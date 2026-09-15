Ganil občinstvo: dvakrat so ga nagradili s stoječimi ovacijami

Michael J. Fox je prejel nagrado Bob Hope Humanitarian Award

Na 78. podelitvi nagrad emmy v Los Angelesu je Michael J. Fox prejel prestižno nagrado Bob Hope Humanitarian Award. Priznanje mu je bilo namenjeno za dolgoletno zavzemanje za ljudi s Parkinsonovo boleznijo ter za njegov pomemben prispevek k raziskavam te bolezni. Television Academy je pred podelitvijo poudarila, da je Fox s svojim delom pomembno vplival na ozaveščanje javnosti in pospeševanje raziskav. Leta 2000 je ustanovil fundacijo Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, ki je od takrat podprla raziskave v vrednosti več kot tri milijarde dolarjev.

icon-expand Michael J. Fox je prejel nagrado Bob Hope Humanitarian Award FOTO: Profimedia

Nagrado mu je na slovesnosti izročila igralka Julianna Margulies, s katero je Fox sodeloval pri seriji The Good Wife. Television Academy ga je letos sicer zabeležila tudi kot nominiranca za emmyja za gostujočo vlogo v humoristični seriji Shrinking. To je bila njegova 19. nominacija za emmyja.

Njegov prihod na oder so pospremile stoječe ovacije

Zvezdnik je na oder stopil ob bučnem aplavzu občinstva. Reuters je poročal, da je igralec v govoru spregovoril o svoji poti s Parkinsonovo boleznijo in o tem, kako je skozi leta sprejel diagnozo, ne da bi jo razumel kot predajo bolezni. Pri tem ni izgubil svojega značilnega smisla za humor, hkrati pa je govor namenil predvsem ljudem, ki so mu v vseh teh letih stali ob strani. Posebej pomembno mesto je imela njegova družina. Foxu so Parkinsonovo bolezen diagnosticirali leta 1991, ko je bil star komaj 29 let. Diagnozo je javno razkril leta 1998. Leto pozneje je začel pripravljati temelje za ustanovitev svoje fundacije, ki je bila uradno ustanovljena leta 2000.

Po govoru je sledila še druga ovacija

Ko je zvezdnik končal svoj govor, se je občinstvo znova postavilo na noge. People je poročal, da je igralec prejel še drugo dolgo stoječo ovacijo. V ganljivem trenutku se je zahvalil tudi svoji ženi Tracy Pollan in njunim štirim otrokom. Izpostavil je njihovo podporo in žrtvovanja, ki so spremljala njegovo življenje z boleznijo. Za igralca je bila podelitev pomembna tudi zato, ker se je po večletnem zmanjševanju igralskih nastopov znova pojavil v vidnejši televizijski vlogi. V seriji Shrinking je nastopil kot Gerry, za kar je letos prejel svojo 19. nominacijo za emmyja.

Michael J. Fox ostaja eden najbolj prepoznavnih obrazov Parkinsonove bolezni

Michael J. Fox je svetovno slavo dosegel predvsem z vlogo Martyja McFlyja v filmski trilogiji Nazaj v prihodnost, televizijsko občinstvo pa ga je vzljubilo tudi kot Alexa P. Keatona v seriji Družinske vezi. V svoji karieri je osvojil pet emmyjev. Prve tri je prejel za glavno moško vlogo v humoristični seriji Družinske vezi, pozneje pa je bil nagrajen tudi za vlogo v seriji Spin City in za gostujočo vlogo v seriji Rescue Me. Kljub zdravstvenim težavam je ostal aktiven tudi zunaj igranja. Njegova fundacija je postala največji neprofitni financer raziskav Parkinsonove bolezni na svetu, s čimer je igralec svojo osebno izkušnjo spremenil v širše prizadevanje za razvoj novih načinov zdravljenja. Letošnja podelitev emmyjev je zato dobila poseben trenutek. Michael J. Fox ni prejel priznanja zgolj za svojo televizijsko kariero, ampak predvsem za desetletja dela, s katerim opozarja na Parkinsonovo bolezen in pomaga financirati raziskave. Občinstvo pa mu je svojo podporo pokazalo na najbolj neposreden način – z dvema dolgima stoječima ovacijama.

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