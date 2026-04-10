Zvezdnik je živ in v dobrem zdravstvenem stanju: lažna objava povzročila paniko

Zmeda zaradi objave, ki je sprožila paniko
Do nesporazuma je prišlo po objavi medijske hiše CNN, ki je delila vsebino z naslovom, ki je namigoval na spominsko obeležje za igralca. Čeprav uradna potrditev o smrti ni obstajala, je zapis povzročil burne odzive in hitro širjenje napačnih informacij na družbenih omrežjih.
Kot poroča TMZ, je bila objava kmalu odstranjena, vendar je že povzročila precejšnjo zmedo med oboževalci po vsem svetu. Takšni primeri kažejo, kako hitro se lahko nepreverjene ali nejasno formulirane informacije razširijo v digitalnem prostoru.
Uradna potrditev: igralec je dobro
Predstavniki igralca so hitro reagirali in pomirili javnost. Njegov predstavnik je poudaril, da je Michael J. Fox v dobrem zdravstvenem stanju in da ni razloga za skrb. Dejansko se je igralec nedavno udeležil dogodka PaleyFest, kjer je aktivno sodeloval na odru in dajal intervjuje.
Dolgoletni boj s Parkinsonovo boleznijo
Zvezdnik že desetletja živi s Parkinsonovo boleznijo, ki mu je bila diagnosticirana leta 1990, ko je imel komaj devetindvajset let. Svojo diagnozo je javnosti razkril šele osem let kasneje.
