

Vartan ohranja tesne vezi tudi z Drew Barrymore, s katero je leta 1999 igral v romantični komediji Never Been Kissed. Leta 2021 je gostoval v njeni pogovorni oddaji in razkril zabavno, a nekoliko nerodno anekdoto s snemanja. Med snemanjem prizora poljuba ga je Drew presenetila z iskrenim poljubom, kar je sprožilo nepričakovano reakcijo. "Objela sva se in začela poljubljati – in res si me poljubila," je povedal. Dodal je še: "Takrat sem bil zelo mlad moški in imel sem čustva." Ker ga je skrbelo, da bo prizor postal preveč očiten, je v paniki prekinil snemanje: "Zavpil sem prekini', se sklonil in rekel: Oprostite, moj hrbet, poškodoval sem se pri igranju žoge.'" Po kratkem odmoru je snemanje steklo brez težav.

Hollywoodske romance, ki ostanejo le na zaslonu

Čeprav Vartan in Barrymore nikoli nista bila par v resničnem življenju, je njuna kemija na zaslonu ostala nepozabna. Vartan pa ostaja eden tistih igralcev, ki se je po uspešni karieri odločil za mirnejše življenje stran od žarometov – a vsakič, ko se pojavi v javnosti, znova pritegne pozornost.

