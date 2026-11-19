Maya Jama v drzni prosojni obleki na podelitvi nagrad GQ

icon-expand Maya Jama v drzni prosojni obleki. FOTO: Profimedia

Maya Jama je na rdeči preprogi v Londonu pokazala modno kombinacijo, ki ni ostala neopažena. Izbrala je črno prosojno čipkasto obleko z dolgo vlečko, pod katero je nosila črn dvodelni komplet. Videz je dopolnila z mrežastimi rokavicami, diamantno ogrlico in izrazitimi uhani. Kot poroča britanski The Standard, je bila med najbolj opaznimi obiskovalkami večera, na katerem so se zbrali številni znani obrazi iz sveta glasbe, filma, televizije in športa.

Maya Jama vse bližje Hollywoodu?

Za 32-letno voditeljico je to precej zanimivo obdobje. V zadnjih letih je postala eden prepoznavnejših obrazov britanske televizije, širšo mednarodno prepoznavnost pa je dosegla predvsem z vodenjem priljubljenega resničnostnega šova Love Island. Pred kratkim je sporočila, da se po treh letih in devetih sezonah poslavlja od vodenja oddaje. Ob slovesu se je zahvalila gledalcem in poudarila, da bo izkušnjo vedno ohranila v lepem spominu. Britanski The Sun poroča, da je ob tem sklenila tudi večmilijonski mednarodni dogovor s pretočno platformo Netflix. Njena igralska kariera se medtem že razvija, saj se je pojavila v drugi sezoni serije The Gentlemen, ki jo je ustvaril Guy Ritchie.

Bo Maya Jama naslednje Bondovo dekle?

Še posebej zanimiva pa so ugibanja o njeni morebitni vlogi v prihodnjem filmu o Jamesu Bondu. Po poročanju britanskih medijev se je Maya znašla med imeni, ki jih povezujejo z vlogo naslednjega Bondovega dekleta. Zanimanje je dodatno spodbudilo tudi dogajanje na stavnih trgih. Ameriška izdaja revije GQ je v članku o vse glasnejših ugibanjih glede prihodnosti franšize James Bond omenila tudi stavne napovedi za Mayo Jamo. Njeno ime se je tako znašlo v družbi številnih drugih kandidatov, o katerih se ugiba v javnosti.

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