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Matt LeBlanc in Matthew Perry
Film/tv

Prijatelji so stari 32 let, ta odločitev scenaristov pa je razburila tudi Matta LeBlanca

S.B.
23. 09. 2026 10.30
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Joey Tribbiani je bil eden največjih ženskarjev v seriji Prijatelji. Toda Matt LeBlanc, ki ga je igral, je imel glede ene stvari zelo jasno predstavo: Monica, Rachel in Phoebe zanj niso smele biti del Joeyjevega ljubezenskega repertoarja.

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Igralec je že v prvih sezonah ustvarjalcem predlagal spremembo, ki je pomembno zaznamovala Joeyjev odnos do treh prijateljic. Ko so nekaj sezon pozneje scenaristi vendarle odprli vrata romanci med Joeyjem in Rachel, pa je LeBlanc temu odločno nasprotoval.

Joey naj bi bil do prijateljic bolj kot brat

Joey je bil od začetka serije predstavljen kot privlačen, samozavesten in precej neuspešen ženskar. Pogosto je osvajal ženske, jih vabil na zmenke in se zapletal v različne romantične situacije.

Toda LeBlanc je že zgodaj začel razmišljati, kako bi lahko njegov lik deloval, če bo serija trajala več let.

V znameniti zgodovini serije, ki jo je leta 2012 objavil Vanity Fair, je razkril, da je ustvarjalcema Marti Kauffman in Davidu Craneu predlagal, naj Joey osvaja praktično vse ženske v New Yorku, razen Monice, Rachel in Phoebe.

Njegova ideja je bila, da bi bil do njih bolj kot starejši oziroma zaščitniški brat. To ni bila zgolj trenutna igralska kaprica. LeBlanc je razmišljal tudi o dolgoročni dinamiki šestih prijateljev. Če bi Joey ves čas osvajal svoje najbližje prijateljice, bi se lahko porušil občutek, da gre za skupino ljudi, ki so si postali družina.

Njegova ideja je bila, da bi bil do njih bolj kot starejši oziroma zaščitniški brat.
Njegova ideja je bila, da bi bil do njih bolj kot starejši oziroma zaščitniški brat. FOTO: Profimedia

Nato so scenaristi naredili nekaj, česar si LeBlanc ni želel

Prav ta dinamika je pozneje postala problem.

V osmi in deveti sezoni so scenaristi začeli razvijati zgodbo, v kateri Joey razvije resnična čustva do Rachel.

Za oboževalce je bila to velika sprememba, saj je bila Rachel še vedno tesno povezana z Rossom, Joey pa je bil eden njegovih najboljših prijateljev.

Tudi igralci niso bili navdušeni.

David Crane je v pogovoru za Vanity Fair povedal, da so bili igralci zaradi zgodbe precej prestrašeni, LeBlanc pa je vztrajal, da se mu zdi vse skupaj napačno in da je bilo zanj podobno temu, kot če bi se zaljubil v svojo sestro.

LeBlanc je sam dejal, da se mu je zgodba zdela povsem neprimerna. Njegov občutek je bil, da je Rachel zanj preprosto Rachel in da naj bi bila z Rossom.

Joey tega ne bi naredil

Pri tem je pomembno, da LeBlanc ni nasprotoval zgolj zato, ker mu romanca ni bila všeč. Njegov argument je bil povezan s tem, kako je razumel svoj lik.

Joey je bil sicer ženskar, toda hkrati izjemno lojalen prijatelj. Prav zato se mu je zdelo, da bi bila romanca z Rachel v nasprotju z njegovo dosedanjo vlogo v skupini.

Tudi drugi viri, ki so se pozneje ukvarjali z zakulisjem serije, navajajo, da je LeBlanc ustvarjalcem sporočal, da Joey tega preprosto ne bi storil.

Kultna serija praznuje 32. obletnico premiere.
Kultna serija praznuje 32. obletnico premiere. FOTO: Profimedia

Ustvarjalci so vedeli, da bo zgodba sprožila odpor

Scenaristi so bili seveda seznanjeni z zadržki igralcev. Toda prav to jih je deloma prepričalo, da morajo zgodbo poskusiti. Crane je pojasnil, da niso želeli vedno znova uporabljati istih odnosov in da je bila njihova naloga tudi v tem, da gledalce presenetijo.

Če se jim je neka zgodba zdela nepričakovana in nekoliko neprijetna, je to lahko pomenilo, da odpirajo nekaj novega.

Tudi Marta Kauffman je leta pozneje povedala, da je bila zgodba med Joeyjem in Rachel ena tistih, pri katerih je bilo z Mattom LeBlancom veliko pogovora.

Po njenih besedah je LeBlanc menil, da je vse skupaj podobno zaljubljenosti v sestro. Kljub temu so se odločili, da bodo zgodbo preizkusili.

Tudi Jennifer Aniston ni bila navdušena

LeBlanc pri tem ni bil edini. Kauffmanova je pozneje povedala, da sta bila tudi LeBlanc in Jennifer Aniston, ki je igrala Rachel, ob prvem predlogu zgodbe precej negotova. Ustvarjalci pa so želeli preveriti, kaj bi se zgodilo, če bi njuna lika vendarle postavila v romantično situacijo.

Zgodba je tako dobila priložnost, vendar ni trajala dolgo.

Joey in Rachel sta ugotovila, da njuna povezava vendarle bolje deluje kot prijateljstvo, Rachel pa se je na koncu vrnila k Rossu.

Danes je ta zgodba ena najbolj nenavadnih v seriji

Čeprav je od zaključka serije minilo že več kot dve desetletji, odnos med Joeyjem in Rachel še vedno sproža razprave med oboževalci.

Ni nenavadno, da gledalci omenjajo prav to zgodbo, ko govorijo o manj priljubljenih oziroma bolj nenavadnih odločitvah scenaristov.

Toda zakulisje razkriva še nekaj zanimivega: občutek, da Joey in Rachel preprosto ne sodita skupaj, ni nastal šele med gledalci. Podobno so čutili tudi igralci.

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Prijatelji Matt LeBlanc Joey Tribbiani serije zabava
Film/tv

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