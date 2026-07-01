Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Michael Byrne
Film/tv

Umrl ikonični filmski zlikovec iz Indiana Jonesa: obraz, ki ga poznajo vsi ljubitelji filmov

B.R.
01. 07. 2026 08.52
0

Britanski igralec, ki je v svoji dolgi karieri pustil pečat v številnih filmskih in televizijskih produkcijah, je umrl v starosti 82 let.

Britanski igralec Michael Byrne je bil rojen leta 1943 v Londonu, svojo igralsko pot pa je začel v gledališču v zgodnjih šestdesetih letih. Že kmalu je postal del britanske gledališke scene in sodeloval z nekaterimi najprepoznavnejšimi režiserji in igralskimi hišami v Združenem kraljestvu. Njegov prehod v film in televizijo mu je prinesel širšo prepoznavnost, predvsem zaradi vlog karakternih likov, pogosto antagonistov ali vojaških častnikov.

Prepoznaven po vlogah negativcev

Širša javnost ga najbolj pozna po vlogi polkovnika Ernsta Vogla v filmu Indiana Jones and the Last Crusade iz leta 1989. V filmskem svetu je bil pogosto izbran za vloge nemških častnikov ali avtoritarnih likov v vojnih filmih, kar je postalo njegov prepoznavni zaščitni znak.

Širša javnost ga najbolj pozna po vlogi polkovnika Ernsta Vogla v filmu Indiana Jones and the Last Crusade iz leta 1989.
Širša javnost ga najbolj pozna po vlogi polkovnika Ernsta Vogla v filmu Indiana Jones and the Last Crusade iz leta 1989. FOTO: Profimedia

Kasneje je nastopil tudi v številnih drugih znanih produkcijah, med njimi Braveheart, Tomorrow Never Dies, Gangs of New York in drugih. Posebno pozornost je ponovno pritegnil leta 2010, ko je zaigral starejšo različico temnega čarovnika Gellerta Grindelwalda v filmu Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1.

Po navedbah tujih medijev je igralec skozi svojo kariero sodeloval v več kot 150 filmskih in televizijskih projektih, kar ga uvršča med zelo produktivne karakterne igralce svoje generacije. Kot navajajo britanski in ameriški mediji, je bil znan po svoji disciplini in sposobnosti, da je tudi manjšim vlogam dodal izrazito težo in značaj.

Dolga kariera na odru in pred kamero

Byrne je več desetletij deloval tudi v gledališču, kjer je začel svojo kariero. V sedemdesetih letih je nastopal v produkcijah britanskega nacionalnega gledališča in drugih pomembnih odrskih hiš. Kritiki so ga pogosto opisovali kot zanesljivega in tehnično dovršenega igralca, ki je znal ustvariti močne karakterje tudi v stranskih vlogah.

Poleg filma in gledališča je nastopal tudi v televizijskih serijah, kjer je prav tako pogosto igral zahtevne in kompleksne like.

Po objavi novice o njegovi smrti so se na spletu začeli vrstiti odzivi in pokloni. Številni filmski portali in igralci so poudarili, da je šlo za izjemno discipliniranega in profesionalnega igralca, ki je pustil pomemben pečat predvsem v stranskih, a ključnih vlogah velikih hollywoodskih produkcij.

Poslovila se je legenda zlate dobe Hollywooda
Preberi še
Poslovila se je legenda zlate dobe Hollywooda

Viri: The Guardian, Variety, The Times of India, Associated Press

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Michael Byrne Indiana Jones Harry Potter igralec filmske novice filmski svet novice
Film/tv

Poslovila se je legenda zlate dobe Hollywooda

Zadovoljna.si Umrl je igralec, ki ga ne bomo nikoli pozabili
Zadovoljna.si Slovo od igralca, ki je z ostrim pogledom zaznamoval svet filma
Moskisvet.com Filmski svet žaluje, poslovil se je ta legendarni igralec
Moskisvet.com Umrl je legendarni TV-igralec – gledali ste ga desetletja
24ur.com Umrl znan bollywoodski režiser. Indijski premier: Ikona indijske kinematografije
24ur.com Umrl ameriški igralec Michael Emmet Walsh
Moskisvet.com Umrl je legendarni igralec: Njegovih vlog se bomo spominjali večno
Priporoča
  • LASKO PIC 2026 PROPLUS vrtiljak 01
  • LASKO PIC 2026 PROPLUS vrtiljak 02
  • LASKO PIC 2026 PROPLUS vrtiljak 03
  • LASKO PIC 2026 PROPLUS vrtiljak 04
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1760