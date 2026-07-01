Umrl ikonični filmski zlikovec iz Indiana Jonesa: obraz, ki ga poznajo vsi ljubitelji filmov

Britanski igralec Michael Byrne je bil rojen leta 1943 v Londonu, svojo igralsko pot pa je začel v gledališču v zgodnjih šestdesetih letih. Že kmalu je postal del britanske gledališke scene in sodeloval z nekaterimi najprepoznavnejšimi režiserji in igralskimi hišami v Združenem kraljestvu. Njegov prehod v film in televizijo mu je prinesel širšo prepoznavnost, predvsem zaradi vlog karakternih likov, pogosto antagonistov ali vojaških častnikov.

Prepoznaven po vlogah negativcev

Širša javnost ga najbolj pozna po vlogi polkovnika Ernsta Vogla v filmu Indiana Jones and the Last Crusade iz leta 1989. V filmskem svetu je bil pogosto izbran za vloge nemških častnikov ali avtoritarnih likov v vojnih filmih, kar je postalo njegov prepoznavni zaščitni znak.

icon-expand Širša javnost ga najbolj pozna po vlogi polkovnika Ernsta Vogla v filmu Indiana Jones and the Last Crusade iz leta 1989. FOTO: Profimedia

Kasneje je nastopil tudi v številnih drugih znanih produkcijah, med njimi Braveheart, Tomorrow Never Dies, Gangs of New York in drugih. Posebno pozornost je ponovno pritegnil leta 2010, ko je zaigral starejšo različico temnega čarovnika Gellerta Grindelwalda v filmu Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1. Po navedbah tujih medijev je igralec skozi svojo kariero sodeloval v več kot 150 filmskih in televizijskih projektih, kar ga uvršča med zelo produktivne karakterne igralce svoje generacije. Kot navajajo britanski in ameriški mediji, je bil znan po svoji disciplini in sposobnosti, da je tudi manjšim vlogam dodal izrazito težo in značaj.

Dolga kariera na odru in pred kamero

Byrne je več desetletij deloval tudi v gledališču, kjer je začel svojo kariero. V sedemdesetih letih je nastopal v produkcijah britanskega nacionalnega gledališča in drugih pomembnih odrskih hiš. Kritiki so ga pogosto opisovali kot zanesljivega in tehnično dovršenega igralca, ki je znal ustvariti močne karakterje tudi v stranskih vlogah. Poleg filma in gledališča je nastopal tudi v televizijskih serijah, kjer je prav tako pogosto igral zahtevne in kompleksne like. Po objavi novice o njegovi smrti so se na spletu začeli vrstiti odzivi in pokloni. Številni filmski portali in igralci so poudarili, da je šlo za izjemno discipliniranega in profesionalnega igralca, ki je pustil pomemben pečat predvsem v stranskih, a ključnih vlogah velikih hollywoodskih produkcij.

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