Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni

Kdo je bil Michael Patrick?

Michael Patrick je bil irski igralec, pisec in gledališki ustvarjalec, ki je svojo kariero gradil tako na odrskih deskah kot na televiziji. Občinstvu je postal znan po manjših, a opaznih vlogah v serijah, med njimi tudi v priljubljeni seriji Igra prestolov, kjer se je pojavil v šesti sezoni. Kot poroča revija People, je bil Patrick izjemno predan umetnik, ki je kljub bolezni ostal aktiven in ustvarjalen vse do zadnjih dni. Poleg televizijskih projektov je bil cenjen tudi v gledališču, kjer je prejel več nagrad za svoje delo.

Bolezen, ki mu je vzela življenje

Igralec se je boril z boleznijo, znano kot bolezen motoričnih nevronov, ki spada med nevrodegenerativne bolezni. Gre za resno stanje, pri katerem postopoma propadajo živčne celice, odgovorne za gibanje mišic. Po podatkih Cleveland Clinic takšna bolezen vpliva na osnovne funkcije, kot so govor, hoja, požiranje in celo dihanje. Strokovnjaki poudarjajo, da bolezen trenutno še nima učinkovitega zdravila, zdravljenje pa je usmerjeno predvsem v lajšanje simptomov. Diagnozo je igralec prejel leta 2023, kar potrjuje tudi The Irish Times, in od takrat je javno govoril o svoji izkušnji ter ozaveščal o bolezni.

Pogumna borba in navdihujoča zgodba

Kljub težki diagnozi Patrick ni odnehal. Po poročanju Entertainment Weekly je še naprej nastopal in ustvarjal, celo leto po diagnozi pa je igral v gledališki predstavi Richard III, kar je bilo za mnoge izjemno navdihujoče. Njegova žena Naomi Sheehan je ob njegovi smrti zapisala, da je bil navdih za vse, ki so ga poznali. Umrl je mirno, obkrožen z družino v hospicu na Severnem Irskem. Smrt mladega igralca je sprožila val sožalja in poklonov. Mnogi kolegi in oboževalci so poudarili njegovo toplino, talent in izjemno energijo.