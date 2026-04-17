Mednarodni pokal DONUT 2026 na VOYO

Mednarodni pokal DONUT 2026: sezona drifta se začenja to nedeljo na VOYO
V organizaciji DONUT3logyja se mednarodni pokal DONUT 2026, največje regionalno drift tekmovanje, začenja ta vikend, 18. in 19. aprila na poligonu Bugatti Rimac. Na VOYO bomo nedeljsko dirko prenašali v živo. Začnemo ob 15:45 uri.
Medtem ko je motošport eden najhitreje rastočih športnih fenomenov na svetu, drift kot kombinacija spretnosti, natančnosti in adrenalina občinstvu prinaša vznemirjenje, kakršnega redko ponuja katera koli druga športna disciplina. Gre za tekmovanje, pri katerem vozniki prevozijo določeno progo s kontroliranim drsenjem zadnjega dela vozila, sodniki pa ocenjujejo natančnost vožnje, kot drsenja, hitrost vstopa v zavoj in splošno atraktivnost nastopa. Z dimom, hitrostjo in tesnimi dvoboji drift iz leta v leto privablja vse več gledalcev, partnerjev in voznikov iz celotne regije.
Mednarodni pokal DONUT 2026 bo potekal skozi štiri velike dogodke na hrvaških lokacijah, otvoritev sezone DONUT 7 pa po zimskem premoru prihaja že ta vikend, in sicer na poligonu Bugatti Rimac v Veliki Gorici. Nato se karavana seli v Split, zatem v nakupovalno središče Westgate, veliko finale pa se septembra ponovno vrača na poligon Bugatti Rimac.
Lanski prvak Adrian Petričević, ki je osvojil mednarodni pokal DONUT in naslov državnega prvaka Hrvaške v okviru Hrvaške zveze za avtomobilizem in karting, v novo sezono vstopa z jasnim ciljem – potrditi status voznika, ki ga vsi želijo premagati. A konkurenca je močna. Erik Janković je lani končal kot drugouvrščeni predstavnik Slovenije, Nikola Ilić pa kot tretjeuvrščeni predstavnik Srbije, kar dodatno potrjuje regionalni značaj prvenstva, v katerem so doslej nastopili vozniki iz 14 držav.
Nova sezona prinaša še več hitrosti, še več napetosti in še večja pričakovanja. Kdo je najbolje izkoristil zimski premor, kdo prihaja po popravni izpit in kdo po potrditev dominacije, bomo izvedeli že na otvoritvi prvenstva.
