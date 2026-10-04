40 let je skrival skrivnost: Michael Douglas priznal, kaj se je zgodilo med njima

Michael Douglas prvič potrdil njuno romanco

Michael Douglas je v svojih novih spominih One Helluva Ride razkril, da njegova znamenita kemija s Kathleen Turner ni obstajala samo pred filmskimi kamerami. Po navedbah revije People sta se igralca med snemanjem Lova na zeleni diamant v Mehiki zapletla v skrivno ljubezensko razmerje. Takrat sta bila oba velika hollywoodska zvezdnika, njuna filmska povezanost pa je bila ena od stvari, zaradi katerih je film postal tako priljubljen. Igralec je v spominih pojasnil, da sta morala zvezo skrivati. Takrat je bil namreč še poročen z Diandro Luker, s katero je imel sina Camerona. Prav zaradi zapletenih zasebnih okoliščin naj bi želel, da njun odnos ostane stran od javnosti.

Kathleen Turner se na razkritje ni odzvala dramatično

Po Douglasovem razkritju so bile vse oči uprte v Kathleen Turner. Igralka je za The Independent povedala, da ima Douglasa rada in da se veseli njegove knjige. Njena reakcija je bila precej sproščena. Turnerjeva se je ob zanimanju javnosti za več kot štiri desetletja staro romanco vprašala, zakaj je zaradi tega nastal tolikšen cirkus. S tem je dala jasno vedeti, da zgodbo iz preteklosti danes vidi precej drugače kot javnost, ki jo je po Douglasovem priznanju ponovno začela podrobno analizirati.

icon-expand Michael Douglas prvič potrdil njuno romanco FOTO: Profimedia

Njuna kemija je bila očitna že v filmu

Zvezdnika sta v filmu Lov na zeleni diamant zaigrala pustolovca Jacka Coltona in pisateljico Joan Wilder. Film režiserja Roberta Zemeckisa je v kinematografe prišel leta 1984. Po podatkih AFI Catalog je film združil pustolovščino, komedijo in romanco ter postal ena od uspešnejših filmskih uspešnic tistega obdobja. Kemija med glavnima igralcema je bila tako prepričljiva, da so se že takrat pojavljala ugibanja o njunem zasebnem odnosu. Tokrat je Douglas potrdil, da ugibanja niso bila povsem brez podlage.

Zveza se je končala, sodelovanje pa ne

icon-expand Skupaj nastopila še v filmu Vojna zakoncev Rose. FOTO: Profimedia

Njuna romanca ni trajala dolgo, njuno prijateljstvo pa je preživelo. Igralca sta se že leto pozneje ponovno združila v nadaljevanju Dragulj Nila, leta 1989 pa sta skupaj nastopila še v filmu Vojna zakoncev Rose. Njuno sodelovanje se je nadaljevalo tudi desetletja pozneje. Turnerjeva se je leta 2021 pojavila v tretji in zadnji sezoni serije Kominski metodi, v kateri je Douglas igral glavno vlogo. Netflix je takrat potrdil, da je Turnerjeva nastopila kot Roz, nekdanja žena njegovega lika Sandyja Kominskega. Prav njuno poznejše sodelovanje kaže, da stara romanca ni uničila njunega odnosa. Douglas je imel ob pisanju spominov tudi podporo Turnerjeve, ki se očitno ne želi vračati k tej zgodbi kot k nečemu spornemu.

Douglas bo v knjigi razkril tudi druge podrobnosti

One Helluva Ride bo po podatkih založbe Hachette Book Group izšla 6. oktobra 2026. Douglas v knjigi ne govori samo o svoji filmski karieri, temveč tudi o odraščanju, družini, očetu Kirku Douglasu, igralskem poklicu in zasebnem življenju. Zgodba s Kathleen Turner je zato le eden od pogledov v igralčevo preteklost. Posebno pozornost pa je pritegnila zaradi dejstva, da sta oba o naravi svojega odnosa desetletja molčala. Po več kot 40 letih je Douglas skrivnost vendarle razkril, Turnerjeva pa ob tem ne kaže posebne potrebe po obračunavanju s preteklostjo. Za igralko je očitno pomembnejše to, da je iz njunega nekoč skrivnega odnosa ostalo dolgoletno prijateljstvo in spoštovanje.

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